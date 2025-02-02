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精選6款超吸睛個性巧克力！顏值與美味兼具，打造最有特色的情人節甜蜜時刻。

2025燈會攻略 情人節 巧克力 甜點 more
2025-02-02 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導
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特派員 Trish

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2025年情人節巧克力特輯！精選東京、大阪等全日本各地人氣甜點店、巧克力工匠、飯店推出的超美巧克力。不只外型精緻討喜，還有讓收藏控瘋狂的限定設計鐵罐包裝！不管是犒賞自己、送禮或是跟閨蜜分享都超適合，甜點控們快來筆記！
 
 

推薦01：Ladurée「歐仁妮皇后」餅乾盒限定封套（ラデュレ 限定スリーブ付き ウジェニーボックス)）

法式甜點名店Ladurée推出全新代表作「歐仁妮皇后」巧克力餅乾，外型就像他們家的招牌馬卡龍一樣圓滾滾可愛，還用上夢幻的粉嫩色系！酥脆的餅乾外層包裹著巧克力，內餡則是香濃內餡和果仁糖。2025年情人節還特別推出草莓口味新作，讓整體色系更繽紛誘人。 
販售日期：即日起
販售場所：Ladurée全店



 

推薦02：DEMEL 紫羅蘭醬巧克力（デメル すみれソースのタブレット）

奧地利皇室御用甜點店DEMEL這次帶來的情人節巧克力真的太驚艷！將香甜的黑醋栗醬包裹在圓形巧克力片中，還帶有優雅的紫羅蘭香氣，咬下去時醬料會慢慢流出來，超療癒！包裝盒也是夢幻的紫色設計，美翻了！
販售日期：2025年1月下旬
販售場所：各大百貨DEMEL門市、情人節活動會場


 

推薦03：Regard de Chihiro 巧克力罐（レガル・ド・チヒロ カラフルビーンズチョコ缶）

Café Tanaka旗下的「Regard de Chihiro」推出限定巧克力鐵罐，把自家烘焙的咖啡豆、北海道大豆和餅乾都裹上繽紛巧克力，每一顆都像寶石一樣閃耀動人。精美的鐵罐設計讓人捨不得丟，吃完巧克力後還能當擺飾！
販售日期：即日起～※依店舖有所不同
販售場所：伊勢丹新宿店 「サロン・デュ・ショコラ2025」、JR名古屋高島屋「アムール・デュ・ショコラ」、松坂屋名古屋店「松坂屋ショコラ・プロムナード2025」


 

推薦04：MARIAGE FRÈRES CHOCOLAT des MANDARINS紅茶巧克力餅乾（マリアージュ フレール ショコラ デ マンダレン 紅茶のチョコレート サクラ）

法國頂級茶品牌MARIAGE FRÈRES冬季限定的「茶香巧克力」絕對是識貨人的首選！這次特別推出櫻花主題限定版，將日本櫻花意象融入綠茶風味，每一顆迷你巧克力上都點綴著精緻的花朵裝飾，送禮絕對超有面子！
販售日期：即日起～2025年3月冬季限定
販售場所：MARIAGE FRÈRES直營店、官方網站


 

推薦05：東急凱彼德大飯店巧克力禮盒（ザ・キャピトルホテル 東急 ボンボンショコラ）

由東急凱彼德大飯店推出超精緻巧克力禮盒，每一顆巧克力都像日式手毬一樣優美，圓頂型的外表刻著細緻的和風圖紋，內餡則是水果與香料的絕妙組合。有蘋果、萊姆、鳳梨、葡萄柚和莓果五種口味可以選擇。
販售日期：2025年2月1日～2月14日
販售場所：東急凱彼德大飯店3樓



 

推薦06：東京君悅酒店襯衫巧克力（グランド ハイアット 東京 ドレスシャツ チョコレート）

最後這款真的太有趣了！東京君悅酒店推出的情人節巧克力竟然做成白襯衫的模樣，以白巧克力為基底，連鈕扣的車縫線和領子都做得維妙維肖，讓人完全分不出來是巧克力還是真襯衫，絕對是今年最吸睛的話題商品！
販售日期：即日起～2月14日
販售場所：東京君悅酒店1樓

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