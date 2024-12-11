日本知名伴手禮「東京芭娜娜」與人氣零食「小熊餅乾」首度攜手合作，一同歡慶小熊餅乾40週年！超萌聯名新品「小熊餅乾 東京芭娜娜『找到你了』」將於12月12日在東京車站一番街的「東京甜點樂園」搶先開賣！

東京芭娜娜X小熊餅乾雙強聯手

不同世代都深受吸引的小熊餅乾迎來誕生40週年！首次與東京芭娜娜合作，打造完美融合兩大品牌特色的獨家新品。這款以東京芭娜娜經典的香蕉口味重新詮釋小熊餅乾的新品，餅乾外層採用法國諾曼地產區的發酵奶油，帶來獨特的香醇風味；內餡則精選馬達加斯加頂級波本香草莢，搭配香蕉卡士達風味巧克力，品嚐小熊餅乾的同時，彷彿嚐到如同東京芭娜娜般細膩溫柔的香甜滋味。





10種限定版圖案萌翻天

聯名系列也特別推出10款獨家圖案，像是「提著東京芭娜娜盒子的小熊」、「穿著東京芭娜娜裝的小熊」以及「與東京芭娜娜相遇的小熊」等超可愛設計。每一款圖案都充滿童趣，讓人在吃小熊餅乾的過程處處是驚喜！







東京甜點樂園限定周邊商品必收

為了慶祝這次難得的聯名，業者還特別推出一系列限定周邊商品。印有小熊提著東京芭娜娜包裝圖案的摺疊環保購物袋，以及結合東京芭娜娜X小熊餅乾品牌標誌的壓克力鑰匙圈等豐富周邊，不容錯過！







最後這款收藏價值爆表的「東京甜點樂園限定套組」，內含6包小熊餅乾東京芭娜娜版、4個經典東京芭娜娜，再搭配環保購物袋及鑰匙圈，絕對是收藏控們必買的限量套組！



這次的夢幻聯名不僅將兩大人氣品牌的特色完美結合，更以頂級食材打造出獨特風味，絕對是造訪東京必買的限定伴手禮。想要搶先品嚐這款充滿驚喜的聯名甜點，記得12月12日起手刀前往東京車站搶購囉！