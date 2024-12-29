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東京池袋高CP美食再加一！長崎特色居酒屋進駐池袋，糖心蛋天丼必吃。

長崎 長崎美食 東京美食 新開店 more
2024-12-29 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：GOSSO株式会社
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特派員 Trish

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想到東京池袋逛街，美食也不能錯過！位於車站附近的池袋PARCO百貨，一直是遊客必訪景點，如今美食街再添一家高CP值的必吃餐廳。人氣長崎麵專門店「和食 天婦羅 芳壽豬涮涮鍋 三代目 池袋 Jigemonton」，於2024年12月12日以全新面貌重新開幕，店內提供正統日本料理、天婦羅與芳壽豬涮涮鍋！

長崎芳壽豬涮涮鍋

價格為1,880日圓，大量新鮮青蔥和水菜配上長崎芳壽豬，好吃又清爽。湯底包含飛魚高湯和九州醬油，非常特別。
▲以九州醬油鏖主，口感清爽美味。
▲以九州醬油鏖主，口感清爽美味。

 

長崎芳壽豬鐵板燒〈里肌〉

價格為1,080日圓，可搭配蘿蔔泥和和風牛排醬享用。豬肉用的是軟嫩且脂肪甜美的「芳壽豬」。芳壽豬來自長崎島原，在日本可說是豬肉界的夢幻逸品，特色是無腥味的細緻肉質，以及入口即化的香醇脂肪聞名。另有五花肉和香腸可供選擇。
▲甜美的「芳壽豬」沒有豬肉腥味，分布均勻的油脂入口即化。
▲甜美的「芳壽豬」沒有豬肉腥味，分布均勻的油脂入口即化。



 

天婦羅拼盤

價格為1,180日圓。這道拼盤包含蝦子、蓮藕、地瓜、南瓜、茄子、青椒、糖心蛋。非常適合配酒。
▲多種蔬菜、瞎子和溏心蛋組成。
▲多種蔬菜、瞎子和溏心蛋組成。

 

生馬肉

價格為780日圓，新鮮度極佳！肉質甜美入口即化。
▲充滿新鮮度的生馬肉是到日本一定要嚐嚐看的美食。
▲充滿新鮮度的生馬肉是到日本一定要嚐嚐看的美食。

 

糖心蛋馬鈴薯沙拉

每盤580日圓。
▲美味的溏心蛋搭配爽口的馬鈴薯泥，成為一道美味的前菜。
▲美味的溏心蛋搭配爽口的馬鈴薯泥，成為一道美味的前菜。

 

長崎魚餅捲

每盤480日圓。餡料以魚漿為基底，最後則用吐司捲起來油炸，是長崎的代表性庶民美食。口感外酥內軟。
▲以土司捲起魚漿再去油炸，是長崎著名的庶民小吃。
▲以土司捲起魚漿再去油炸，是長崎著名的庶民小吃。



 

糖心蛋天丼

價格為1,480日圓，這款天丼以天婦羅為主角，淋上甜鹹特製醬汁，口感濃重美味。隨餐附味噌湯、沙拉和醃漬小菜。
▲店裡一定要吃的招牌天丼，淋上特製的醬汁鮮甜美味。
▲店裡一定要吃的招牌天丼，淋上特製的醬汁鮮甜美味。

 

熟成雞豚骨長崎麵

價格為880日圓。濃郁的熟成雞豚骨湯是該店的招牌商品。必吃！
▲雞豚骨熬煮的湯底，造就一碗道地長崎麵。
▲雞豚骨熬煮的湯底，造就一碗道地長崎麵。



 

月見脆皮長崎麵

價格為980日圓，酥脆的麵條上淋了熱騰騰的純白雞豚骨湯，清爽不鹹膩！店內的裝潢採用沉穩的和風設計，除了一般座位外，還特別設置了最多可容納12人的包廂，相當適合家庭。酒單方面也十分講究，特別引進了「壱岐」、「六十餘洲」等長崎名酒，讓饕客們能夠一邊品嚐美食，一邊享受特色佳釀。
▲酥脆的麵條上淋了熱騰騰的純白雞豚骨湯，清爽不鹹膩。
▲酥脆的麵條上淋了熱騰騰的純白雞豚骨湯，清爽不鹹膩。

 

和食 天婦羅 芳壽豬涮涮鍋 三代目 Jigemonton

地點：池袋PARCO百貨本館8樓
營業時間：11：00～22：00（最後點餐時間21：30）
交通：JR池袋站步行3分鐘
官方網站
※可網路訂位

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