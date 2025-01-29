農曆春節過後就是西洋情人節，你已經準備好要和另一半在日本過情人節了嗎？如果還沒排好行程，想跟伴侶共進浪漫的一餐，不妨參考以下4間餐廳的情人節限定菜單！

東京：The Ritz-Carlton, Tokyo

位於東京中城的The Ritz-Carlton飯店預計在2025年2月7日至14日期間，於45樓大堂酒廊推出情人節下午茶。每位費用為9,900日圓，包含稅金和服務費。餐點內容包括4種鹹點、3種三明治、7種甜點、2種司康餅，搭配咖啡或紅茶，供應時間從中午12點到下午6點。這期間較短，但是可以從網路上預約！有興趣的話快手刀預定！

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大阪：AKARENGA STEAK HOUSE

位於大阪築港紅磚倉庫的老牌奢華餐廳 AKARENGA STEAK HOUSE將從2025年2月1日至28日提供情人節套餐。每位費用17,600日圓，菜色從開胃的起司麵包開始，依序上菜的有雞尾酒蝦、法式洋蔥湯，主菜是沙朗和菲力牛排的雙重享受，最後以甜點和飲品收尾。如果想要更奢華的體驗，可以加價4,500日圓點用加拿大龍蝦喔！

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東京：東京迪士尼度假區Ikspiari

東京迪士尼度假區Ikspiari 4樓的Salon de Sweets已經從2025年1月16日開始，預計至2月14日期間，提供情人節自助餐。餐廳採用90分鐘制，餐點包括11種甜點，從草莓系列蛋糕到各式巧克力甜點一應俱全，還有主食和沙拉吧。價格依時段和年齡區分，平日午餐成人2,519日圓，晚餐2,849日圓；假日午餐2,849日圓，晚餐3,069日圓。小學生和3歲以上兒童則有不同優惠價格。價格非常實惠！

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橫濱：新橫濱王子大飯店

新橫濱王子大飯店的情人節套餐供應期較長，從2025年2月1日持續到3月16日。位於41樓的Top of Yokohama餐廳每晚5點開始供應，最後點餐時間為晚上8點半。每位費用15,000日圓，總共有六道料理，從松葉蟹開胃菜開始，接著是鵝肝慕斯、扇貝、法式蔬菜濃湯，主菜是神內和牛菲力，最後以甜點作結。以上4間餐廳都是一時之選，價位有低有高，希望你能挑到理想的情人節餐廳喔！

