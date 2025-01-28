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GODIVA café冬季限定！嚴選推出當季草莓與石川能登名產「柿餅」的精緻聖代。

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2025-01-28 07:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：ゴディバ ジャパン株式会社
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特派員 Trish

特派員 Trish

想要打卡美食、想要高質感約會行程的你絕對不能錯過！GODIVA café於2025年1月15日起推出多款冬季限定美食，不只有讓人心動的限定甜點，還有超好拍的特調飲品！

GODIVA café冬季限定甜點華麗登場

這波冬季甜點系列主打草莓巧克力雙重享受！其中「草莓巧克力聖代」濃郁巧克力配上新鮮草莓，絕對是IG必拍美食；還有外酥內軟的「草莓法式吐司」，草莓與法式吐司的完美組合讓人無法抗拒。特別值得一提的是使用石川縣能登特產柿子製作的「清涼柿子巧克力聖代」，獨特的口感超值得一試！
 

 

草莓巧克力聖代（ストロベリーチョコレートパフェ）
2,200日圓（含稅）

完美融合酸甜清新的當季草莓與濃郁的GODIVA巧克力冰淇淋，搭配香氣四溢的蕎麥茶布丁，最後以柚子果凍畫下清爽的句點。層層堆疊的美味，隨著品嚐的過程展現漸層般的味覺變化，帶來豐富的味蕾享受。



販售店舖：GODIVA café東京店、飯田橋店、日本橋店、みなとみらい店、大宮店、二子玉川店、越谷イオンレイクタウンmori店、日比谷店

 

草莓法式吐司（フレンチトースト ストロベリー）
1,590日圓（含稅）

選用法式鄉村麵包，搭配獨家特調蛋液醬汁製作的法式吐司，佐以新鮮草莓及草莓覆盆子特調醬。建議搭配濃郁的巧克力醬一同享用，體驗極致美味。
 

販售店舖：GODIVA café東京店、飯田橋店、日本橋店、みなとみらい店、二子玉川店

 

清涼柿子巧克力聖代（ひんやり干し柿のチョコレートパフェ）
1,900日圓（含稅）

特選石川縣能登志賀町的「柿餅」，經過冷凍處理後，果肉呈現果凍般的口感，甜度更加提升。與濃郁黑巧克力的完美結合，創造出令人驚艷的味覺體驗。

 

販售店舖：GODIVA café東京店、飯田橋店、日本橋店、みなとみらい店、大宮店、二子玉川店、越谷イオンレイクタウンmori店、日比谷店

 

蘋果派風味甜點飲（デザートドリンク アップルパイ）
770日圓（含稅）

將蘋果肉桂醬與GODIVA白巧克力、焦糖醬完美調和，topped滿滿鮮奶油，並撒上肉桂粉與酥脆派皮碎片，重現蘋果派的經典風味。

草莓蛋糕風味甜點飲（デザートドリンク 苺のショートケーキ）
860日圓（含稅）

店家人氣王的甜點，以GODIVA白巧克力搭配酸甜草莓，完美重現草莓慕斯蛋糕的美味，每一口都是幸福滋味。
 

販售店舖：GODIVA café全店

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