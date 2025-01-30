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Minimal 2025情人節限定！精選9款產區巧克力，帶你環遊世界級可可風味。

2025燈會攻略 巧克力 可可 情人節 more
2025-01-30 12:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社Bace
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特派員 Trish

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日本精品巧克力品牌「Minimal - Bean to Bar Chocolate -」2025 年情人節白色情人節特別企劃已經迫不及待與大家見面了！今年的情人節限定商品「Minimal WORKS：THE Single Origin」嚴選多國單一產區的優質可可豆，打造風味一絕的厲害巧克力！限定新品在富之谷本店及麻布台Hills店率先開賣，2月1日起也能透過官網訂購！

Minimal 2025情人節限定9款產區巧克力

精品巧克力品牌Minimal秉持著「善用最好的食材，用心、簡單地萃取出最大的美味」的品牌概念，致力帶給消費者讓人回味無窮的巧克力。其中，「Minimal WORKS」系列是品牌每年精心策劃的主題式巧克力禮盒，由職人團隊以「作品集」概念打造的九款單片巧克力組合。2025年主打「THE Single Origin」單一產區風味，僅以可可豆與砂糖兩種原料，展現令人驚豔的豐富風味層次，絕對是情人節與白色情人節送禮的絕佳選擇。
 

這款禮盒精選自 Minimal 十年間走訪超過 30 個國家的可可園中，挑選出 9 個最具代表性的產區，完整呈現各地可可豆的獨特個性。每一片巧克力都完美展現了原產地的風味特色，彷彿帶領饕客展開一場舌尖上的環球之旅。

 

來自海地的巧克力散發著如糖漬堅果般的香甜，特別是綿長的甜味餘韻；千里達及托巴哥的作品則帶有核桃外皮與香草般的風味，以及層次豐富的澀味。迦納可可完美重現了烘烤堅果的香氣，伴隨著令人愉悅的苦味。
 

墨西哥巧克力展現杏桃般的風味，帶有溫和的酸甜平衡；秘魯的作品則有如金橘果醬，清新的柑橘酸香搭配柔和苦味。坦尚尼亞帶來青蘋果般清爽的口感，無論是味道或香氣都富含強烈的酸味特質。
 

哥倫比亞的巧克力讓人聯想到水果優格，還帶有梔子花般的花香；馬達加斯加的作品則彷彿俄羅斯茶般優雅，散發著紅色花瓣般的華麗香氣。最後，委內瑞拉的巧克力呈現出如同糖漬紫羅蘭般的風味，帶來紫色花瓣般清涼雅致的香氣。
 

 

Minimal WORKS：THE Single Origin

售價：6,450日圓(含稅)
販售日期：
【實體店鋪】富ヶ谷本店・麻布台ヒルズ店：即日起～3月底
【網路訂購】官方網路商店：2025年2月1日～3月底
※數量有限，售完為止
官方網站

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