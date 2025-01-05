台北101以創新姿態迎接新年，特別攜手台灣藝術家胡縉祥與林育正，共同打造互動裝置藝術「匯擊」。這件作品於1月3日至3月2日在台北101松智廣場隆重展出，將藝術創作與棒球文化深度結合，以科技與互動形式讓民眾親身參與，成為2025年的亮點活動之一。



▲台北101「匯擊 夢想高飛」棒球主題特展，見證歷史一刻 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理



「匯擊」以棒球為核心創作主題，作品主體由多片經精密切割的壓克力組成，結合燈光投射技術，呈現出棒球在空中飛行的動態雕刻動畫，播放時宛如真實動態短片，展現了棒球運動的速度與美感。更引人注目的是，作品的結構以三支金屬球棒支撐球體，象徵榮耀的獎杯與不滅的火炬，也隱喻全民對棒球運動的支持與台灣運動文化的堅韌精神。民眾可互動推動作品的「萬向滾球」，如同將棒球擊出般，觸發燈光動畫，進一步感受台灣棒球文化的熱血與榮耀。



▲「匯擊」以棒球為核心創作主題，作品主體由多片經精密切割的壓克力組成 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理



台北101 匯擊 互動裝置藝術

此外，位於89樓的觀景台特展「夢想高飛」，展出多件棒球界珍稀藏品，與「匯擊」形成上下呼應，締造垂直連動的棒球熱潮。「夢想高飛」特展亮點包括中華隊12強比賽的冠軍手套、陳偉殷的親筆簽名球衣，以及大谷翔平的50/50紀念球等，吸引來自世界各地的棒球迷前來觀賞。這些珍品不僅展示棒球運動的輝煌歷史，更重現跨世代的感人故事。▲位於89樓的觀景台特展「夢想高飛」，展出多件棒球界珍稀藏品 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理中華隊12強比賽中，朱育賢憑藉雙殺冠軍手套締造4比0擊敗日本的巔峰時刻，是展覽的焦點之一。此外，台灣旅美球星陳偉殷的簽名球衣，與大聯盟傳奇人物貝比·魯斯的親筆簽名球等多件珍品，也悉數展出，總價值突破千萬台幣。「夢想高飛」更特別納入大谷翔平的多件經典展品，包括締造歷史性50轟、50盜紀錄的實戰紅土及簽名球衣，充分展現這位二刀流巨星的超凡成就。參展觀眾不僅能貼近這些傳奇球星的歷史軌跡，還能深刻感受棒球運動的世代傳承與精神力量。▲台北101「匯擊 夢想高飛」棒球主題特展，見證歷史一刻 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理為進一步推廣棒球文化，台北101特別推出新年限定的「雙殺購票禮遇」活動，即日起至2024年3月2日止，凡線上購買雙人觀景台門票，即可獲贈大谷翔平代言的綠茶一瓶，另加贈2025限定版台灣花磚圖騰紅包袋，為新年增添祝福與好運。▲2025限定版台灣花磚圖騰紅包袋 / 台北101提供、WalkerLand窩客島整理

展出日期：2024年1月3日至3月2日

展出地點：台北101松智廣場



台北101 夢想高飛 棒球主題特展

展出地點：台北101 89樓觀景台

展覽期間：至2024年3月2日

雙殺購票禮遇：

即日起至2024年3月2日，線上購票雙人觀景台門票可獲贈：

大谷翔平代言的伊藤園OiOcha綠茶一瓶（數量有限）。

2025限定版台灣花磚圖騰紅包袋乙個（限時贈送至2024年2月2日）。