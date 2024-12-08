日本名古屋的「LEGOLAND Japan Resort」於即日起至12月25日期間舉辦「樂高聖誕節」特別活動。今年首次推出浪漫燈光秀，讓整個園區在夜間閃耀起來，同時還有解謎活動、互動表演等，讓大人小孩都能盡興而歸。





名古屋樂高樂園2024聖誕特別企劃

名古屋樂高樂園占地相當於兩個東京巨蛋的超大型樂園，擁有8大主題區域，超過40種遊樂設施、表演、劇場、餐廳和商店，深受不同年齡層的遊客喜愛。

今年首次推出浪漫燈光秀，為園區增添全新風貌！園區內設置了神奇的「許願石」，只要輕觸就能點亮樹上繽紛的燈飾，讓整個園區搖身一變成為閃耀的寶石盒。遊客可在這個充滿童話般魔幻氛圍的空間裡，感受有別以往的聖誕節。



「BricXmas （ブリック・ クリスマス）」

今年最受矚目特別活動「Happy Holiday Hunt 2024」，巧妙結合密室逃脫元素，邀請遊客一起尋找聖誕老人不小心遺失的三件「重要寶物」。只要成功找齊，就能獲得聖誕老人親筆送上的限定聖誕卡片。此外，特別企劃「Rhythmical Christmas Magic」也同樣精彩，有機會與聖誕老人、小精靈等可愛角色一起歡唱跳舞，現場氣氛熱鬧非凡，保證讓大小朋友玩得不想回家。除此之外，活動區域也變身成為「聖誕村」，處處都是令人驚嘆的拍照景點。其中一定不能錯過由6萬個樂高得寶積木打造的巨型聖誕花圈，以及世界最大級的樂高聖誕樹，壯觀規模令人嘆為觀止。現場還設置了1:1等身大小的小精靈、聖誕老人和麋鹿模型，讓遊客彷彿置身於真實的樂高聖誕世界。美食方面更是令人驚喜，園區特別集結了全球8個樂高樂園所在國家的美食餐車，提供德國道地的奶油蝴蝶餅、英國經典鹹派、韓式辣醬燒肉堡等特色料理。現場還提供各式應景甜點和熱紅酒，讓遊客一次享受環球聖誕美食饗宴。在12月20日、21日兩天還特別加碼推出「Christmas Night」特別活動。園區關閉後，遊客仍可留下來參加獨特的夜間表演和工作坊，體驗獨具特色的夜間樂園魅力。這場集結了光影、美食、遊戲與歡樂的聖誕盛宴，絕對是年末不容錯過的精彩活動。

活動日期：即日起〜12月25日

時間：10：00〜17：00 ※六日、國定假日・12月25日營業至18：00

地點：LEGOLAND Japan Resort

地址：愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2-1