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2025日本便利商店冰淇淋新品搶先看，哈根達斯、GODIVA、LOTTE大牌不容錯過。

便利商店 Godiva 哈根達斯 樂天 more
2025-02-16 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：ハーゲンダッツ、クラシエ、ロッテ、ゴディバ、森永乳業株式会社
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特派員 Trish

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2025年各大便利商店將迎來多款大品牌的新產品！包含哈根達斯、GODIVA和LOTTE，一起來看要買哪些口味！冰不分季節！甚至有許多口味只限定在這個季節喔。

哈根達斯：融心巧克力佐焦糖碎片

哈根達斯推出「融心巧克力佐焦糖碎片」。產品結合巧克力冰淇淋與焦糖碎片，表層添加滿滿的巧克力醬。此商品為全家便利商店限定，記得不要跑到7-11或Lawson找，會撲空喔！售價378日圓（含稅）。

▲哈根達斯融心巧克力佐焦糖碎片。

 

kracie：歐式鬆餅三明治 抹茶

緊接著是kracie的「歐式鬆餅三明治 抹茶」。產品使用宇治「森半」抹茶製成冰淇淋，外層包覆巧克力並夾入鬆餅。冰心超好吃！此商品將於2月24日率先販售！

▲kracie歐式鬆餅三明治抹茶。



 

LOTTE：Coolish 開心果×牛奶

由樂天推出的「Coolish 開心果×牛奶」，採用北海道鮮奶油製成，乳脂肪含量達4.2%。此商品已經上市，售價248日圓（含稅）。用喝的超方便！建議如果有長程的新幹線、電車移動，可以在便利商店買好，於車上享用喔！

▲LOTTE Coolish 開心果×牛奶。

 

GODIVA：焦糖布朗尼

GODIVA新作「焦糖布朗尼」杯裝冰淇淋，使用Guerande鹽製作焦糖冰淇淋，搭配巧克力冰淇淋與餅乾。現在已經在超市、便利商店販售，售價356日圓（含稅）。

▲GODIVA焦糖布朗尼。



 

森永乳業：MOW

森永乳業的MOW系列推出「MOW 濃純巧克力&牛奶」。產品以大理石紋路呈現巧克力與牛奶雙重口感，使用厄瓜多的可可膏製作。包裝設計以情人節為主題，容量140ml，售價170日圓（未稅），不只是便利商店、超市等量販店也有販售喔！以上大多都是限定口味，如果錯過，不知道要等到什麼時候才會復刻！記得把握機會，看到就放入購物籃吧！

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