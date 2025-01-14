近年來，越來越多日本壽司品牌進駐台灣也帶動台灣民眾吃壽司的風潮，而這些壽司品牌為了強化品牌辨識度以及市場效益吸引消費者去選擇「跨界聯名」與知名品牌、IP角色進行合作，無論是店鋪裝飾還是贈品運用，不斷滿⾜消費者對新鮮感的追求。其中來自東京琦玉縣的連鎖迴轉壽司2018年起進駐台灣以來，以現場師傅現做為賣點，餐點相較有更好的鮮度與口味，獲得許多熟客好評，而在今年首次攜手台灣在地文創品牌- Crazy Eyes瘋狂眼珠聯名新春萌感小物！



▲首次攜手台灣在地文創品牌- Crazy Eyes瘋狂眼珠聯名萌感小物

合點壽司首度攜手Carzy Eyes瘋狂眼珠在地文創品牌

一別既往，除了專注壽司新鮮品質與職人現握壽司外，活動期間特別提供只贈不賣的限定小物，聯名限定滿額贈，每日不限量，贈完為止 ‼crazy eyes瘋狂眼珠品牌精神與現代人高壓生活環境切合，更是紓壓、可愛的代表；其中主要角色「蝦太郎」與合點壽司新鮮魚料相呼應，秉持合點壽司師傅板前新鮮手握壽司的職人精神，與crazy eyes瘋狂眼珠合作推出超可愛的聯名小物，與品牌碰出全新火花! 活動期間店內可愛裝飾，不論與家人或好友歡聚，都可拍出可愛又具紀念性的照片唷! 新春還不知道吃什麼，來這裡就對啦!活動熱烈，每日不限量，贈完即提早結束活動，早來早吃到，有吃又有拿!千萬別錯過唷!



▲超可愛的聯名小物只送不賣

活動期間 : 2025/1/29(三)-2025/2/2(日)結帳消費滿$1888元(含)以上 ：即贈聯名壓克力鑰匙圈 (乙款、不挑款)結帳消費滿$2888元(含)以上 ：即贈聯名壓克力鑰匙圈、束口袋 (各乙款、皆不挑款)結帳消費，https://inline.app/booking/-LO1_FKEyjzwWiKs2N87:inline-live-2a466?language=zh-tw