珍奶控、飲料控聽到對於春水堂的印象，就是招牌必喝「珍珠奶茶」，無論是在店內吃下午茶、還是當成手搖杯帶著走，春水堂珍奶都是人氣必喝飲品。這次窩客島整理春水堂人氣飲品推薦TOP5，賣得最久的飲品不是「珍珠奶茶」，讓飲料控狂喝超過38年。



▲▼春水堂飲料不只珍珠奶茶 春水堂人氣推薦TOP5 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



春水堂 人氣推薦：珍珠奶茶

如果說到「春水堂必喝飲料」，人氣第一名絕對是1987年世界首創的「珍珠奶茶」，春水堂以特選奶精調合奶茶，加上全程低溫製成、配送的粉圓，讓珍奶控喝到蔗糖的香甜，以及Q彈珍珠口感。不只是懂喝的台灣珍奶控、就連觀光客也是到春水堂必喝必點珍珠奶茶。



▲春水堂 人氣推薦：珍珠奶茶 / 春水堂提供、WalkerLand窩客島整理



春水堂 人氣推薦：頂級烏瓦紅茶凍飲

在春水堂賣得更久的人氣飲品，就是從1983年開賣的「頂級烏瓦紅茶凍飲」，春水堂以嚴選斯里蘭卡紅茶，是純茶控必喝的解膩風味，凸顯香醇韻美的蔗糖香。其中「凍飲」就是在茶湯製作過程加入冰塊，混合成碎冰口感。



▲春水堂 人氣推薦：頂級烏瓦紅茶凍飲 / 春水堂提供、WalkerLand窩客島整理



春水堂 人氣推薦：觀音珍珠奶茶

春水堂「觀音珍珠奶茶」堪稱是超人氣的珍珠奶茶升級版喝法，基底使用醇厚的鐵觀音茶，搭配鮮奶作為基底，讓人喝得出茶香與焙火韻為，同時再搭配招牌的Q彈珍珠滿足咀嚼口感，是許多飲料控每次點必喝的人氣飲品。



▲春水堂 人氣推薦：觀音珍珠奶茶 / 春水堂提供、WalkerLand窩客島整理



春水堂 人氣推薦：胚芽奶茶

春水堂的人氣奶茶系列，使用奶精調製，也擄獲了超多奶茶控粉絲。其中在社群讓粉絲大推一定要喝的，就是經典的「胚芽奶茶」，以陽光胚芽和香濃奶茶的健康搭配，強調穀香味、醇潤奶韻，讓許多奶茶控在社群平台發文大推。



▲春水堂 人氣推薦：胚芽奶茶 / 春水堂提供、WalkerLand窩客島整理

春水堂 人氣推薦：麵茶珍珠奶茶

春水堂為了讓更多人享受到「台味」喝法，不只有超人氣珍珠奶茶，近期「麵茶系列」飲品也在社群平台吸引許多粉絲打卡推薦。不只先前開賣的麵茶粉粿奶茶，2024冬季新品「麵茶珍珠奶茶」也大掀話題，使用焙火韻味的鐵觀音為茶底，搭配傳統工法炒製的麵茶粉，還能再搭招牌珍珠更多層次。



▲春水堂 人氣推薦：麵茶珍珠奶茶 / 春水堂提供、WalkerLand窩客島整理







春水堂 人氣推薦TOP5

1、珍珠奶茶

2、頂級烏瓦紅茶凍飲

3、觀音珍珠奶茶

4、胚芽奶茶

5、麵茶珍珠奶茶

