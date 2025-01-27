終於等到過年了！領到紅包當然是要各種百，各家百貨為了讓大家在2025過個好年，不僅除夕夜有營業，整個過年連假期間都延長營業時間，讓大家過年聚餐、逛街採買還是走春，都可以選擇到百貨公司逛逛。窩客島特別整理超過51間全台百貨過年營業時間整理，從京站、微風廣場到SOGO百貨，甚至到全台三井Outlet通通都有，過年就到百貨公司大買特買。



▲▼2025過年百貨營業時間整理 / WalkerLand窩客島整理提供



2025過年百貨營業時間

京站 2025過年營業時間

1/28除夕11:00-18:00(4F 饗食天堂、晶湯匙、HEYAHH；B3 開飯川食堂、真珠台灣佳味 營業至22:00)；1/29初一11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四11:00-22:00



台北101 2025過年營業時間

1/28除夕11:00-18:00；1/29初一11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四11:00-22:00



BELLAVITA 2025過年營業時間

1/28除夕 ；1/29初一 11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00



台北統一時代 2025過年營業時間

1/28除夕 11:00-18:00；1/29初一；1/30-2/1 初二至初四



全台SOGO分館 2025過年營業時間

1/17(五)~2/1(六) 延長營業時間至22:00

1/28除夕 11:00~17:00 (餐廳營業至20:30, 最後點餐時間為19:30)；1/29初一 11:00～22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00～22:00



誠品生活松菸

1/28除夕 11:00~18:00；1/30-2/1 初二至初四 商場 11:00~22:00、3F書店 24小時不打烊

更多分店營業時間：https://walkr.tw/MEAC3ZHs



遠東百貨 2025過年營業時間

信義A13、遠百板橋、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮

1/28除夕 11:00-18:00；1/29-2/1 初一至初四 11:00-22:00



板橋大遠百 2025過年營業時間

1/28除夕 11:00-18:00；1/29-2/1 初一至初四 11:00-23:00



台中大遠百 2025過年營業時間

1/28除夕 10:30-18:00；1/29-2/1 初一至初四 10:30-22:00



遠百嘉義 2025過年營業時間

1/28除夕 11:00-18:00；1/29-2/1 初一至初四 11:00-21:30



Global Mall環球購物中心 2025過年營業時間

中和、板橋車站、南港、桃園A8、林口A9、桃園A19

1/28除夕 11:00~18:00；1/29-2/1 初一至初四 11:00-22:00



新左營車站 1/28除夕：2樓9:00~18:00／3樓10:00~18:00；1/29~2/2 初一至初五 2樓9:00~22:00／3樓 10:00~22:00



屏東市

1/28除夕 10:30~18:00；1/29-2/1 初一至初四 10:30-22:00



美麗華 2025過年營業時間

1/28除夕 11:00-18:00；1/29-2/1 初一至初四 11:00-22:00



三創生活 2025過年營業時間

1/28除夕 11:00-18:00；1/29初一 11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00



NOKE忠泰樂生活 2025過年營業時間

1/28除夕 11:00~17:00；1/29初一 11:00~22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00~22:00



永和比漾廣場 2025過年營業時間

1/28除夕11:00-18:00；1/29初一；1/30-2/1 初二至初四



微風 2025過年營業時間

微風廣場、微風南京、微風南山、微風信義、微風松高、微風東岸

1/28除夕11:00-18:00；1/29初一10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00



微風廣場GF主題餐廳

1/28除夕11:00-21:00；1/29初一 10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00



微風台北車站

1/28除夕10:00-18:00；1/29初一 10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 10:00-22:00



微風超市(廣場、南京、南山)

1/28除夕09:00-18:00；1/29初一 10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 09:00-22:00



新莊宏匯廣場 2025過年營業時間

1/28除夕 11:00~18:00(B2開飯川食堂、饗泰多；5F樂天皇朝，均延長至21：30)；1/29初一 11:00~22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00~22:00



林口三井Outlet 2025過年營業時間

1/28除夕 10:30-17:00​​​​​​；1/29初一 10:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四 10:00-22:00



大江購物中心 2025過年營業時間

1/24 ~ 1/27 11:00 ~ 22:30；1/28除夕11:00 ~ 18:00；1/29初一11:00 ~ 22:30；1/30-2/1 初二至初四 11:00 ~ 22:30



台茂購物中心 2025過年營業時間

1/28除夕 10:30 ~ 17:00；1/29初一 10:30 ~ 22:30；1/30-2/1 初二至初四 10:30 ~ 22:30



台中LaLaport 2025過年營業時間

1/28除夕 10:30-18:00；1/29初一 10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 10:30-22:00



台中中友百貨 2025過年營業時間

1/28除夕 10:30-18:00；1/29初一 10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 10:30-22:00



台中港三井 Outlet 2025過年營業時間

1/28除夕 10:30-17:00​​​​​​；1/29初一 10:30-21:30；1/30-2/1 初二至初四 10:30-21:30



台南三井Outlet 2025過年營業時間

1/28除夕 11:00-18:00​​​​​​；1/29初一 11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00



南紡購物中心 2025過年營業時間

1/28除夕 11:00-18:00​​​​​​；1/29初一 11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00



漢神百貨 2025過年營業時間

1/25~1/26 11:00~22:00；1/27小年夜11:00~22:00；1/28除夕 11:00~18:00；1/29初一 11:00~22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00~22:00



漢神巨蛋 2025過年營業時間

1/27小年夜 11:00~22:30；1/28除夕 11:00~18:00；1/29初一 11:00~22:30；1/30-2/1 初二至初四 11:00~22:30