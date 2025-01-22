近年榮登甜點發燒話題的開心果甜點，帶有香濃細膩的堅果風味讓許多甜點愛好者一秒被征服。位於東京的開心果專賣店「PISTA & TOKYO」，將於 2025 年 1 月 14 日起，在東京 Gift Palette、日本橋高島屋等門市推出情人節限定「Pistachio Pistachio」松露巧克力，滿滿開心果的誘人滋味不能錯過！

情人節限定！「PISTA & TOKYO」開心果松露巧克力華麗登場

在東京擁有兩家分店的開心果甜點專賣店「PISTA & TOKYO」，致力於完整呈現開心果的濃郁香醇風味，並創造出各種令人驚艷的開心果甜點組合。品牌不僅重視食材本味的完美展現，更以開心果獨特的風味與色澤，打造精緻甜點，矢志成為東京伴手禮的新標竿。搶在2025年的第一個情人節來臨前，提前推出驚艷吃貨味蕾的情人節限定款新品！







「Pistachio Pistachio」松露巧克力

如其名所示，這款甜點將開心果的美味發揮到極致！濃郁的開心果甘納許內餡，裹上開心果巧克力外衣，最後以香脆的烤製碎開心果妝點。入口時，綿密滑順的松露質地與烘烤過的香脆開心果完美融合，帶來層次豐富的味蕾饗宴。



開心果夾心餅乾禮盒（ピスタチオサンド アソート）

共有兩種風味夾心餅乾，分別為「Pistachio & Pistachio」以開心果風味巧克力與餅乾打造的五層夾心，及「Pistachio & Framboise」將開心果的溫潤與覆盆子的酸甜完美結合，不管是哪一款都讓人愛不釋手。







開心果奶油酥餅（サブレサンドピスターシュ）

鬆軟奶油餅乾中，完美結合烤製開心果醬與焦糖開心果，夾入以澳洲奶油起司製成的重烤乳酪蛋糕。精巧可愛的大小，一口就能品嚐到多重層次。



開心果巧克力凍（ピスタチオ ショコラテリーヌ）

以白巧克力揉合大量開心果醬製成，特別精選義大利西西里島布朗特產開心果醬，與兩種不同的開心果醬調和，打造出立體豐富的味覺享受。值得您慢慢品味的極致甜點。







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