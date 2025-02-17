專營襪子的知名品牌「靴下屋」，再次攜手社群媒體超人氣角色「吉伊卡哇」推出第三波聯名系列！這次特別採用沉穩色調為基礎，完美呈現吉伊卡哇、小八貓和烏薩奇三大人氣角色的可愛魅力。全新系列在日本全國182家靴下屋、靴下屋UPDATE和Tabio門市，以及官方線上商店同步開賣。





獨家聯名！「吉伊卡哇」X「靴下屋」第三彈來襲

首先登場的是印花襪，將吉伊卡哇三人組化身成充滿律動感的小插圖，印在襪子兩側。設計師特別保留了每個角色的專屬色調，讓簡約中依然能感受到濃濃的童趣氛圍。這款襪子最適合想要在低調中展現可愛元素的你！



■商品資訊

第二款是雙線繡花羅紋襪，以經典的棉質羅紋襪為基底，搭配兩側精緻的角色繡花圖案。選用實穿的基礎色系，讓這雙襪子輕鬆搭配各種造型，絕對是日常穿搭的完美選擇。無論是學生制服還是OL套裝，都能巧妙融入其中。想要展現更多個性？角色大圖襪絕對是你的首選！腳後跟處大面積的角色圖案設計十分搶眼，特別之處在於使用了特殊的毛圈紗線，創造出柔軟蓬鬆的獨特觸感，讓你每一步都充滿療癒感。最後登場的假兩層線繡襪可說是本次系列的精緻之作。創新的假兩層設計搭配簡約的線條繡花，不只營造出時尚的疊襪視覺效果，更讓整體造型顯得成熟優雅。這款特別適合想在職場中低調展現童心的上班族。想為每日穿搭增添一點童趣元素的你，千萬不要錯過這次的限定商品！記得到靴下屋準時搶購，讓這些超萌的襪子陪你迎接嶄新的一年！

販售地點：「靴下屋」、「靴下屋 UPDATE」、「Tabio」、官方網路商店（https://tabio.com/jp/）

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