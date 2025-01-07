兼具「食」、「玩」、「拍」的創意壽司店「Sushi Bears」在東京淺草盛大開幕，店內的美女料理長不僅在紐約進行過壽司修業，還曾以溫泉YouTuber的身份走訪日本各地，因此能夠活用日式食材，打造美味的網美風壽司！這一定要朝聖的吧！

Sushi Bears

「Sushi Bears」最引人注目的特色莫過於其獨特的擺盤。每一道料理都以可愛的小熊為基調，搭配繽紛的食材色彩，供消費者用相機和手機輕鬆拍下美照。但是店內的料理不只是可愛而已，從食材的選擇到醃製過程，都堅持以「鮮度」、「味道」和「口感」為核心，打造壽司本身該有的高品質。







鮮度、味道和口感

小熊豪華握壽司

店內提供的餐點從單點到套餐一應俱全。招牌「小熊豪華握壽司」價格4,000日圓，以九貫精選握壽司（鮪魚2貫、鮭魚2貫、配山葵醃漬鮪魚2貫、蝦子、配山葵醃漬紅魽、魷魚腳），搭配三款軍艦壽司（海膽、鮭魚卵、蔥花鮪魚），另附迷你丼飯與茶碗蒸，分量十足，充分展現了主廚的創意功力。除此之外，還可以選擇3,000日圓的小熊鮪魚套餐和2,700日圓的小熊自選握壽司。鮪魚套餐包含9貫握壽司（鮪魚2貫、鮭魚2貫、配山葵醃漬鮪魚2貫、蝦子、配山葵醃漬紅魽、魷魚腳）、迷你蔥花鮪魚鮭魚卵小熊丼、茶碗蒸和牡蠣湯二選一。小熊自選握壽司則包含9貫握壽司（鮪魚、紅魽、鮭魚、蝦子、配山葵醃漬鮪魚、配山葵醃漬紅魽、小鯡魚、醃鯖魚、魷魚腳）、迷你蔥花鮪魚鮭魚卵小熊丼、茶碗蒸和牡蠣湯二選一。







小熊海洋寶箱丼

最受矚目的「小熊海洋寶箱丼」則大方使用鮭魚、魚卵與海膽等高級食材，為饕客獻上極致奢華的享受。價格為9,800日圓，不含稅。如果價格太高，也可以選擇3,980日圓（未稅）的小熊豪華丼，食材包含鮭魚、紅魽或黃尾魚、鯖魚、小鯡魚、大目鮪魚、魷魚、蝦子、扇貝、鮭魚卵、飛魚卵、蒸蛋和乾瓢。推薦給想品嚐各種海鮮的客人。以上兩種丼飯都可以從茶碗蒸和牡蠣湯中二擇一。除此之外，店內還提供其他8種海鮮丼飯。



套餐

「Sushi Bears」還提供更奢華的套餐。森林小熊壽司全套餐價格為每人10,000日圓（未稅），包含前菜（3道）、生魚片、烤物、燉物、茶碗蒸、13貫握壽司、味噌湯、甜點。森林小熊壽司精簡套餐則是每人6,500日圓（未稅），餐點包含前菜（3道）、烤物、燉物、茶碗蒸、10貫握壽司、味噌湯和甜點。位於淺草區的「Sushi Bears」交通相當便利，從筑波快線或銀座線的淺草站皆可輕鬆抵達。營業時間從上午11點持續到晚上9點半，支援多元支付方式，包括信用卡、電子支付等，店家更貼心準備英文菜單！趁這間徹底爆紅之前，快去吃吃看吧！







Sushi Bears

地址：東京都台東區淺草3-16-1 DearHeim淺草202

營業時間：11：00～21：30（最後點餐21：00）

公休：每週三

交通方式：筑波快線「淺草」站步行10分鐘；從銀座線/都營淺草線「淺草」站步行13分鐘

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