走跳日本關東地區一定不能少超便利的交通票卡「Suica卡」，其代表可愛吉祥物「Suica企鵝」如今已是日本超人氣的IP之一。這次在東京池袋大都會大飯店推出為期兩天的限定「Suica企鵝草莓甜點饗宴」，於2025年3月8日、9日登場！這次在4樓宴會廳「櫻」打造超浮誇的草莓甜點饗宴，光是甜點就有20多種，每一款都美得讓人捨不得吃！







Suica企鵝草莓甜點饗宴

期間限定的Suica企鵝草莓甜點饗宴中最讓人期待的就是每人限量一份的「Suica企鵝草莓聖代」！底層的蔓越莓果凍裡藏著藍莓和覆盆子，上層是香濃的草莓慕斯，頂部還大方放上新鮮草莓、草莓鮮奶油和草莓馬卡龍，玻璃杯上的Suica企鵝和小企鵝笑臉療癒度破表！



Suica企鵝草莓甜點饗宴（Suicaのペンギン ストロベリースイーツビュッフェ）

超人氣的「Suica企鵝馬卡龍」這次也換上全新口味，以香橙紅茶奶油搭配草莓果醬，酸甜適中超涮嘴！另一款「Suica企鵝玻璃甜點」則是把草莓果凍加入紅寶石巧克力牛奶布丁中，這兩款都是限定版的獨家企鵝甜點，平常在甜點店都買不到呢！除了萌萌的Suica企鵝系列，飯店主廚也端出超豪華的草莓甜點陣容！新鮮草莓塔、草莓黑森林蛋糕、草莓蛋糕、櫻花磅蛋糕、草莓泡芙、草莓可麗露等數款精緻草莓主題甜點，完全是草莓控的天堂，且用料實在，展現出五星飯店的實力！怕吃太多甜點容易膩嗎？現場也準備了多款輕食，像是經典三明治、暖呼呼的濃湯、新鮮沙拉等，讓你可以在甜點之間換換口味。飲品更是大方準備了咖啡和5種以上的風味茶飲無限暢飲，完全不怕甜膩！只有短短兩天的限定活動，不論是企鵝控還是草莓控都不能錯過！想要打卡、想要吃好料，這檔絕對必衝！錯過只能等明年了！

活動日期：2025年3月8日~3月9日

※2月5日開放網路預約。

地點：東京池袋大都會大飯店 4樓宴會廳「櫻」(東京都豊島区西池袋1-6-1)

時間：12：30、15：30（2個時段、用餐時間各100分鐘)

費用：大人 8,000日圓、小學生 3,500日圓、4～6歲 1,500日圓