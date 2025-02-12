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超逼真美食抱枕，樂天巧克力派抱枕好舒壓，療癒度爆表。

2025燈會攻略 巧克力 樂天 便利商店 more
2025-02-12 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社　宝島社
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特派員 Trish

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日本最強雜誌社寶島社又出招了！這次，他們樂天 LOTTE 的經典巧克力派抱枕化。這款巧克力派是已經上市超過40年的經典零食，不只在日本備受喜愛，相信不少台灣人也從小吃到大。最特別的是，這次推出的抱枕外型還特別設計成被咬了一口的模樣，看起來更美味了！

樂天 LOTTE 抱枕

抱枕表面使用了柔順的材質，不只如此，花紋也完美重現了巧克力的質地，看起來非常逼真。內部則填充了柔軟的棉花，如此一來，長時間使用後依然能夠保持形狀，不管是要躺在上面，或在使用平板、智慧型手機時，拿來放在膝蓋上靠著，都很舒服。只是有一點要注意，經過測試，大約需要一週時間才能達到理想的蓬鬆效果喔。


 

抱枕實際使用範例

這顆巨大巧克力派的尺寸也經過精確的設計，寬度35公分、深度23公分、厚度15公分，符合人體工學需求，也因為如此，用途相當廣泛。上班族可以把它放在辦公椅上當腰靠，學生則能將它抱在懷中當午睡枕。當然，如果你有車，也可以放在後座，當作裝飾的一環。



 

巧克力派特殊吃法

雖然這項商品本身是寶島社雜誌附贈的小物，但是雜誌本身也很有看頭！附贈的特刊內容豐富。讀者可以了解樂天巧克力派的發展歷程，還能學習多種創意吃法。其中最受歡迎的做法是巧克力派三明治，加上蜜柑、奶油，再夾入比斯吉或貝果等麵包中，就能享受不同的口感！這款限定商品已經上市，售價3,289日圓。可以在日本的書店和便利商店找找看喔！對喜歡樂天巧克力派的粉絲來說，這個實用商品絕對值得收藏。

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