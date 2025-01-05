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北海道甜點名店推出全新品牌，東武百貨池袋店驚喜登場，帶來冬季限定甜點。

北海道 甜點 東京 東京甜點 more
2025-01-05 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社もりもと
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特派員 Trish

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發跡北海道的全新甜點品牌「北海道Nouveau・冬」將於 2025年1月9日至1月17日快閃東京東武百貨池袋店的北海道物產展，入口即化的奶香感限定美味準備驚艷吃貨味蕾！

全新品牌「北海道Nouveau・冬」誕生

北海道甜點名店「MORIMOTO」以75年的製菓工藝為基礎，創立全新品牌「北海道Nouveau」，不僅深耕北海道在地食材，更與北海道知名陶藝家跨界合作，打造「甜點 x 藝術」的創新價值。嚴選當季採收的優質食材，以及獨特的藝術包裝設計，完美呈現四季轉換之美，為饕客們獻上「一年中只有這個時刻才能品嚐」的獨特美味。
 




在許多旅人的印象中，北海道的冬季就是被純白雪景包圍的銀白大地，如夢似幻，美得令人屏息。這次「北海道Nouveau・冬」特別以甜點完美呈現這份嚴冬中的極致之美。以北海道在地鮮奶製作，展現職人絕技的精緻法式海綿小蛋糕與舒芙蕾，搭配以絕美冬景為靈感的特製包裝，帶給人有如白雪般輕柔的入口即化享受。
 

 

雪蟲舒芙蕾 雪白乳酪（ゆきむしスフレ スノーフロマージュ）

現點現做的超人氣甜點！純白舒芙蕾夾入切片重烤乳酪蛋糕，層次豐富、風味獨特，讓人驚艷。僅限現場享用。


 

雪蟲舒芙蕾 牛奶雪花（ゆきむしスフレ ミルキースノー）

蓬鬆柔軟的白色舒芙蕾中，藏著濃郁綿密的乳酪餡，一口咬下，北海道鮮奶與乳酪的香醇在嘴裡綻放，讓人一吃就愛上。


 

雪球海綿蛋糕（スノーブッセ）

像雪球般圓潤可愛的外型，酥脆的海綿蛋糕中，完美結合北海道奶油與乳酪雙重內餡，每一口都是幸福滋味！



 

所有商品均採用精美的冬季限定包裝，是冬季送禮的最佳選擇！想品嚐北海道名店的獨家手藝的朋友們，千萬別錯過這次難得機會！
 

 

北海道ヌーボー・冬

地址：東京都豊島区西池袋1-1-25
營業時間：10：00～19：00
販售日期：2025年1月9日～1月17日
販售地點：東武百貨店 池袋店 8階催事場

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