每年都在問的除夕禁忌，小心犯錯衰整年！2025農曆過年即將到來，除了要除舊佈新之外，過年禁忌、招財小秘訣更是大家最在意的大事。這次，特別整理5招蛇年除夕夜招財開運小秘訣，以及除夕當天絕對不能做的9大禁忌，讓大家在迎接新的一年可以招好運，順順利利的過2025年。



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▲▼2025過年除夕禁忌、開運招財秘訣必看 / WalkerLand窩客島整理提供



2025蛇年除夕開運招財

1、財位催旺：2025年的財位在東南方，可以在該位置放置發財樹、黃金擺件或一盤橘子，象徵「大吉大利」與「財源滾滾」。



2、門口迎財：在大門口放紅包或金幣，寓意「財神入家門」，也可掛上紅色春聯增加好運氣。



3、紅包增運小技巧：除夕當天準備一個象徵性的紅包放進錢包，內放新鈔或硬幣，並在紅包外寫上「招財納福」，代表財氣不斷聚集。



4、貼春聯時機要對：除夕當天6點至中午12點前，記得要把舊春聯換掉，貼上新的春聯。此外，大門口春聯要特別注意，不能貼「春」以免著到爛桃花。也不要倒著貼「財」、「福」春聯在大門口，不然有可能把財氣、福氣倒出去。



5、年夜飯必吃「魚」象徵年年有餘，吃時記得留一部分，表示財富有盈餘。「發糕」象徵步步高升與財運高漲。「長年菜」則是代表長長久久。以及「湯圓」寓意團圓美滿，財富圓滿。



▲2025過年除夕開運招財秘訣 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

2025蛇年除夕除夕禁忌

1、不掃地、不倒垃圾

除夕當天不宜掃地或倒垃圾，因為這象徵把財運掃走或丟掉。若需要清理，建議在小年夜（農曆十二月二十四日）完成。



2、避免說負面話語

禁忌說出「壞」、「窮」、「死」等不吉利的字眼，多用「吉祥如意」、「順順利利」等語言，為新年帶來好兆頭。



3、不打破物品

不小心打破碗盤時，應立刻說「歲歲平安」化解，以免影響運勢。



4、不要催債或借錢

除夕不宜催討債務，這可能影響一整年的財運與人際關係。



5、禁止剪髮與修剪指甲

理髮有「剪斷財氣」的寓意，建議提前完成，讓新年的好運完整延續。



6、除夕當天不要曬衣服

據說容易吸引鬼神，還可能帶來厄運。如果必須洗衣，務必在天黑前晾乾，整個過年期間最好避免曬衣，以免因「濕過年」而影響家人健康。



7、除夕夜不要早早上床睡覺

傳統認為熬夜守歲能為長輩添壽，也能迎接新年的好運氣。



8、睡覺記得開盞燈

除夕夜除了不要太早睡，睡覺時也別關燈，象徵為新的一年帶來光明與希望。



9、年夜飯不要去別人家串門子

可能被視為「踩年飯」，讓對方家庭無法安寧，影響節慶氣氛。



▲2025過年除夕禁忌 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝