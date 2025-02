2/14情人節真的要來了!如何策劃一場浪漫滿分的約會?從精緻美饌到極致奢華的住宿,頂級飯店與餐廳紛紛祭出情人節限定專案,讓戀人們共度難忘時光!無論是高空景觀餐廳、米其林星級餐點、甜美下午茶、微醺調酒,還是充滿儀式感的夢幻住房體驗,各大飯店都已為你準備好最浪漫的安排。從台北到高雄,窩客島為你整理2025年情人節必訪的「頂級飯店餐飲、住宿專案」,打造屬於彼此的甜蜜時光。



▲2025情人節2大補帖!頂奢一泊二食 破萬限定 花束 甜點,31間情人懶人包 / WalkerLand窩客島整理提供





台北君悅酒店情人節限定美饌與甜點 打造完美告白時刻

台北君悅酒店推出一系列情人節限定套餐,打造浪漫約會、求婚與週年慶祝的最佳選擇。2月14日至16日、3月14日至16日,知名求婚聖地寶艾西餐廳以「魚子醬鑽戒」為主題,推出六道式法式饗宴,結合頂級魚子醬、夏多布里昂牛排與波士頓龍蝦,締造難忘回憶。ZIGA ZAGA則獻上海大蝦與炭烤牛小排的義式海陸套餐,滿足對美食的極致追求。此外,Baguette禮品烘焙坊特製「怦然心動.情人巧克力」與「濃情黑松露巧克力」,以巧克力的醇厚滋味訴說濃情蜜意。



此外,酒店針對餐飲旅館業者推出新春優惠,即日起至3月31日,出示識別證可享凱菲屋與彩日本料理午餐、下午茶、晚餐平日8折優惠,一般民眾線上預訂並預付訂金500元,可享85折優惠。



▲台北君悅酒店情人節限定美饌與甜點 打造完美告白時刻 / WalkerLand窩客島整理提供



台北喜來登大飯店 極致浪漫饗宴與奢華住宿體驗

今年情人節,台北喜來登大飯店 為戀人們打造 精緻餐飲與浪漫住宿,讓每一刻相聚都成為 難忘回憶。2月14日至2月16日,兩大人氣餐廳 「安東廳」 與 「比薩屋」 推出 頂級海陸饗宴,以 頂級牛排、波士頓龍蝦、北海道干貝 等精選食材,搭配燭光晚餐,完美呈現浪漫儀式感。

此外,飯店更規劃 「愛你愛我」一泊二食 住宿專案,雙人入住 行政卓越套房 或 音樂主題套房,尊享 八道式燭光晚餐、客房浪漫佈置、永生花 及 迎賓馬卡龍與頂級香檳。不論是經典優雅或奢華頂級體驗,都能讓情人節變得與眾不同,輕鬆締造最美好的回憶。



▲台北喜來登大飯店 極致浪漫饗宴與奢華住宿體驗 / WalkerLand窩客島整理提供



台北晶華酒店 情人節頂級餐飲 × 奢華住宿體驗

延續春節的熱鬧氛圍,台北晶華酒店 於 2月14日至16日 透過 美食、城市輕旅行、頂級SPA 為戀人打造極致浪漫體驗。Robin’s 牛排屋 推出 「愛你入骨.帶骨和牛饗宴」,主打全台獨家 日本F1帶骨牛排,搭配 玫瑰香檳烏龍,雙人價 11,800元起。上庭酒廊 推出 「奢華愛戀早午餐」,情人節限定 威靈頓牛排/鮭魚 搭配 法國特選香檳,每客 1,580元起。2月14日當晚,栢麗廳 推出 「愛我久久」自助饗宴,每人 2,599元,贈 半隻波士頓龍蝦,打造專屬浪漫回憶。



此外,酒店也推出 「莓好情人假期」 與 「SPA Villa 寵愛假期」 兩款住房專案,雙人入住可享受 KITCHEN205 經典草莓田蛋糕、法國香檳 或 沐蘭 SPA 頂級芳療,價格 7,600元起。從美食到住宿,讓這個情人節成為難忘的甜蜜時光。



▲台北晶華酒店 情人節頂級餐飲 × 奢華住宿體驗 / WalkerLand窩客島整理提供



Elite Concept 一禮莊園 情人節浪漫花禮

迎接西洋情人節與白色情人節,一束精緻的花卉能完美傳遞愛意。Elite Concept 一禮莊園推出情人節限定花束,售價2,500元起,以玫瑰為主軸,象徵不同愛情階段。其中,最受矚目的「定情.進口紅玫瑰鮮花束」,以來自荷蘭的波霸紅玫瑰打造,重達5公斤,象徵堅定長久的愛,售價8,800元。熱情奔放的多層次紅色包裝,搭配茉莉葉點綴,讓愛情更顯濃烈。若處於戀愛初期,可選擇「初次心動.進口粉紅玫瑰桔梗花束」,售價2,500元,以厄瓜多粉紅玫瑰、白桔梗與白繡球,傳遞初戀的純真悸動。對於喜愛經典紅玫瑰且預算有限的情侶,則可選擇「經典.進口紅玫瑰鮮花束」,售價2,880元,以9朵佳娜紅玫瑰搭配尤加利與白臘梅,詮釋不變的愛意。所有情人節花禮皆附贈精美卡片,可將愛的告白寫下,單筆滿2,500元更享單一地址免運優惠,讓心意無距離傳遞。

除了花禮,Elite Concept 一禮莊園更與台北六福萬怡酒店攜手推出「最愛.浪漫情人節」住房專案,於2月13日至14日提供浪漫雙人住宿,售價6,899元。入住豪華客房,即可享敘日早餐兩客、精選紅酒乙瓶,並加贈Elite Concept 一禮莊園玫瑰鮮花束,為情人節打造獨特的甜蜜輕旅行。酒店位於南港交通樞紐,鄰近CITYLINK與環球購物中心,交通便利,還可漫步南港登山步道或騎乘免費自行車,享受都會中的寧靜與綠意。Elite Concept 一禮莊園強調精品花藝,結合五感美學,提供送禮、自用及宴會佈置等多元花藝服務,讓美學走入日常,打造專屬的花園生活體驗。今年情人節,不論是透過鮮花表達愛意,或是與摯愛共度難忘旅程,Elite Concept 一禮莊園與台北六福萬怡酒店都將是完美選擇。



▲Elite Concept 一禮莊園 情人節浪漫花禮 / WalkerLand窩客島整理提供



裕元花園酒店 浪漫情人節住房 × 美饌 × 甜點

西洋情人節即將到來,裕元花園酒店 以 夢幻氣球佈置、精緻海陸饗宴與浪漫甜點,打造專屬戀人的節日儀式感。住房方面,推出 「告白氣球」專案,與 KNJ Balloon Store 聯手打造 客製化氣球佈置,加購價 6,000元起,讓愛情化作滿室驚喜,適合情人節、求婚、生日等浪漫場合。

餐飲方面,Hidden Eight 餐廳 推出 「LOVE YOU 99」覓境情人夜海陸饗宴,主打 極黑和牛 × 炙烤龍蝦 × 國王鮭魚,每人 3,800元+10%,讓戀人共享儀式感滿分的美味。元膳鐵板燒 亦推出 日本A5和牛 × 活龍蝦 × 南非活鮑魚 的 雙人套餐,每人 3,750元+10%,2/14 至 2/16 期間 打卡再贈火焰冰淇淋。

甜點部分,玫瑰烘焙坊 推出 「1314情人甜蜜限定組合」,以 戀人絮語蛋糕 × 騎士精神香氛蠟燭,味覺與嗅覺雙重感受,優惠價 1,314元(原價 1,680元)。線上商城更推出 經典生巧克力買二送一 及 香氛組合購買優惠,讓戀人們的幸福滿載。



▲裕元花園酒店 浪漫情人節住房 × 美饌 × 甜點 / WalkerLand窩客島整理提供



台北文華東方酒店 情人節極致浪漫體驗

迎接西洋情人節,台北文華東方酒店推出多元精緻餐飲與奢華芳療,邀請情侶共度難忘時光。米其林一星「雅閣」中餐廳精選鮮美龍蝦、珍貴鮑魚,打造七道式粵式饗宴,每位5,280元+10%,包含「X.O.醬焗龍蝦」、「澳洲鮑魚扣鵝掌」等珍饈。



「Bencotto」義式餐廳則於2月8日至14日供應五道式套餐,每位3,880元+10%,主餐可選「炙烤和牛紐約客」或「炭烤波士頓龍蝦」,搭配玫瑰造型甜點,營造濃厚異國氛圍。此外,「M.O. Bar」特推粉嫩系情人節雞尾酒,每杯480元+10%,並搭配現場音樂,為戀人締造唯美微醺夜晚。「文華餅房」推出「熊熊心意」心型蛋糕(330元起)及「心心相印」巧克力(680元),甜美可愛的設計為情人節增添一絲俏皮浪漫。想以花禮搭配甜點,「花熊之愛」組合(3,680元)內含蛋糕、巧克力與永生花束,送禮體面又獨特。



為寵愛摯愛,芳療中心推出「珍寵玫瑰」療程,提供頂級奢華SPA體驗。療程以玫瑰鹽去角質,搭配花瓣浴與深層精油按摩,讓身心徹底放鬆,單人療程17,880元+10%,雙人療程32,880元+10%,體驗時間長達210分鐘,供應至2月28日。酒店地點便利,鄰近商圈與休閒景點,適合情侶共度奢華浪漫假期。立即預訂,打造專屬情人節記憶。



▲台北文華東方酒店 情人節極致浪漫體驗 / WalkerLand窩客島整理提供



台北花園大酒店 情人節浪漫饗宴

迎接西洋情人節,台北花園大酒店自2月7日至16日推出「情人節限定浪漫饗宴」,集結旗下餐廳,打造多元精緻美饌,滿足不同口味與需求。「PRIME ONE牛排館」推出頂級雙人套餐(5,999元+10%),包含波士頓龍蝦與北海道星空黑牛紐約客,2月14日當晚再贈拍立得留念。



「饗聚廚房」則以多國創意自助百匯著稱,活動期間平日雙人同行每位999元+10%,加贈主廚精選海鮮盤及紅酒兩杯,假日每位1,199元+10%。餐點涵蓋中西泰日越等多國料理,還有每日限量手搖鈴私房菜、哈根達斯冰淇淋、經典飲料與啤酒無限暢飲。「花園thai thai」則推出雙人套餐(1,399元+10%),可享主餐四選一與自助沙拉吧,額外贈送炙烤香料開背蝦,讓饕客在浪漫氛圍中品味經典泰式風味。

台北花園大酒店致力打造獨特的情人節體驗,讓戀人們沉浸於浪漫的美食與回憶之中。「PRIME ONE牛排館」以精緻烹調手法呈現Fine Dining的極致享受,每組用餐賓客還可獲贈精選氣泡酒乙杯,為甜蜜時刻增添儀式感。「饗聚廚房」提供豐富的異國料理,讓情侶們共享無限美味。「花園thai thai」則以獨特泰式香料料理,帶來充滿異國風情的約會氛圍。今年情人節,不論是頂級奢華、豐盛百匯,還是泰式風味,都能在台北花園大酒店找到最適合的浪漫饗宴。



▲台北花園大酒店 情人節浪漫饗宴 / WalkerLand窩客島整理提供



台南大員皇冠假日酒店 情人節專屬浪漫之旅

情人節的浪漫不應僅限於一天,而是一路延續到白色情人節!台南大員皇冠假日酒店精心推出【就是愛你 浪漫之旅】住房專案,讓您與摯愛共享專屬幸福時光。自2025年2月14日至3月31日,入住「高級房大床河景陽臺」每房晚9,420元起,含鮮花甜蜜入房禮、粉紅氣泡酒、精緻情人甜點,更貼心安排台南運河平底船票,攜手悠遊水岸,沉浸在夕陽與微風交織的浪漫氛圍。夜晚於「煉‧瓦」日式餐廳享用主廚特製雙人鐵板燒套餐,以高級海陸食材打造桌邊美味盛宴,最後更可拍攝甜蜜合影,於退房時領取精美相框紀念照乙組,珍藏專屬幸福回憶。此外,IHG會員可額外獲得2,000點獎勵積分,專案每日限量5組,需提前3天預訂。

除了住房專案,「煉‧瓦」日式餐廳同步推出「情人節鐵板燒雙人套餐」,每組4,560元+10%,自2月14日至3月31日供應,精選奢華海陸食材,如香煎龍膽石斑、海大蝦搭廣島生蠔、美國特級肋眼牛排、西班牙伊比利豬、紐西蘭小羔羊排等,最終以「榛果玫瑰巧克力塔」為完美甜點收尾,讓愛意綻放於舌尖。此外,289 BAR 推出限量「榛果玫瑰巧克力塔」甜點,5吋售價680元,3天前預訂可享甜蜜優惠價599元,以細膩的杏仁奶油塔皮搭配濃郁巧克力與榛果脆片,每一口都滿載浪漫。台南大員皇冠假日酒店為戀人打造一場視覺、味覺與感動兼具的浪漫旅程,讓愛情在最美的時刻升溫。



▲台南大員皇冠假日酒店 情人節專屬浪漫之旅 / WalkerLand窩客島整理提供



渥達尼斯磨坊 米其林情人節奢華盛宴

西洋情人節是一年中最值得珍藏的浪漫時刻,渥達尼斯磨坊(Molino de Urdániz)這間米其林二星餐廳,為戀人打造無與倫比的專屬饗宴。2月13日至16日推出 「Valentine Romance 專屬包廂甜蜜時刻情人饗宴」,午間包廂雙人饗宴26,000元+10%,晚間包廂32,000元+10%,包含12件式主廚套餐與7杯精選酒莊酩酒,由「花Pair酒Floral & Vine美學沙龍」設計的浪漫紅玫瑰花藝布置,還有 Cossy Élégance Brut Rosé 法國粉紅香檳,為戀人打造專屬儀式感,讓每一刻都充滿愛意與驚喜。餐點以西班牙雙主廚 Govinda 與 Adrian 精湛手藝呈現當代西班牙美饌,經典招牌如「焦糖臘腸捲」、「MOLINO 後院及花舞」、「煙燻核桃海扇貝」、「佛朗明哥及環抱」等,以細膩料理手法,巧妙融入台灣在地風味,為味蕾帶來前所未有的奢華體驗。



除了專屬包廂體驗,渥達尼斯磨坊亦提供 情人節甜蜜套餐,午餐每位3,980元+10%,晚餐5,680元+10%,蔬食套餐則為午間2,880元+10%(8道料理),午晚餐3,280元+10%(11道料理),讓素食愛好者也能品味米其林星級浪漫饗宴。在這個專屬於愛的日子裡,與摯愛於米其林星級餐廳共度奢華時刻,感受從怦然心動到熱烈愛意的每一刻。渥達尼斯磨坊提供無與倫比的私密氛圍、星級美饌與絕美情人節佈置,讓這場浪漫晚宴成為一生難忘的甜蜜回憶。



▲渥達尼斯磨坊 米其林情人節奢華盛宴 / WalkerLand窩客島整理提供



台中李方艾美酒店 情人節微醺浪漫體驗

愛意升溫,微醺浪漫!為迎接西洋情人節,台中李方艾美酒店推出 「微醺漫漫」住房專案,讓戀人們沉浸在極致浪漫氛圍中。2月14日至2月16日,雙人每晚 NT$8,688起,入住經典客房即可享 一泊二食,包含雙人自助式早餐、精緻晚餐,並於 PANO 24 高空池畔酒吧 品味 情人節特製調酒。坐落於酒店24樓的 PANO 24,擁有壯麗高空夜景與時尚氛圍,為情侶打造獨一無二的浪漫回憶。從美食、微醺到星空美景,專案完整規劃所有浪漫細節,讓戀人們享受滿滿幸福感。

除了住房專案,PANO 24 自2月12日至2月28日 推出 「Valentine Set」情人套餐,NT$980+10%,包含 兩杯特製調酒 與 精緻下酒拼盤,為甜蜜夜晚增添微醺氛圍。特調靈感源自愛情:「我是如此相杏」以威士忌、蘋果、蜂蜜與杏仁勾勒出濃郁醇厚的愛戀,而「愛你玫差」則以琴酒、玫瑰、草莓、優格與葡萄調製,粉色細膩的口感交織出酸甜悸動。在璀璨星空與微風輕拂中,與摯愛舉杯共飲,感受微醺的浪漫時刻。今年情人節,讓 台中李方艾美酒店 為您與摯愛打造獨一無二的難忘回憶。



▲台中李方艾美酒店 情人節微醺浪漫體驗 / WalkerLand窩客島整理提供



承億酒店 浪漫情人節專案 最美風景與極致饗宴

高雄燈會熱潮未歇,元宵與情人節的浪漫氛圍即將點燃,高雄最美五星「承億酒店」推出 「情人節最美風景|一泊一食住房專案」,雙人每晚 NT$6,400起,即享 25F「飛裊柒茶」多寶格下午茶(原價NT$2,280),靈感來自國立故宮博物院珍藏,將精緻甜點與茶點裝載於雕花木盒中,層層揭開美味驚喜,入住期間為 2月6日至4月30日,若 2月10日至2月16日入住,更 加贈馬卡龍花束,滿載甜蜜情意。此外,入住貳陸日全食餐廳還可 享早餐買1送1優惠,讓戀人從清晨到夜晚都沉浸於浪漫美食之中。

餐飲部分,「Papillon法式米其林餐廳」於 2月14日至2月16日 推出 情人節限定優惠,凡預訂套餐,即 可NT$1,580加購3杯雞尾酒或無酒精特調,感受微醺浪漫;「24F池畔酒吧」則推出 「情人池畔雙人饗宴」(NT$2,680),雙主菜包含 熟成鮭魚佐魚子香檳奶油醬 與 雲林究好豬菲力搭柑橘酸辣醬汁;「BAR KAO泰式餐酒館」則提供 「泰美味的愛雙人饗宴」(NT$2,680),享海葡萄涼拌海鮮、酥炸金錢蝦餅、炙烤菲力牛排等泰式佳餚,搭配葡萄酒兩杯。此外,「両鍋 極上鍋物」則推出 「心心相印海陸雙人套餐」(NT$2,680),嚴選 1855美國Choice特級牛小排、西班牙伊比利豬、日本廣島生蠔海鮮盛合,極致奢華。上述餐飲優惠 2月13日至2月20日供應,即日起開放訂位,數量有限。



▲承億酒店 浪漫情人節專案 最美風景與極致饗宴 / WalkerLand窩客島整理提供



寒居酒店 情人節奢華饗宴與浪漫住房體驗

今年情人節,寒居酒店 為戀人們獻上 精緻餐飲與尊榮住宿體驗。BeGood 餐廳 攜手 Der ZÖMAR,自 2月10日至4月30日 推出 「山海拾味」聯名下午茶雙人組,以山海意象創造獨特甜點與調酒搭配,每套 1,580元+10%,並贈送品牌淡香精。2月14日至2月16日 更獻上 「柔光盛宴」七道式海陸雙人餐,以 炭烤老饕牛排、味噌比目魚、胭脂蝦干貝塔塔 等地中海風味料理,締造極致味蕾體驗,每套 3,680元+10%。

為延續浪漫氛圍,飯店推出 「冬境漫香」住房專案,自 即日起至2月28日,入住 指定套房 可獲贈 Der ZÖMAR洗沐及保養組、翌日早餐、1,500元餐飲抵用券,每房 7,800元+15.5%起。情人節期間 2月10日至2月28日,入住 寧鴞套房或寒居套房,可額外獲贈 「山海拾味」下午茶雙人組,讓情侶在溫馨氣息中共享美好時光。



▲寒居酒店 情人節奢華饗宴與浪漫住房體驗 / WalkerLand窩客島整理提供



台北美福大飯店 星空下的浪漫饗宴 義式美味與甜蜜假期

迎接西洋情人節,台北美福大飯店 打造 「星夜饗愛」 浪漫盛宴,2月14日至16日 GMT義大利餐廳 推出 情人套餐,每套 3,980元+10%,預訂即贈 GODIVA巧克力禮盒。套餐從義式干貝捲鱈場蟹、白蘆筍濃湯,到玫瑰色甜菜根義大利米型麵搭配胭脂蝦,展現義式優雅情懷。主菜可選 美國極黑和牛肋眼 或 味噌龍虎斑佐奶油白菜,搭配義大利經典 拿坡里貝殼千層酥 作結,讓味蕾沉醉於極致的美味與浪漫。

想規劃兩天一夜的甜蜜假期!「星耀浪漫」一泊二食住房專案 每房 13,999元起,享 房型升等 至 21坪菁英客房,包含 GMT義大利餐廳情人套餐、房內品味 法國水蜜桃氣泡酒,翌日於 彩匯自助餐廳 享用豐盛早餐。此外,每房贈送 義大利Scent Company香氛禮物卡,為愛染上優雅氣息,住宿期間還可使用三溫暖及健身中心,讓假期充滿舒適與浪漫。



▲台北美福大飯店 星空下的浪漫饗宴 義式美味與甜蜜假期 / WalkerLand窩客島整理提供



國聯大飯店 奢華情人節之旅 浪漫夜景與精緻饗宴

坐落於台北大巨蛋第一排,擁有46年歷史的 國聯大飯店,見證無數愛侶的幸福時光。今年情人節,飯店推出 「奢享之旅」 住房專案,打造極致浪漫體驗。自 2月1日至14日,雙人入住 國聯套房(16坪)一晚,每房 29,999元,專案包含 勞斯萊斯專車接送 至 台北101觀景台,搭配雙人 快速通關票,在百萬夜景下共享難忘時光。晚間於 板石Lounge & Bar 享用 精緻情人節套餐,包含 焗烤澎湖斑節蝦、炙燒5盎司肋眼牛排、義式香草奶油煎金目鱸,搭配西班牙 艾莎貝粉紅氣泡酒,並贈送 Dom Pérignon法國香檳王 一瓶及 瑞士Du Rhône Chocolatier巧克力,翌日可於房內享用西式或中式早餐,讓浪漫體驗延續至晨曦。

此外,針對年輕情侶,飯店同步推出 「愛戀久久」情人節住房專案,雙人入住 豪華客房 每晚 5,299元,內含 艾莎貝粉紅氣泡酒 與 瑞士巧克力,搭配翌日 自助早餐,簡約卻充滿儀式感的美好假期。今年情人節,無論是奢華體驗或溫馨時光,國聯大飯店 皆為戀人打造專屬回憶。



▲國聯大飯店 奢華情人節之旅 浪漫夜景與精緻饗宴 / WalkerLand窩客島整理提供



和逸飯店 台南西門館 親子共度甜蜜情人節

誰說有了孩子就無法浪漫過情人節?和逸飯店·台南西門館 特別打造 「情人節甜蜜助攻」 系列優惠,即日起至 3月14日,讓大小情人都能開心過節。入住旅客 比愛心手勢拍照並分享至社群,即可 免費升等卡通主題房,增添親子旅程的驚喜感。而 Cozzi KITCHÉN 餐廳 也響應活動,完成指定拍照任務,即可 免費獲得「粉紅氣泡飲」2杯,用美食和微醺滋味讓甜蜜加倍。此外,消費滿 1,314元,還可獲得 「奇趣操場暢遊券」 乙張,讓孩子盡情放電,大人享受愜意時光。

不僅如此,飯店同步推出 「享玩就玩 1+1」 優惠,讓 非入住旅客 也能以 499元 暢玩 500坪戶外奇趣操場 與 室內森林遊戲屋。參與 「邱比特有話要說」 社群活動,即可獲得 超值優惠券,體驗愛嘟嘟小火車、飆風電動車等多樣遊樂設施。此外,2月16日 飯店加碼舉辦 「冒險家希尼之重返1911」 活動,透過戲劇故事與挑戰遊戲,帶領孩子穿越時空,探索古早味童玩與 DIY 懷舊小物。不論是 大情人 還是 小情人,都能在和逸飯店享受 好吃、好住、好玩 的情人節體驗。



▲和逸飯店 台南西門館 親子共度甜蜜情人節 / WalkerLand窩客島整理提供



大倉久和大飯店 情人節浪漫盛宴

農曆春節剛過,緊接著迎來一年一度的西洋情人節,大倉久和大飯店自2月14日至16日推出多款情人節限定美饌,無論是正宗日式風味的「山里日本料理」,還是榮獲米其林餐盤推薦的「桃花林中華料理」,皆精心打造雙人饗宴,讓戀人們共享浪漫時刻。「山里日本料理」提供和食、壽司、天婦羅及鐵板燒等多種限定套餐,其中「山里情人會席」融合玉子豆腐、酒蒸干貝、銀鱈和牛雙拼等珍饈,展現日式四季美學與匠心技藝。而壽司套餐則包含海膽、白甘、安康魚肝等多道佳餚,鐵板燒則匯聚錦繡龍蝦、菲力牛排、紐西蘭鹿肉等豪華海陸盛宴。活動期間,於山里日本料理消費情人節限定套餐,每位貴賓可獲贈沖繩琉球泡盛梅酒一杯,讓整場饗宴更添情調。



除了日式風情,「桃花林中華料理」亦推出雙人粵式盛宴,由名廚王建榮精心設計,融合清酒活鮮鮑、紅燒潮州牙揀翅、黃湯龍蝦等珍饈,為西洋情人節帶來不一樣的東方風味。此外,歐風館自助餐廳則於2月10日起推出「春季料理地中海紀行」,囊括爐烤牛排、法式燉田螺、西班牙奶油蘑菇炒蝦等地中海經典菜色,適合情侶或親友團聚共饗。而館內The Nine烘焙坊則推出限定情人節蛋糕「Love Letter」,以接骨木白巧克力野莓慕斯搭配酥脆巴芮脆片與杏仁餅乾,層次豐富、甜而不膩,猶如愛情般細膩綿長。今年情人節,無論是想共度浪漫夜晚,或與摯愛品味甜美時光,大倉久和大飯店皆是極致首選。



▲大倉久和大飯店 情人節浪漫盛宴 / WalkerLand窩客島整理提供



和逸飯店·高雄中山館 高空美景 × 浪漫情人節體驗

西洋情人節即將到來,和逸飯店·高雄中山館 為戀人們精心策劃 「只想和你逸起一生一世」 住房專案,即日起至 2月28日,預訂 景隅客房,可 加購1,314元享浪漫布置,氣球與燈飾打造滿滿儀式感,讓愛意升溫。2月14日入住還可獲贈 「粉紅鬱金香入浴劑」,享受沉浸式泡澡時光。此外,當日晚間於30樓大廳迎賓供應 「COZZI粉紅泡泡特調飲」,留下Google五星好評更可獲得 水蜜桃氣泡飲,以浪漫粉色點綴專屬甜蜜時刻。

為締造最難忘的情人節回憶,Cozzi THE Roof 高空景觀餐廳 於 2月14日與2月15日 推出 「微醺之夜 共饗浪漫」 主題套餐,每位 900元起,主菜 七選一,包含 美國頂級肋眼牛排、美式戰斧豬排佐干貝、焗烤生蠔與鮭魚佐荷蘭醬 等,並加贈 氣泡酒一杯 與 自助沙拉吧,可加購指定 紅白酒或氣泡酒任兩杯優惠價300元。在港都美景與微醺氛圍中,與摯愛共享最浪漫的夜晚。



▲和逸飯店·高雄中山館 高空美景 × 浪漫情人節體驗 / WalkerLand窩客島整理提供



晶英國際行館 奢華住宿 × 頂級饗宴 共度難忘情人節

南臺灣頂級奢華飯店 晶英國際行館,以寧靜氛圍與卓越服務聞名,今年 2月14日至2月16日 為戀人們獻上 「Celebrate in Style」紀念日限量專案,雙人入住 御心侶驛房型,享 Moët & Chandon香檳、紀念蛋糕、聯名巧克力禮盒、海洋空氣香氛組 等奢華禮遇,並加贈 1,500元館內餐飲抵用金,專案價 11,999元起,週日至週四入住再享 延遲退房至14時,打造專屬親密時光。

此外,館內 Ukai-tei Kaohsiung 餐廳於 2月14日至2月16日 推出 情人節限定套餐,每位 3,300元起,以 法日料理融合美學 呈現頂級饗宴,包含 波士頓龍蝦佐美式龍蝦醬、黑松露燉飯,讓戀人沉醉於細膩美味。餐廳亦提供 「情人節限定花禮組合」(內含永生花與香氛),加購價 1,880元,讓這個情人節更添浪漫氣息。



▲晶英國際行館 奢華住宿 × 頂級饗宴 共度難忘情人節 / WalkerLand窩客島整理提供



雲朗觀光集團 奢華情人節饗宴 × 浪漫住宿體驗

雲朗觀光集團旗下多間飯店與餐飲據點攜手打造 情人節限定奢華體驗,從 義式浪漫、米其林級西式饗宴,到 湖光山色溫泉假期,讓愛侶們在精緻美饌與優雅住宿中共度難忘佳節。君品酒店 以義大利風情推出 「全城熱戀」住房專案,每晚 14,999元起,入住行政豪華客房或套房,品味 Ciao 情人節雙人海鮮套餐,並享 粉紅氣泡酒、琉璃工房五行香氛蠟燭、限量訂製雙人浴袍 三大浪漫禮遇。

雲品溫泉酒店 則推出 「美酒佳人」住房專案,入住 尊榮湖景房 可享 浪漫晚宴、湖景早餐,並加贈 義大利 Verdi 氣泡酒。餐飲部分,雲月舫 推出 奢華玫瑰臻饌情人節套餐(2,980元+10%),品味 炭烤牛小排、松露焗烤龍蝦 等佳餚,Ken Can 中餐廳、彩雲軒鐵板燒亦獻上情人節甜點,為戀人們締造濃情時刻。



▲雲朗觀光集團 奢華情人節饗宴 × 浪漫住宿體驗 / WalkerLand窩客島整理提供



台北萬豪酒店 INGE’S Bar & Grill 情人節奢華海陸盛宴

迎接西洋情人節,台北萬豪酒店 20 樓 INGE’S Bar & Grill 精心打造 「西洋情人節限定套餐」,在270度高空景觀下,俯瞰 台北101 × 松山機場飛機起降 × 絢爛摩天輪夜景,營造極致浪漫氛圍。當晚推出 八道式奢華海陸饗宴,以 和牛菲力 × 帝王蟹 × 海膽 × 燕窩 精緻呈現,每位 3,800元+10% 起,讓戀人共享極致美味,締造難忘時刻。



▲台北萬豪酒店 INGE’S Bar & Grill 情人節奢華海陸盛宴 / WalkerLand窩客島整理提供



圓山大飯店 情人節專屬饗宴 × 浪漫住房體驗

西洋情人節即將到來,圓山大飯店特別推出 「老饕戀曲‧情人夜語」 限定饗宴,以 頂級美饌 × 微醺調酒 × 夜景住宿,為戀人打造難忘的浪漫時刻。牛排館獻上 美國老饕牛排、伊比利松阪豬、紅條石斑 等主菜,搭配 英格蘭海鮮巧達湯 及 蒜香龍蝦金沙泡泡,更附贈 情人專屬氣泡酒,每位 2,880元+10%。晚餐後可至 「覓到酒吧」,體驗情人節限定調酒 「Meet, My Love」,暢飲特調 Punch,為夜晚增添浪漫情調。



此外,飯店亦推出 「想愛就愛」住房專案,雙人入住 高級客房每晚4,600元+10%,享受 3.8 折優惠,另可加購松鶴餐廳早餐買一送一,並享館內用餐及酒吧 9 折優惠。入住期間可免費使用 健身房、奧林匹克戶外泳池,沉浸於專屬戀人的尊榮體驗。



▲圓山大飯店 情人節專屬饗宴 × 浪漫住房體驗 / WalkerLand窩客島整理提供



誠品行旅 情人節專屬浪漫饗宴 × 首獎巧克力蛋糕

誠品行旅以 「鍾愛」 為題,打造專屬西洋情人節的 美饌 × 甜點 × 儀式感,讓戀人們在城市後花園中共度浪漫時光。二樓 In Between 之間餐廳 呈獻 「鍾愛|情人套餐」,以 頂級肋眼牛排、澎湖現流海魚 等海陸珍饈,搭配開胃前菜與經典湯品,每位 2,680元+10%。一樓 The Chapter Caf’e 則推出 義式經典套餐,以 義大利冷肉盤 × 傳統米蘭式牛膝 × 起司燉飯,每位 1,500元+10%,為戀人們獻上溫馨美味的約會時刻。



此外,誠品行旅 點心房副主廚余佳玲 以獨特的巧克力工藝打造獲獎之作 《情書》巧克力蛋糕,靈感來自戀人間的甜蜜低語,結合 比利時巧克力 × 水蜜桃果餡 × 夏威夷沙布列脆片,並以 手工巧克力片 勾勒信封造型,象徵託付思念的浪漫情書。該款蛋糕榮獲 2025 嘉麗寶情人節巧克力蛋糕創意大賽首獎,限量 50 顆,每顆 2,599元,附客製情人小卡,售完即止。



▲誠品行旅 情人節專屬浪漫饗宴 × 首獎巧克力蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供



茹絲葵經典牛排館 情人節奢華海陸饗宴

情人節最適合在 茹絲葵經典牛排館 享受 純正美式牛排饗宴,於 2月12日至2月16日 限定供應 情人節套餐,雙人套餐以 整隻波士頓活龍蝦 為主角,搭配 菲力、肋眼、紐約牛排 三款經典名品,或選擇 菲力牛排佐鮮蝦、燒烤羊排,為饕客帶來極致海陸美味。茹絲葵嚴選 U.S.D.A Prime 頂級牛肉,經 21至28天濕式熟成,搭配 260°C高溫陶瓷盤現場直送,將美味鎖住於最佳熟度。



套餐包含 義大利頂級氣泡酒 開胃,並提供 蟹肉糕、凱薩沙拉、龍蝦湯 供選擇,甜點則以 美國獨家食譜製作的巧克力脆片 × 起司慕斯蛋糕雙重奏,濃郁的口感完美為餐點收尾。凡於 套餐販售期間點購任一套餐,即贈 Pâtisserie Sadaharu AOKI Paris 青木定治馬卡龍組合,數量有限,送完為止。價格介於 NTD 2,990 - 7,990,即刻預約,與摯愛共享紐奧良經典浪漫。



▲茹絲葵經典牛排館 情人節奢華海陸饗宴 / WalkerLand窩客島整理提供



春大直 情人節的日常浪漫 用美味與生活創造回憶

情人節不該只是燭光晚餐與鮮花巧克力,而是從生活的點滴中,累積彼此的默契與回憶。春大直不只是購物商場,更是讓戀人們共享日常浪漫的空間。「瞞著爹」 在 2月7日至2月16日 限定供應 「精選海の鮮味丼」,鮪魚、鮭魚、海膽、干貝等頂級海鮮,讓戀人一邊細細品味,一邊在交談中拉近彼此距離。而 「主廚市場 CHEF MARKET」 更是情人節期間的必遊之地,這裡沒有擁擠的人潮,只有放鬆的節奏,讓戀人們能夠細細挑選食材,一起討論該如何料理,從買菜、備料到烹調,創造專屬兩人的浪漫餐桌時光。想來點微醺氛圍,「Taipei Wine Co.」 提供百種精選法式酒藏,讓情人們舉杯共飲,在美食與美酒交織的時光中沉醉。



除了共享二人世界,春大直也為 單身族群 營造浪漫的氛圍。「愛自己是最動人的情歌」,單身也能擁有自己的情人節!在 「froot & bloom」 選一束玫瑰或滿天星,點綴生活空間,感受屬於自己的浪漫時刻,再搭配 「Taipei Wine」 精選香檳,來場專屬於自己的美好晚餐。無論是單身、熱戀或長久相伴,春大直都是一個讓美味、儀式感與生活結合的地方,讓愛情與美好日常同步發生。



▲春大直 情人節的日常浪漫 用美味與生活創造回憶 / WalkerLand窩客島整理提供

