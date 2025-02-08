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情人節客製蛋糕！ChizUP!情人節起司蛋糕，烙印告白 印紀念日超浪漫。

2025燈會攻略 情人節 甜點 蛋糕 more
2025-02-08 08:25:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：ChizUP!
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編輯 張人尹

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情人節告白蛋糕超可以！為了讓人在情人節甜蜜放閃，ChizUP! 特別推出限定版「情人節限定 KISS ME BABY 蛋糕」，用甜點傳達心意之外，更有多款口味可以選擇，同時擄獲另一半的心跟甜點胃。這次ChizUP!情人節限定 KISS ME BABY 蛋糕堪稱是「告白專用蛋糕」，直接把浪漫話語直接印在蛋糕上，不怕I人緊張說不出口。

推薦閱讀：巧克力鍋披薩！達美樂新品可可火山披薩5折，巧克力鍋沾香蕉沾披薩吃爆。

▲▼ChizUP!情人節限定甜點：KISS ME BABY 起司蛋糕 / ChizUP!提供、WalkerLand窩客島整理



情人節想要來場浪漫告白，ChizUP! 這次特別推出「情人節限定 KISS ME BABY 蛋糕」，蛋糕印上浪漫情話「Kiss me, Taste Me」，還能任選人氣口味，包括招牌黃金起司、雪戀草莓、濃情重巧克力與黑糖珍奶，即日起下單還享86折優惠，更提供快速到貨服務，慶祝情人節現在下單還來得及。

▲ChizUP!情人節蛋糕推薦，起司蛋糕印上浪漫情話 / ChizUP!提供、WalkerLand窩客島整理

此外，如果想要浪漫更加分，也推薦另一款「BABY 日曆蛋糕」，蛋糕可以客製化印上日期，無論是交往紀念日、結婚紀念日或彼此的生日，都能透過獨家日期烙印，更增加紀念意義。蛋糕尺寸適合兩人共享，搭配美式濃郁風味，提供招牌黃金、雪戀草莓、濃情重巧克力、酸甜藍莓及紐約經典等多種選擇，情人節甜點就先下單吃起來。

▲ChizUP!情人節蛋糕推薦，客製起司蛋糕印上紀念日 / ChizUP!提供、WalkerLand窩客島整理

 

ChizUP!情人節限定 KISS ME BABY 蛋糕

口味選擇：招牌黃金、雪戀草莓、濃情重巧克力、黑糖珍奶
售價：400元
優惠活動：情人節限時優惠86折起
 

ChizUP! BABY 日曆蛋糕

口味選擇：招牌黃金、雪戀草莓、濃情重巧克力、酸甜藍莓、紐約經典
售價：400元
優惠活動：情人節限時優惠86折起

 

 

 

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