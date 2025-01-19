2025彰化月影燈季即日起至3/2，於八卦山大佛風景區舉辦，本次彰化燈會以表情符號emoji為主題，整個燈區化身為趣味滿滿的emoji樂園，就連2025年限定的小提燈都是可愛emoji造型，超萌emoji燈會打卡點、emoji小提燈帶你衝起來。



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▲▼2025彰化月影燈季 彰化燈會與emoji小提燈發放 / 彰化縣政府提供、WalkerLand窩客島整理



2025彰化月影燈季

2025彰化月影燈季即日起在八卦山大佛風景區登場，每天晚上5點半至10點皆有燈光秀，每半小時一次，週五更有特別版音樂與燈光秀演出。展區結合巨型emoji裝置，在牌樓、九龍池都有超巨大emoji燈飾以及燈光投影，還搭配美國emoji電影原聲歌曲，營造可愛又熱鬧的氛圍。▲▼2025彰化月影燈季 彰化燈會打卡點 / 彰化縣政府提供、WalkerLand窩客島整理本次彰化燈會小提燈，更是粉絲們必搶，為了讓更多粉絲們都有機會領到emoji小提燈，在燈會現場於2月8日元宵節前夕有「歡慶元宵」活動、2月14日有「情人放閃」活動，現場發放小提燈。此外，活動期間推出「微笑快閃彰化」活動，提燈將陸續在鹿港北區旅服中心、彰化自然生態教育中心、田尾怡心園及員林燈會四地巡迴，並於每周六傍晚5點限量發送300個小提燈，想收集限定小提燈的粉絲一定要手刀衝。▲▼2025彰化月影燈季 emoji小提燈發放場次 / 彰化縣政府提供、WalkerLand窩客島整理除了燈區裝置與小提燈，八卦山的參佛道迷宮燈海和卦山村摩天輪也超級吸睛。粉絲只需持300元以上的消費發票或加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE好友，即可免費搭乘摩天輪或小火車一次。此外，「彰化8大景點集章活動」更為旅遊增添樂趣，只要完成集章任務還能參加抽獎，獲得限量紀念品，過年、元小節走春打卡就先拍起來。▲▼2025彰化月影燈季 燈會活動打卡推薦 / 彰化縣政府提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/12/28-2025/03/02

活動地點：彰化八卦山大佛風景區

開燈時間：每天17:30至22:00

燈光秀時間：18:00-21:30，每30分鐘一場

2025彰化月影燈季 小提燈發放資訊

1、燈會現場發放：於2/8「歡慶元宵」、2/14「情人放閃」，將限量發送不同表情的小提燈。

2、快閃場次

1/13(一) - 1/19(日) 快閃地點：彰化自然生態教育中心

1/20(一) - 1/26(日) 快閃地點：田尾怡心園

1/27(一) - 2/2(日) 快閃地點：員林燈會

每個地點展出1個星期，並於快閃當週的星期六傍晚5點，限量發放300個小提燈。