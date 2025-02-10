桃園賞花攻略不能不知道「北橫櫻花季」！隨著冬季白梅花期逐漸結束，緊接而來的是象徵春天的櫻花盛宴。首先登場的是艷麗的山櫻花，這種纓紅色花朵將率先綻放於東眼山櫻花大道、小烏來風景特定區、羅馬公路、內奎輝櫻花部落、比亞外、上高義古路步道，以及爺亨與光華櫻花故事林道等地。



▲北橫櫻花大爆發！賞櫻地圖 最佳花期 行程規劃，亮點懶人包一次看 / 桃園市政府提供、WalkerLand窩客島整理



隨後，復興區將陸續進入粉色櫻花盛開期，包括富士櫻、昭和櫻、吉野櫻與千島櫻等品種，讓整個區域化身為浪漫的粉色世界。來到復興區的下巴陵至上巴陵地區，遊客將能漫步於櫻花林間，感受花瓣隨風飄落的夢幻景緻，彷彿置身於粉色櫻花雨之中。此外，巴陵地區的櫻花花況將成為遊客關注焦點。



▲北橫櫻花大爆發！賞櫻地圖 最佳花期 行程規劃，亮點懶人包一次看 / 桃園市政府提供、WalkerLand窩客島整理

因此，桃園觀旅局特別推出「2025北橫櫻花漫步地圖」，方便賞花民眾掌握最新花期資訊。想前往巴陵地區的遊客可至「探索北橫」或「桃園市政府風景區管理處」粉絲專頁下載最新地圖。根據市府團隊參考歷年花況資料，中心路的富士櫻預計將於2月15日至3月5日迎來盛開期，光華櫻花故事林道與中巴陵地區的昭和櫻，以及拉拉山遊客中心周邊的吉野櫻，則預估在2月15日至2月28日綻放。此外，千島櫻的花期較長，中心路的千島櫻預計於2月25日至3月15日開花，而拉拉山遊客中心附近的千島櫻則可望於3月1日至3月20日間達到最佳觀賞期。想掌握即時花況資訊的民眾，可隨時關注「探索北橫」臉書粉絲專頁，並與親朋好友相約上山，沉浸在春日櫻花的浪漫氛圍與北橫山林的清新空氣中。▲北橫櫻花大爆發！賞櫻地圖 最佳花期 行程規劃，亮點懶人包一次看 / 桃園市政府提供、WalkerLand窩客島整理除了靜態的賞花行程，北橫春季還有一項不容錯過的動態活動「櫻花勇士」自行車賽。觀旅局長周柏吟指出，此活動自2015年舉辦以來，已邁入第十屆，今年將於3月8日至9日盛大登場，並開放1,000名自行車愛好者報名參加。報名將於2月4日中午12時正式開放，歡迎喜愛挑戰的車友們踴躍參與，共同體驗騎行北橫的樂趣。本次活動的終點站設於拉拉山遊客中心，若騎士們想要進一步挑戰自我，可繼續前行至巴陵鐵塔與上巴陵觀景平台，遠眺壯觀的「三龜戲水」美景，並品嚐上巴陵部落的特色美食。活動結束後，不妨順道造訪拉拉山國家森林遊樂區，沉浸在千年神木群間的寧靜氛圍，感受大自然的洗禮。返程時，旅客還可選擇至羅浮溫泉泡湯放鬆，或前往小烏來風景特定區的天空步道，欣賞壯麗景色。▲北橫櫻花大爆發！賞櫻地圖 最佳花期 行程規劃，亮點懶人包一次看 / 桃園市政府提供、WalkerLand窩客島整理同時，2025「探索北橫」活動更特別推出住宿抽獎活動，鼓勵遊客深度體驗北橫的魅力。凡於桃園復興區、大溪區、龍潭區的合法民宿、旅館或露營區過夜，即可參加「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，獎品包括油電汽車、電動機車、電視等豐富好禮。春天正是桃園最美的季節，無論是賞櫻、騎車、泡湯還是品嚐美食，都能帶來難忘的旅行體驗。▲北橫櫻花大爆發！賞櫻地圖 最佳花期 行程規劃，亮點懶人包一次看 / 桃園市政府提供、WalkerLand窩客島整理

2025北橫櫻花季

熱門賞櫻景點：

山櫻花：東眼山櫻花大道、小烏來風景特定區、羅馬公路、內奎輝櫻花部落、比亞外、上高義古路步道、爺亨、光華櫻花故事林道。

粉色系櫻花（富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、千島櫻）：復興區下巴陵至上巴陵地區。



2025北橫櫻花季主要賞櫻景點及花期預測

中心路富士櫻：2/15 - 3/5

光華櫻花故事林道、中巴陵昭和櫻、拉拉山遊客中心吉野櫻：2/15 - 2/28

中心路千島櫻：2/25 - 3/15

拉拉山遊客中心千島櫻：3/1 - 3/20



探索北橫離你最近的芬多精仙境 抽獎活動

住宿桃園復興區、大溪區、龍潭區合法民宿、旅館或露營區一晚，即可獲得抽獎資格。豐富獎項包含油電汽車、電動機車、電視等。



2025北橫櫻花漫步地圖發布

市府根據歷年花況資訊製作「2025北橫櫻花漫步地圖」。

探索北橫：https://www.facebook.com/ExploreTaoyuan