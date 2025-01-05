發跡北海道的全新甜點品牌「北海道Nouveau・冬」將於 2025年1月9日至1月17日快閃東京東武百貨池袋店的北海道物產展，入口即化的奶香感限定美味準備驚艷吃貨味蕾！

全新品牌「北海道Nouveau・冬」誕生

北海道甜點名店「MORIMOTO」以75年的製菓工藝為基礎，創立全新品牌「北海道Nouveau」，不僅深耕北海道在地食材，更與北海道知名陶藝家跨界合作，打造「甜點 x 藝術」的創新價值。嚴選當季採收的優質食材，以及獨特的藝術包裝設計，完美呈現四季轉換之美，為饕客們獻上「一年中只有這個時刻才能品嚐」的獨特美味。





雪蟲舒芙蕾 雪白乳酪（ゆきむしスフレ スノーフロマージュ）

在許多旅人的印象中，北海道的冬季就是被純白雪景包圍的銀白大地，如夢似幻，美得令人屏息。這次「北海道Nouveau・冬」特別以甜點完美呈現這份嚴冬中的極致之美。以北海道在地鮮奶製作，展現職人絕技的精緻法式海綿小蛋糕與舒芙蕾，搭配以絕美冬景為靈感的特製包裝，帶給人有如白雪般輕柔的入口即化享受。

現點現做的超人氣甜點！純白舒芙蕾夾入切片重烤乳酪蛋糕，層次豐富、風味獨特，讓人驚艷。僅限現場享用。







雪蟲舒芙蕾 牛奶雪花（ゆきむしスフレ ミルキースノー）

蓬鬆柔軟的白色舒芙蕾中，藏著濃郁綿密的乳酪餡，一口咬下，北海道鮮奶與乳酪的香醇在嘴裡綻放，讓人一吃就愛上。







雪球海綿蛋糕（スノーブッセ）

像雪球般圓潤可愛的外型，酥脆的海綿蛋糕中，完美結合北海道奶油與乳酪雙重內餡，每一口都是幸福滋味！



所有商品均採用精美的冬季限定包裝，是冬季送禮的最佳選擇！想品嚐北海道名店的獨家手藝的朋友們，千萬別錯過這次難得機會！







北海道ヌーボー・冬

地址：東京都豊島区西池袋1-1-25

營業時間：10：00～19：00

販售日期：2025年1月9日～1月17日

販售地點：東武百貨店 池袋店 8階催事場