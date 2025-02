情人節告白蛋糕超可以!為了讓人在情人節甜蜜放閃,ChizUP! 特別推出限定版「情人節限定 KISS ME BABY 蛋糕」,用甜點傳達心意之外,更有多款口味可以選擇,同時擄獲另一半的心跟甜點胃。這次ChizUP!情人節限定 KISS ME BABY 蛋糕堪稱是「告白專用蛋糕」,直接把浪漫話語直接印在蛋糕上,不怕I人緊張說不出口。



推薦閱讀:巧克力鍋披薩!達美樂新品可可火山披薩5折,巧克力鍋沾香蕉沾披薩吃爆。



▲▼ChizUP!情人節限定甜點:KISS ME BABY 起司蛋糕 / ChizUP!提供、WalkerLand窩客島整理



ChizUP!情人節限定 KISS ME BABY 蛋糕

情人節想要來場浪漫告白,ChizUP! 這次特別推出「情人節限定 KISS ME BABY 蛋糕」,蛋糕印上浪漫情話「Kiss me, Taste Me」,還能任選人氣口味,包括招牌黃金起司、雪戀草莓、濃情重巧克力與黑糖珍奶,即日起下單還享86折優惠,更提供快速到貨服務,慶祝情人節現在下單還來得及。▲ChizUP!情人節蛋糕推薦,起司蛋糕印上浪漫情話 / ChizUP!提供、WalkerLand窩客島整理此外,如果想要浪漫更加分,也推薦另一款「BABY 日曆蛋糕」,蛋糕可以客製化印上日期,無論是交往紀念日、結婚紀念日或彼此的生日,都能透過獨家日期烙印,更增加紀念意義。蛋糕尺寸適合兩人共享,搭配美式濃郁風味,提供招牌黃金、雪戀草莓、濃情重巧克力、酸甜藍莓及紐約經典等多種選擇,情人節甜點就先下單吃起來。▲ChizUP!情人節蛋糕推薦,客製起司蛋糕印上紀念日 / ChizUP!提供、WalkerLand窩客島整理

口味選擇:招牌黃金、雪戀草莓、濃情重巧克力、黑糖珍奶

售價:400元

優惠活動:情人節限時優惠86折起



ChizUP! BABY 日曆蛋糕

口味選擇:招牌黃金、雪戀草莓、濃情重巧克力、酸甜藍莓、紐約經典

售價:400元

優惠活動:情人節限時優惠86折起