日本知名梅酒品牌CHOYA再度掀起酒類新潮流，這次不僅延續對天然工藝的堅持，更將目光聚焦於柚子的絕佳風味。CHOYA特別選用來自四國島的高品質柚子，推出全新「CHOYA柚子氣泡酒」，以細緻柔和的氣泡搭配柚子的天然果香，打造出令人耳目一新的微醺體驗。新品全台限量僅64,000罐，即日起於全家便利商店、家樂福量販店與Mia C'bon限定發售，為台灣的酒類愛好者帶來前所未有的味蕾享受。



▲CHOYA柚子氣泡酒！少女必喝酒款再加1，全台限量僅64,000罐 / CHOYA提供、WalkerLand窩客島整理



「CHOYA柚子氣泡酒」是CHOYA秉持「天然本格製程」的又一代表作。酒液完全不添加人工色素、香料與防腐劑，忠實保留四國島柚子的天然香氣與果肉滋味，更巧妙融合清新萊姆果汁，為整體增添一抹清爽風韻。細緻的氣泡感與柚子的酸甜平衡在口中完美交融，讓這款酒成為新年聚會或日常小酌的不二之選。



▲CHOYA柚子氣泡酒是CHOYA秉持「天然本格製程」的又一代表作 / CHOYA提供、WalkerLand窩客島整理

CHOYA長期以來在酒品市場中堅守品質，不僅以梅酒廣受好評，在柚子酒領域同樣佔有一席之地。本次推出的「CHOYA柚子氣泡酒」，更是該品牌多款柚子酒中的明星產品之一。同系列的「CHOYA柚子酒」與「CHOYA Sarari柚子酒」也同樣深受消費者喜愛。「CHOYA柚子酒」選用整顆四國島柚子釀造，果汁含量高達16%，金黃色的酒液散發濃郁果香，酸甜果肉與柚子皮的芳香交織出馥郁的微醺風味。而「CHOYA Sarari柚子酒」則以低糖、低酒精為主打，清爽滑順，特別適合喜愛輕盈口感的飲者。▲CHOYA柚子酒」選用整顆四國島柚子釀造，果汁含量高達16% / CHOYA提供、WalkerLand窩客島整理為了慶祝新品上市，CHOYA還推出多項促銷優惠活動，全力回饋消費者。全家便利商店即日起至2月4日，購買「CHOYA柚子氣泡酒」或「CHOYA氣泡梅酒」任三件即可享85折優惠；家樂福則提供單罐79元的特價，優惠持續至2月25日。對於愛好微醺的酒迷而言，這是一個不容錯過的好時機。▲買「CHOYA柚子氣泡酒」或「CHOYA氣泡梅酒」任三件即可享85折優惠 / CHOYA提供、WalkerLand窩客島整理除單品銷售外，CHOYA更推出柚子酒春節禮盒，以滿足消費者多元需求。這款限量9,000組的禮盒，內含「CHOYA柚子酒」750ml與「CHOYA Sarari柚子酒」500ml玻璃瓶裝，讓消費者能一次體驗濃郁與清新的雙重風味。該禮盒目前於家樂福獨家販售，無論是作為送禮佳品還是自家收藏，都能展現CHOYA的高品質酒品魅力。▲▼「CHOYA柚子酒」750ml與「CHOYA Sarari柚子酒」500ml玻璃瓶裝，讓消費者能一次體驗濃郁與清新的雙重風味 / CHOYA提供、WalkerLand窩客島整理





CHOYA 柚子氣泡酒

容量與酒精濃度：350ml / 5% 酒精濃度

限量數量：全台限量64,000罐

建議售價89元

優惠通路：全家便利商店三件85折優惠至2月4日；家樂福單罐79元優惠至2月25日

販售通路：全家便利商店、家樂福量販店、Mia C'bon



CHOYA 柚子酒

容量與酒精濃度：720ml / 8% 酒精濃度

售價與販售情況：春節禮盒版本（750ml）與「CHOYA Sarari 柚子酒」搭配販售

販售通路：家樂福、全台酒類專賣店



CHOYA Sarari 柚子酒

容量與酒精濃度：500ml（玻璃瓶裝）與200ml（紙盒裝） / 7% 酒精濃度

售價與販售情況：春節禮盒版本（500ml）與「CHOYA 柚子酒」搭配販售

販售通路：家樂福、大潤發、全聯福利中心



CHOYA柚子酒春節禮盒

內容物：「CHOYA柚子酒」750ml + 「CHOYA Sarari柚子酒」玻璃瓶裝500ml

限量數量：全台限量9,000組

售價與販售情況：僅限家樂福販售