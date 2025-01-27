終於等到過年了！領到紅包當然是要各種百，各家百貨為了讓大家在2025過個好年，不僅除夕夜有營業，整個過年連假期間都延長營業時間，讓大家過年聚餐、逛街採買還是走春，都可以選擇到百貨公司逛逛。窩客島特別整理超過51間全台百貨過年營業時間整理，從京站、微風廣場到SOGO百貨，甚至到全台三井Outlet通通都有，過年就到百貨公司大買特買。
▲▼2025過年百貨營業時間整理 / WalkerLand窩客島整理提供
近年來除夕圍爐許多家庭為了講求便利性，也不追求晚上吃年夜飯，直接選擇訂外面餐廳用餐，省去搶年貨、備菜、煮菜和洗碗的麻煩，吃飽飯再回家吃零食、打牌守夜。北部京站、台北101、遠百等人氣百貨除夕當天營業到下午6點。而台北的SOGO分館則是餐廳營業至晚上8點半，方便家庭聚餐的需求。除了除夕夜提早關門之外，初一至初五期間都延長營業時間，其中誠品生活松菸書店部份24小時不打烊，半夜也能去體驗書香氛圍。
▲▼2025過年百貨營業時間整理，初一至初五皆延長營業時間 / WalkerLand窩客島整理提供
中南部的商場營業時間也十分貼心，台中大遠百、台中LaLaport、台中中友百貨、漢神百貨與漢神巨蛋除夕當天大多營業至下午6點，吃年夜飯之前還能一起逛逛街、買新衣。而初一開始則延長至晚上10點至10點半不等，提供充足的時間讓民眾盡情購物與享用美食。
推薦閱讀：過年福袋11大通路總整理！超過100款「全聯 百貨福袋」領軍，獎項清單 開賣時間曝光。
▲▼2025過年百貨營業時間整理 / WalkerLand窩客島整理提供
2025過年百貨營業時間
京站 2025過年營業時間
1/28除夕11:00-18:00(4F 饗食天堂、晶湯匙、HEYAHH；B3 開飯川食堂、真珠台灣佳味 營業至22:00)；1/29初一11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四11:00-22:00
台北101 2025過年營業時間
1/28除夕11:00-18:00；1/29初一11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四11:00-22:00
BELLAVITA 2025過年營業時間
1/28除夕 ；1/29初一 11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00
台北統一時代 2025過年營業時間
1/28除夕 11:00-18:00；1/29初一；1/30-2/1 初二至初四
全台SOGO分館 2025過年營業時間
1/17(五)~2/1(六) 延長營業時間至22:00
1/28除夕 11:00~17:00 (餐廳營業至20:30, 最後點餐時間為19:30)；1/29初一 11:00～22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00～22:00
誠品生活松菸
1/28除夕 11:00~18:00；1/30-2/1 初二至初四 商場 11:00~22:00、3F書店 24小時不打烊
更多分店營業時間：https://walkr.tw/MEAC3ZHs
遠東百貨 2025過年營業時間
信義A13、遠百板橋、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮
1/28除夕 11:00-18:00；1/29-2/1 初一至初四 11:00-22:00
板橋大遠百 2025過年營業時間
1/28除夕 11:00-18:00；1/29-2/1 初一至初四 11:00-23:00
台中大遠百 2025過年營業時間
1/28除夕 10:30-18:00；1/29-2/1 初一至初四 10:30-22:00
遠百嘉義 2025過年營業時間
1/28除夕 11:00-18:00；1/29-2/1 初一至初四 11:00-21:30
Global Mall環球購物中心 2025過年營業時間
中和、板橋車站、南港、桃園A8、林口A9、桃園A19
1/28除夕 11:00~18:00；1/29-2/1 初一至初四 11:00-22:00
新左營車站 1/28除夕：2樓9:00~18:00／3樓10:00~18:00；1/29~2/2 初一至初五 2樓9:00~22:00／3樓 10:00~22:00
屏東市
1/28除夕 10:30~18:00；1/29-2/1 初一至初四 10:30-22:00
美麗華 2025過年營業時間
1/28除夕 11:00-18:00；1/29-2/1 初一至初四 11:00-22:00
三創生活 2025過年營業時間
1/28除夕 11:00-18:00；1/29初一 11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00
NOKE忠泰樂生活 2025過年營業時間
1/28除夕 11:00~17:00；1/29初一 11:00~22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00~22:00
永和比漾廣場 2025過年營業時間
1/28除夕11:00-18:00；1/29初一；1/30-2/1 初二至初四
微風 2025過年營業時間
微風廣場、微風南京、微風南山、微風信義、微風松高、微風東岸
1/28除夕11:00-18:00；1/29初一10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00
微風廣場GF主題餐廳
1/28除夕11:00-21:00；1/29初一 10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00
微風台北車站
1/28除夕10:00-18:00；1/29初一 10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 10:00-22:00
微風超市(廣場、南京、南山)
1/28除夕09:00-18:00；1/29初一 10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 09:00-22:00
新莊宏匯廣場 2025過年營業時間
1/28除夕 11:00~18:00(B2開飯川食堂、饗泰多；5F樂天皇朝，均延長至21：30)；1/29初一 11:00~22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00~22:00
林口三井Outlet 2025過年營業時間
1/28除夕 10:30-17:00；1/29初一 10:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四 10:00-22:00
大江購物中心 2025過年營業時間
1/24 ~ 1/27 11:00 ~ 22:30；1/28除夕11:00 ~ 18:00；1/29初一11:00 ~ 22:30；1/30-2/1 初二至初四 11:00 ~ 22:30
台茂購物中心 2025過年營業時間
1/28除夕 10:30 ~ 17:00；1/29初一 10:30 ~ 22:30；1/30-2/1 初二至初四 10:30 ~ 22:30
台中LaLaport 2025過年營業時間
1/28除夕 10:30-18:00；1/29初一 10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 10:30-22:00
台中中友百貨 2025過年營業時間
1/28除夕 10:30-18:00；1/29初一 10:30-22:00；1/30-2/1 初二至初四 10:30-22:00
台中港三井 Outlet 2025過年營業時間
1/28除夕 10:30-17:00；1/29初一 10:30-21:30；1/30-2/1 初二至初四 10:30-21:30
台南三井Outlet 2025過年營業時間
1/28除夕 11:00-18:00；1/29初一 11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00
南紡購物中心 2025過年營業時間
1/28除夕 11:00-18:00；1/29初一 11:00-22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00-22:00
漢神百貨 2025過年營業時間
1/25~1/26 11:00~22:00；1/27小年夜11:00~22:00；1/28除夕 11:00~18:00；1/29初一 11:00~22:00；1/30-2/1 初二至初四 11:00~22:00
漢神巨蛋 2025過年營業時間
1/27小年夜 11:00~22:30；1/28除夕 11:00~18:00；1/29初一 11:00~22:30；1/30-2/1 初二至初四 11:00~22:30