過年走春，帶大小朋友玩遊樂園！針對農曆春節假期，全台遊樂園推出2025蛇年限定優惠，吸引粉絲朝聖。這次窩客島特別整理全台17間主題樂園「蛇年春節優惠」，無論是「生肖屬蛇」免門票、或是壽星優惠、兒童優惠通通不能錯過，在寒假、過年期間，最適合帶著全家大小一起玩。



▲▼2025春節優惠 全台17間遊樂園春節門票優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



台北兒童新樂園 2025春節優惠推薦

在農曆新年期間，如果生肖屬蛇，在多間樂園都可以享有門票優惠，台北兒童新樂園、六福村、遠雄海洋公園、柳營尖山埤渡假村都在春節期間推出「生肖屬蛇免費入園」，小人國主題樂園屬蛇門票優惠價168元、劍湖山世界屬蛇優惠價399元，而義大遊樂世界針對屬蛇的粉絲推出288元，名字裡面有「史、內、克」任一字也能同享優惠。屬蛇的粉絲這次過年可以通通玩到翻。▲▼2025春節遊樂園春節門票優惠 屬蛇優惠推薦 / WalkerLand窩客島整理提供此外，本次春節優惠也推薦超划算「麗寶樂園星光票雙人499元」睡到自然醒再出發剛剛好。春節出遊不能過超殺的樂園優惠推薦，還有「劍湖山世界」午後票499元、穿著紅、黃、金色上衣，兩人同行門票只要999元。▲▼2025春節遊樂園春節門票優惠 樂園必搶優惠 / WalkerLand窩客島整理提供如果有小朋友同行，「義大遊樂世界」6歲以下孩童只要1元、「西湖渡假村」買全票可以帶一位兒童免費入園，帶著小小孩一起玩更划算。室內樂園則推薦「小叮噹科學主題樂園」春節優惠票買一送一、且一月及二月壽星免費，「尚順育樂世界」則有全館套票設施599元暢玩，室內樂園不用考慮天氣，出遊更方便。▲▼2025春節遊樂園春節門票優惠 兒童門票優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

活動期間：2025/01/29-2025/02/02

活動內容：凡生肖屬「蛇」之遊客，出示相關證明文件即可免費入園（遊樂設施正常收費）。



六福村 2025春節優惠推薦

活動期間：2025/01/25-2025/02/02

活動內容：

1、活動期間，生肖屬蛇者免費。

2、凡設籍桃竹鄉親或身份證(H、J、O)者享優惠價$599。



柳營尖山埤渡假村 2025春節優惠推薦

活動期間：2025/01/25-2025/02/02

活動內容：屬蛇免憑證本人享免門票入園。



遠雄海洋公園 2025春節優惠推薦

活動時間：2024/1/25（六）～2/12（三）

活動內容：生肖屬「蛇」者，憑身份證明文件，可享免費入園。



義大遊樂世界 2025春節優惠推薦

活動期間：2025/01/25-2025/02/02

活動內容：義大遊樂世界推出限時優惠超值票價，全民優惠666元，生肖屬蛇或是姓名有「史、內、克」任一字通通只要288元，6歲以下孩童只要1元。



劍湖山世界 2025春節優惠推薦

活動期間：2025/1/25-2025/2/2

活動內容：

生肖屬蛇399元

全民 7 折 $699、12歲以下99元

午後票 1 點後$499

當日壽星 $100、當月壽星 $399

迎新春「紅金寶」，穿著紅、黃、金色上衣，兩人同行門票只要999元 。



小人國主題樂園 2025春節優惠推薦

1/29~2/2初一至初五全民現場購票樂享488元(原價1050元)

1/25、1/26、1/27、1/29，生肖屬蛇優惠票價只要168元

2/2初五限定，2月壽星慶生同歡價168元



麗寶樂園 2025春節優惠推薦

活動日期：1/25-2/1

活動內容：麗寶樂園夜間營運至晚間七點，貼心推出「雙人月光票」499元優惠



西湖渡假村 2025春節優惠推薦

活動期間：2025/01/25-2025/02/02

活動內容：全票$399，可搭配1名12歲以下兒童免費入園。



小叮噹科學主題樂園 2025春節優惠推薦

活動期間：2025/01/25-2025/02/02

活動內容：

1、一月、二月壽星本人於優惠活動期間來園，享免費入園。

2、春節活動期間，至樂園售票口購買全票原價760元門票，即享門票買1送1。



尚順育樂世界 2025春節優惠推薦

活動期間：2025/01/25-2025/02/02

活動內容：

遊園券(全館套票設施)優惠只要$599(原價$1,199)，雙人成行加贈尚順育樂世界環保購物袋乙份。



九九峰動物樂園 2025春節優惠推薦

1/29-2/2 初一至初五下午14:00-15:00，至服務台投 100元即可抽紅包(紅包數量有限)

1/29-2/2 與園區動物合照，上傳至 FB 或 IG 公開發文並打卡九九峰動物樂園，至服務台工作人員確認後即可享免費抽抽樂。



綠舞莊園日式主題遊樂區 2025春節優惠推薦

活動期間：2025/01/25-2025/02/02

活動內容：來綠舞日式主題園區，只要按讚粉專並拍照打卡，即可獲贈萌寵牧草乙把



頑皮世界 2025春節優惠推薦

活動期間：2025/01/25-2025/02/02

活動內容：

購買全票480 元(原價 700)、學童票380 元(原價 600)、幼童票280 元(原價 560 元)再送 30元餐飲消費抵用券以及 30元商品消費抵用券。



九族文化村 2025春節優惠推薦

1/1~1/28 學生&中彰投憑證明優惠 680。

1/28 除夕一律特價 780。



東勢林場遊樂區 2025春節優惠推薦

1、春節期間財神爺現身發紅包

2、憑發票消費金額達2025元者，可兌換精美小禮品。



雲仙樂園 2025春節優惠推薦

1、不分平假日優惠套票組合（單人）

烏來特色風味套餐組合：780元（含纜車來回票 x1、烏來特色風味套餐 x1）

2、下午茶套餐：560 元（含纜車來回票 x1、葉綠素咖啡廳下午茶或簡餐，2 選 1)

