日本必吃水果大福「金田屋」開到台北赤峰街了！來自日本的超人氣水果大福「金田屋」，以漂浮大福和浮誇水果聞名，如今將於2/24正式進駐台北赤峰街，消息一出就掀起討論話題。以創新和洋風格顛覆傳統日式甜點，除了招牌「珠寶盒般水果大福」，更首度推出全球首創的「可喝的大福」，開幕推買一送一優惠，整套下午茶幫你準備好。此外，開幕期間還有台灣限定的「金田和菓四韻」禮盒，可享快速通關取貨服務。



▲▼台北赤峰街甜點「金田屋 日本大福專賣店」開幕優惠買一送一/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



金田屋 開幕優惠

「金田屋」以其獨特的珠寶盒般的大福設計在日本掀起風潮，此次來台直接從日本直送麻糬，嚴選上等糯米與竹炭打造Q彈黑色麻糬皮，內餡結合奶油乳酪與白豆餡，帶有鹹甜滋味。其中，「栗子蒙布朗大福」以濃郁栗子泥搭配絲滑內餡，口感細膩綿密；「果實總匯大福」豪華集結多款時令水果，果香層層堆疊。期間限定的「特選草莓大福」則選用飽滿多汁的草莓，搭配經典內餡，打造酸甜平衡的絕妙滋味。▲▼台北赤峰街甜點「金田屋 日本大福專賣店」日本直送麻糬/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了經典水果大福，「金田屋」更突破甜點界限，打造全球首創「可喝的大福」，推出「抹茶紅豆大福飲」與「草莓牛奶大福飲」，以濃厚鮮乳調和大福內餡，融合抹茶或草莓果香，帶來嶄新口感，讓甜點不僅能吃，還能喝。此創新概念在日本上市後即掀起熱潮，目前日本已經停售，如今只有台灣能喝到，勢必成為新一代打卡飲料。店內也提供免費茶水，吃大福配茶解膩。▲▼台北「金田屋 日本大福專賣店」推出可喝的大福飲/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝為歡慶開幕，「金田屋」特別推出台灣限定的「金田和菓四韻」禮盒，每日限量20盒，內含香蕉巧克力、蜜漬蘋果、沁香鳳梨、特選草莓四款大福，結合台灣在地水果，創造全新風味。2/17至2/21可於官網搶先預購，享早鳥價899元，還可7折加購「白草莓大福」限定商品。開幕期間2/24至3/2，購買禮盒即贈大福飲品買一送一券，每日限量50組，甜點控千萬別錯過。推薦閱讀： 赤峰街新甜點！夜市王推「桐生日式可麗餅」插旗台北，草莓山丘必點。 ▲▼金田屋 日本大福專賣店推出台灣限定禮盒，可享免排隊優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

1、台灣限定「金田和菓四韻」禮盒每日限量20盒， 2/17-2/21 官網早鳥價899元，可快速通關取貨。可7折加購「白草莓大福」（限定一顆）。購買禮盒贈大福飲品買一送一券。

2、2/24-3/2 大福飲品買一送一 每日限量50組。



台北金田屋 日本大福專賣店

地址：台北市大同區赤峰街49巷20號1樓(靠近捷運中山站及雙連站)

開幕日：2025/2/24