隨著2025經典賽資格賽的開打，花蓮遠雄海洋公園推出全新「水下棒球賽」，將棒球運動與海洋世界結合，為遊客帶來前所未有的娛樂體驗。這場比賽由專業潛水員換上棒球戰袍，手持球棒，在水族館內與魟魚、鯊魚等海洋生物共同演出一場驚艷對決。每日限量場次的設計，使這場獨特的水下棒球賽成為棒球迷與遊客不可錯過的精彩活動，帶來絕無僅有的視覺震撼。



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▲花蓮遠雄海洋公園推出全新「水下棒球賽」，將棒球運動與海洋世界結合，為遊客帶來前所未有的娛樂體驗 / 遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理



這場特別企劃是花蓮遠雄海洋公園2025年全新升級活動的一部分。繼2024年「衝啦～炸裂我們的青春！」活動大獲好評後，今年園區以「運動」為核心概念，結合棒球經典賽的熱潮，打造一場長達近四個月的運動嘉年華。活動自2月28日正式啟動，至6月22日為止，將整個園區變身為大型運動場，讓遊客不僅能參與精采活動，還能感受滿滿的運動氛圍。



而最受矚目的「HomeRun！青春全壘打遊行」將於3月8日正式登場，屆時兩大人氣隊伍DONNY隊與SHONKY隊將展開激烈的選拔賽，爭奪「海洋棒球明星代表隊」的出賽資格。哪支隊伍能夠摘下冠軍榮耀？這場巔峰對決不容錯過，現場觀眾更能親身參與應援活動，為喜愛的隊伍加油助威，共享熱血時刻。



▲最受矚目的「HomeRun！青春全壘打遊行」將於3月8日正式登場，屆時兩大人氣隊伍DONNY隊與SHONKY隊將展開激烈的選拔賽 / 遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理

除了精采的比賽與遊行活動，園區內的美食饗宴也全面進化。梅格烘焙屋與城堡餐酒館特別推出棒球、籃球主題美食，將運動元素融入餐點設計，讓遊客在享受美食的同時，也能感受濃厚的競技氛圍。此外，園區內更規劃了一系列超能挑戰賽，讓家人、朋友能組隊挑戰各項遊樂設施，考驗團隊默契與運動能力，共同完成任務，享受滿滿的運動樂趣。▲梅格烘焙屋與城堡餐酒館特別推出棒球、籃球主題美食，將運動元素融入餐點設計，讓遊客在享受美食的同時，也能感受濃厚的競技氛圍 / 遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理▲梅格烘焙屋與城堡餐酒館特別推出棒球、籃球主題美食，將運動元素融入餐點設計，讓遊客在享受美食的同時，也能感受濃厚的競技氛圍 / 遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理對於熱愛拍照打卡的遊客而言，這次活動更是不可錯過的視覺盛宴。園區內精心設計多個大型運動主題打卡點，包括逼真的棒球場景、活力滿點的籃球運動風裝置，以及繽紛的七彩跑道等，讓遊客輕鬆拍出充滿運動風格的時尚美照，在社群平台上大放異彩。▲園區內精心設計多個大型運動主題打卡點，包括逼真的棒球場景、活力滿點的籃球運動風裝置 / 遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理這場融合棒球經典賽熱潮與海洋世界奇觀的創新活動，不僅為棒球迷帶來不同以往的觀賽體驗，更讓全家大小都能在遠雄海洋公園度過一個充滿活力與歡笑的運動季節。無論是水下棒球賽、主題遊行、運動美食，還是挑戰賽與美拍打卡點，這場運動嘉年華將為所有遊客帶來前所未有的驚喜與感動。現在就準備好，一同踏上這場充滿動感與活力的旅程，親身感受前所未有的運動盛事。▲這場融合棒球經典賽熱潮與海洋世界奇觀的創新活動 / 遠雄海洋公園提供、WalkerLand窩客島整理

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