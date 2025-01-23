珍奶控與潮流迷絕對不容錯過！adidas Originals迎接2025年推出台北限定「BUBBLE TEA TAIPEI系列」，將台灣獨有的珍珠奶茶文化融入品牌經典鞋款SAMBA與限量珍奶T-shirt中，打造專屬台北的潮流單品。系列設計靈感源自手搖飲王者珍珠奶茶，以奶茶色與珍珠粉圓元素為基調，透過鞋舌圖樣與細節文字突顯地道台灣風格。這次限量款不僅是一場時尚與文化的交融，更象徵台北成為全球潮流舞台的一部分。



▲▼adidas Originals 台北限定珍珠奶茶系列 / adidas Originals 提供、WalkerLand窩客島整理



adidas Originals 台北限定珍珠奶茶系列

系列亮點單品——SAMBA珍奶鞋，以溫暖的奶茶色麂皮搭配黑色亮面皮革三條線，重現珍珠粉圓的晶透光澤。鞋墊上印有「微糖」「微冰」字樣，鞋舌的adidas標誌「I」也變成珍奶圖案，細節滿滿且極具收藏價值。另一單品珍奶主題T-shirt則採用復古CALI T設計，黑白撞色滾邊領口與胸前adidas珍奶圖樣點綴其上，男女皆宜，是2025年初最具話題的潮流必備單品。▲▼adidas限定款SAMBA珍奶鞋、珍奶主題T-shirt / adidas Originals 提供、WalkerLand窩客島整理為了讓更多消費者親身感受珍奶系列魅力，adidas Originals還攜手知名珍奶品牌萬波推出消費贈飲活動。自1月24日起至3月2日，至全台指定門市消費滿NT$3,000且含BUBBLE TEA TAIPEI系列商品，即可獲得萬波波霸奶茶兌換券一張，數量有限，送完為止。本次活動不僅為潮流迷提供購物驚喜，更讓珍奶控能同時感受手搖飲與時尚的完美結合。推薦閱讀： 春水堂賣最久的不是珍奶！春水堂人氣必喝TOP5推薦，珍珠奶茶、紅茶凍飲狂喝38年。 ▲▼adidas珍奶限定款買就送一杯萬波珍奶 / adidas Originals 提供、WalkerLand窩客島整理

SAMBA珍奶鞋 2025年1月22日開賣

珍奶T-shirt 2025年1月24日開賣



adidas Originals 台北限定珍珠奶茶系列優惠

活動時間：2025年1月24日至3月2日

贈飲方式：指定門市單筆消費滿NT$3,000，且含限定系列商品，即贈萬波波霸奶茶兌換券。

注意事項：台南三井店不適用此活動。