2025年新春將迎來長達9天的節慶假期，Xpark攜手日本知名創意藝術團隊「NAKED, INC.」推出全新展覽「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，以創意光影結合水母展區，打造一場令人目眩神迷的異次元光影之旅。這次展覽特別融入四季的自然意象，春季如櫻花紛飛，夏季如煙火璀璨，秋季在滿月下搖曳的芒草，冬季則以燈籠般的微光點綴海底，完美展現四季更迭的獨特之美。



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▲▼星願水母燈籠好喜歡！Xpark光之海月展，打造夢幻四季水母世界 / Xpark提供、WalkerLand窩客島整理



「Xpark Blue」的水母圓窗成為展覽的焦點，注入四季元素後呈現全新風貌。水母在光影之間輕舞，如春櫻、夏星、秋月與冬燈交織的夢幻場景，成為今年最具人氣的打卡新熱點。展演期間，還將根據節日呈現不同主題，包含1月20日至2月28日的冬季特別演出，3月1日至6月30日則將帶來更具驚喜的企劃內容。另有全新沉浸式體驗「水母萬花筒—幻舞四季」，利用影像、燈光與音樂的結合，呈現水母翩然於四季光影中的詩意之舞。從春日花開、夏夜星空、秋日微風到冬季溫暖燈光，每一刻都帶來無與倫比的感官享受，讓人彷彿置身於海底的四季藝術殿堂。▲全新沉浸式體驗「水母萬花筒—幻舞四季」，利用影像、燈光與音樂的結合，呈現水母翩然於四季光影中的詩意之舞 / Xpark提供、WalkerLand窩客島整理迎接小龍年的到來，Xpark推出新春活動與多重好禮。民眾只需加入官方LINE帳號，即可參加1月25日至2月26日的正月抽籤，獲得「招福金運蛇皮御守」、專屬春聯及原創月曆等好禮。特別的是，「蛇皮御守」使用館內蛇類自然蛻下的蛇皮製作，呼應日本將蛇皮放入錢包以招財的傳統，相當珍貴。此外，館內還有特別活動如「Xrun！運動會」及溫帶LABO實驗室的限時新春版，帶來滿滿年節氣氛。此外，以「光之海月」為主題的星願水母燈籠，成為今年的限量爆款。造型優雅獨特，除了能手提或脖掛，更可作為家居或派對裝飾，為生活增添療癒與品味。燈籠單價為388元，購買套票則享有優惠價108元，絕對是物超所值的選擇。本次活動預購自2025年1月17日上午10點開賣，活動期間為1月25日至2月23日，民眾可透過官網或多平台購票，提前規劃新春假期，共同迎接夢幻與驚喜的光影海洋之旅。▲以「光之海月」為主題的星願水母燈籠，成為今年的限量爆款 / Xpark提供、WalkerLand窩客島整理

夢幻新感動 × 光之海月～星願水母燈籠套票限量發售

預購時間：2025年1月17日(五) 上午10:00準時開賣

活動時間：2025年1月25日(六)~2月23日(日)

購票通路：官網https://www.xparksp.com、KKday、Klook、Trip.com

套票價格：成人$708，學生$538，孩童$378，博愛$378

燈籠本體約為15×23公分(不含繩長，繩長約為40公分)

