高雄巨蛋聖誕節必拍！台灣樂高在高雄漢神巨蛋推出「超能聖誕 玩樂無限」活動，打造高達6米的樂高聖誕老人扭蛋機，成為新打卡地標，此外還有趣味闖關挑戰，讓大小朋友免費玩，現場更提供多項滿額贈禮，包括台灣限定「樂高®台灣黑熊積木組」，讓粉絲們聖誕節一定要衝高雄巨蛋朝聖。



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▲▼高雄巨蛋聖誕節必拍推薦 樂高快閃店 樂高聖誕老人扭蛋機 / 樂高提供、WalkerLand窩客島整理



樂高快閃店 超能聖誕 玩樂無限

在高雄漢神巨蛋「樂高®超能聖誕 玩樂無限」快閃活動中，即日起至2025年1月1日邀請大小朋友加入聖誕任務。現場設有多個趣味關卡，粉絲可以與聖誕老人拼砌積木禮物盒，透過彈珠台傳遞禮物，還可以打造專屬積木作品，透過聖誕列車運送到世界各地，最後挑戰聖誕娃娃機夾出專屬的聖誕彩蛋，完成闖關後還可兌換限定聖誕禮。▲▼高雄巨蛋聖誕節必拍推薦 樂高快閃 聖誕老人闖關活動 / 樂高提供、WalkerLand窩客島整理此外還有聖誕節必拍打卡點，高達6米的樂高聖誕老人扭蛋機強勢登場，成為高雄漢神巨蛋的的全新美照熱點。只要在樂高聖誕快閃店任意消費，即享扭蛋機抽獎機會乙次，總共有9款驚喜好禮隨機送。同時還有快閃店滿額贈「聖誕老人的雪橇之旅」積木組、經典樂高®人偶抱枕、樂高®手提電腦包，還有只送不賣的「樂高®台灣黑熊積木組」，消費滿額就免費帶回家，讓粉絲們先衝高雄挑聖誕禮物。▲▼高雄巨蛋聖誕節必拍 樂高聖誕老人扭蛋機 樂高台灣黑熊積木組 / 樂高提供、WalkerLand窩客島整理

活動地點 : 高雄漢神巨蛋購物廣場

活動日期：2024/12/06(五)-2025/01/01(三)

體驗活動時間 : 平日13:00-20:00；假日 12:00-20:00

快閃賣店營業時間 : 週日-週四12:00-22:00；週五、週六 12:00-22:30