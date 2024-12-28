東京大丸百貨每天的旅客吞吐量約10萬，匯聚了日本各縣市和來自全世界的觀光客。作為地標級的百貨公司，大丸東京百貨近日公布了2024年度的美食排行榜，橫跨甜點、便當和伴手禮等多個類別。如果你已經吃膩成田機場免稅店那些老面孔了，不妨照著這篇，到東京大丸百貨採買！

甜點伴手禮排行榜

在72家甜點店鋪中，最受歡迎的是來自〈N.Y.C.SAND〉的紐約焦糖夾心餅，以1,296日圓的親民價格，提供精緻可口的夾心餅。緊追在後的是〈Butter States by 銀之葡萄〉的奶油餅乾禮盒，同樣是8入裝的組合，包含4種不同風味。而日本傳統甜點也佔據重要席位，像是〈nenrinya〉的年輪蛋糕和〈虎屋〉的小型羊羹，也展現出和風甜點的魅力。







現吃甜點排行榜

在保存期限僅2天，不可帶回台灣的甜點類別中，〈滿願堂〉的芋金以單價151日圓的平實價格奪得冠軍。更驚人的是〈舟和〉的芋羊羹，年銷量高達36萬根，可見日本人對傳統和菓子的熱愛。值得一提的是，〈鎌倉五郎本店〉的和風栗子蒙布朗，成功將西式甜點融入和菓子元素，創下約7萬盒的亮眼銷量。整體生菓子類別的年度總銷量更達到驚人的78.9萬個。到日本就該嚐嚐這些和菓子吧！買回飯店享用吧！



和風便當菜色排行榜

在便當界中，〈灘萬廚房〉的「匠之膳」以驚人的22種菜色便當稱霸。緊隨其後的〈龜戶升本〉季節特選便當提供18種菜色，而〈美濃吉〉、〈日本橋弁松總本店〉和〈糯米飯米八〉則並列第三，各自提供17種精緻菜色，喜歡吃日式便當的人不可錯過。







和風便當排行榜

在年度便當銷售排行中，〈創作壽司處瀧本〉的夢幻美麗千層奪得冠軍寶座。第二名的〈平島〉豐富海鮮散壽司年銷約3萬個，而〈Eation〉的漢堡排＆牛五花御膳也有約2.5萬個的亮眼成績。這個類別總計推出超過1000種便當選擇，年度銷量高達4.6萬個，如果你不想人擠人，想要在飯店優閒地享受的話，很推薦買這類別的暢銷便當喔。



鹹食伴手禮排行榜

在非甜點伴手禮類別中，〈まい泉〉的里肌豬排三明治以獨特的美味稱霸，緊接著是〈西洋銀座〉的牛菲力肉排三明治，年銷量約1.6萬個。而〈崎陽軒〉的真空包裝燒賣則是老字號的人氣商品，一年可賣出約1.4萬份。這類別的伴手禮有些不適合帶回台灣，但很適合在飯店當作消夜享用喔！

