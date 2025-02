2024年12月15日開幕的「The Standard, Singapore」,座落靠近烏節路購物商圈的半山腰上、鄰近150年歷史的新加坡植物園,並擁有綠意盎然的泳池花園。酒店承襲「The Standard」品牌突破傳統、前衛不羈的精神,致力提供全球旅人潮流與舒適兼具的新加坡住宿體驗。



▲新加坡酒店推薦The Standard, Singapore,魚缸櫃檯為新加坡藝術家的創作/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲The Standard, Singapore一樓的Café Standard全天候供應美式食物與精釀啤酒/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

與當地設計公司「Ministry of Design」攜手打造、以「都市綠洲」為設計理念的「The Standard, Singapore」共有8層樓、143間精緻客房,且飯店處處被綠意環繞,猶如置身都市綠洲。整體設計呼應致敬超過百年歷史的新加坡植物園,因此每間客房皆擁有落地窗,不僅讓每一名房客都能盡情俯瞰花園泳池,同時亦呼應有「花園城市」之稱的新加坡。▲The Standard, Singapore客房舒適並且擁有落地窗/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲The Standard, Singapore衛浴空間以黃白瓷裝拼貼而成,鮮豔亮眼/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝餐飲部份,位於「The Standard, Singapore」的 Café Standard 全天候供應美式食物與數款精釀啤酒;Kaya at The Standard環境採摩登居酒屋風格,餐廳提供具藝術性的當代料理與日式風格調酒,其中調酒又以番茄風味的Takuya Mary最受歡迎。推薦閱讀: 新加坡司令發源地!調酒迷必衝傳奇新加坡酒吧「Long Bar」,喝新加坡司令配整袋花生。 ▲The Standard, Singapore泳池景觀房可以俯瞰露天泳池與庭院景緻/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲The Standard, Singapore餐廳Kaya at The Standard採摩登居酒屋風格/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

The Standard, Singapore資訊

地址:12 Orange Grove Rd, 新加坡 258353

電話:+65 6040 1888

更多The Standard, Singapore照片



▲The Standard, Singapore的露天泳池小巧迷人/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲The Standard, Singapore空間被綠意圍繞,致敬新加坡植物園/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲The Standard, Singapore夜晚別有一番風情/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲The Standard, Singapore調酒以Takuya Mary最受歡迎/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝