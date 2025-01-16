大年初一作為新年的第一天，最重要就是在一整年有個好的開始，才能2025旺一整年。要怎麼做才能開運、要避免觸犯什麼禁忌，窩客島整理10大「初一禁忌、初一習俗」，初一要走春、要拜年，最忌打掃、忌洗衣服，不然真的要破財。



▲2025大年初一習俗 初一禁忌 破財禁忌 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



大年初一習俗

1、大年初一要放鞭炮，原先是作為驅趕年獸的意思，現今放鞭炮則是慶賀、祝平安之意。



2、大年初一要走春拜年，出門拜訪親朋好友、互道恭喜，互相分享喜氣與福氣。



3、大年初一要到廟裡拜拜，感謝神明過去一整年的保佑，也祈求新的一年平安順利，搶頭香、點光明燈也是許多人每年的必做行程。



4、大年初一要穿新衣服，象徵新年新氣象，新的一年才能帶來好運氣。



▲2025大年初一習俗 過年習俗 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

大年初一禁忌

1、大年初一忌賴床，初一象徵一年的開始，賴床晚起會讓一整年都懶散。也不宜喊別人全名、催人起床，這代表今年一整年都要被催促。



2、大年初一忌打掃、忌倒垃圾，初一如果掃地、倒垃圾會把家裡的財運掃走、倒走，一整年就會破財。（農曆春節期間，垃圾車也會暫停服務）



3、大年初一忌洗頭、忌洗衣服，傳說初一是水神生日，用水會不敬。另有一說法是初一洗頭、洗衣服，容易把財運也「洗」掉，故不可洗頭洗衣。



4、大年初一忌吃稀飯、忌吃藥，在傳統中過年吃稀飯被視為貧窮，初一就吃稀飯象徵會窮一整年。同理如果初一吃藥，就代表整年都會掛病號吃藥。



5、大年初一忌吵架、忌罵小孩，新的一年必須要有好的氣氛，吵架、罵小孩會讓人一整年都口舌是非不斷。



6、大年初一忌女兒回娘家。在傳統說法中，因為過年要準備豐盛餐食，女兒回娘家意味著「要把娘家吃垮」。然而也不是沒有解法，女兒可以「帶一桶油」回娘家，代表「油 (遊) 來油 (遊) 去不准算」化解初一禁忌，或是初一在娘家發紅包，化解吃垮娘家、反而為娘家帶財。



▲▼2025大年初一禁忌 破財禁忌 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

