春天來了，萬物開始甦醒，身體也該跟著調整狀態，把冬天的寒氣徹底趕走。星野集團旗下的「虹夕諾雅 谷關」即將在2025年3月3日到5月28日推出「五行養生之旅：春綠甦醒」專案。這次的行程不只是泡溫泉，還有一系列專為春天設計的養生體驗，讓人在大自然的包圍下好好放鬆，補充滿滿能量。



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▲虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan 植物採摘・Plant Harvesting / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理



根據五行養生的概念，春天屬於「木」，象徵生機勃勃，也與人體的肝臟功能有關。這時候特別適合透過綠色食材調整身體機能，再搭配戶外活動和溫泉放鬆身心，讓自己真正進入春天的節奏。這次的專案結合晨間調息、綠色養生料理、植物體驗、溫泉療癒與獨家的翡翠SPA，一趟旅程下來，不只讓身體回歸最佳狀態，心靈也會變得輕盈舒暢。



▲虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan 蔬菜藥膳火鍋(有人)・Herbal Hot Pot / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理

一早的晨間體驗安排在靜謐的水之庭園，先來一場「淨氣生陽調息」，透過深呼吸和伸展運動，把身體完全喚醒。活動結束後，旅客可以躺在松樹環繞的森林裡，閉上眼睛聆聽大自然的聲音，配合頌缽的音律進行冥想，感受春天的氣息在身體裡流動。除了調息，這次還安排了特別的植物體驗。旅客可以親自走進庭園挑選自己喜歡的植物葉片，透過敲拓染技術，把它們的葉脈紋理印在布料上，製作出獨一無二的春日紀念品。不只如此，還能動手製作香氣療癒的藥草球，透過觸覺、嗅覺和視覺的多重體驗，深入感受春天的生機，讓身體的五感都被喚醒。▲虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan 淨氣生陽調息・Purifying Breath Practice / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理▲虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan 植物拓印・Plant Printing / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理春天最適合來點綠色養生料理，這次的餐點設計完全符合五行養生的概念。入住當晚，旅客可以在自己的房間內享用一鍋精心搭配的「蔬菜藥膳火鍋」，內含各種綠色蔬菜、富含維生素B的豬肉與鮑魚，不僅營養豐富，還能幫助身體補充能量。第二天的午餐則是別具巧思的「春綠乘風餐盒」，旅客可以一邊享受山谷微風，一邊品嚐春筍的清脆口感與多種精選綠色食材，讓身心都徹底感受到春天的美好。▲虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan 春綠乘風餐盒(無人)・Spring Green Breeze Lunch / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理▲虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan 蔬菜藥膳火鍋・Herbal Hot Pot / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理當然，來到虹夕諾雅 谷關，溫泉療癒是不可少的，這次的專案還特別加入「松薰桑拿」與「翡翠SPA」兩大特色體驗。松樹香氣向來有助於放鬆身心，這次的桑拿室以松木打造，在溫暖的蒸氣環繞下，旅客可以透過大量排汗，幫助身體把冬季累積的寒氣排出。加上松樹的清香，整體舒適感更提升，讓人完全進入深度放鬆的狀態。▲ / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理▲虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan 松薰桑拿・Pine Aroma Sauna / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理而「翡翠SPA」更是這次的亮點之一，星野集團特別設計的療程，透過加熱翡翠搭配滑動式按摩手法，讓溫熱的能量深入肌肉層，促進血液循環並釋放壓力。翡翠自古以來被視為具有療癒能量的寶石，這次的療程就是利用這股能量，讓身體達到深層放鬆，讓旅客在結束旅程時感受到前所未有的舒暢感。這次的「五行養生之旅：春綠甦醒」專案，限量開放預約，從3月3日到5月28日的每週一到三，每天僅限一組旅客（最多2人）。專案費用為每組42,000元（含稅，不含住宿費），內容涵蓋青草茶研製、翠玉SPA、養生鍋物料理、植物採摘與拓印、早餐、藥草球製作、包場溫泉與松薰桑拿等，整體行程豐富又獨特。▲虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan 檜木室內池・Hinoki Public Bathhouse / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理







虹夕諾雅 谷關「五行養生之旅：春綠甦醒」限定專案

預約期間 ：2025年3月3日~2025年5月28日，周一至周三（共三天兩夜）

除外日：2025年3月17日～2025年4月2日

預約費用 ：42,000元/ 2位（含稅。不含服務費與住宿費）官網訂房

預約費用包含內容：青草茶研製（一次）、SPA 翠（一次）、養生鍋物料理（一次）、植物採摘與拓印（一次）、早餐（兩次）、藥草球製作（一次）、包場溫泉與松薰桑拿（一次）、春綠乘風餐盒（一次）、會席料理（一次）、淨氣生陽調息（一次）

預約：一日一組（每組最多2位），（於入住前14日的中午12:00 截止預約）

預約對象：僅限18歲以上的住宿貴賓



▲虹夕諾雅 谷關 HOSHINOYA Guguan 淨氣生陽調息(1)・Purifying Breath Practice / 虹夕諾雅 谷關提供、WalkerLand窩客島整理