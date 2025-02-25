香港三月成為藝術與文化的璀璨舞台，眾多國際級展覽與活動齊聚，為藝術愛好者打造一場視覺與靈感的雙重饗宴。巴塞爾藝術展香港展、Art Central、畢卡索與亞洲對話等展覽輪番登場，為香港注入無與倫比的藝術氛圍。



▲巴賽爾藝術展來自42個國家和地區的240家畫廊，將齊聚於香港會議展覽中心 / 巴塞爾藝術展提供、WalkerLand窩客島整理



香港作為亞洲首屈一指的藝術與文化重鎮，每年三月都吸引來自世界各地的藝術愛好者，沉浸於一場融合當代與經典的文化盛宴。今年春天，從全球知名的巴塞爾藝術展香港展會到充滿街頭活力的HKwalls藝術節，再到西九文化區的畢卡索特展，香港的每個角落都散發著濃厚的藝術氣息，為旅客帶來多層次的藝術探索體驗。



今年三月，全球藝術界的目光將聚焦於香港，巴塞爾藝術展香港展會將於3月28日至30日在灣仔會議展覽中心隆重登場，來自42個國家與地區的240家頂尖畫廊將展示多元化的藝術傑作，展現當代藝術的多樣性。作為亞洲最具影響力的國際藝術博覽會之一，巴塞爾藝術展不僅是藝術品交易的核心舞台，更是藝術家、收藏家和藝術愛好者交流的盛會。



與此同時，Art Central亦將於3月26日至30日在中環海濱舉行，迎來第十屆盛會。今年的展覽匯聚了來自世界各地的知名畫廊與新生代藝術家，帶來突破傳統框架的藝術作品，為觀眾提供近距離欣賞當代藝術創作的機會。以香港壯麗的天際線為背景，這場展覽將呈現一場視覺與文化交融的藝術饗宴。



▲Art Central聚焦呈獻豐富多彩的藝術作品和項目，匯聚知名畫廊、藝術家 / Art Central提供、WalkerLand窩客島整理

西九文化區則成為全球藝術迷不可錯過的目的地，當代視覺文化博物館M+於3月15日至7月13日舉辦「香港賽馬會呈獻系列：畢卡索—與亞洲對話」，展出來自巴黎國立畢卡索藝術館的60多件經典畫作，同時邀請亞洲及其他地區的藝術家共同展出，以獨特的視角探索畢卡索與亞洲藝術的關聯。台灣藝術家李明維的「如沙的格爾尼卡」也將同步展出，以沙粒大型裝置重現畢卡索的經典名作，並結合特別展演，帶來全新體驗。▲藝術愛好者更可到 M+探索「李明維：如沙的格爾尼卡」 / 台北市立美術館提供、WalkerLand窩客島整理此外，香港故宮文化博物館亦推出特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮—十七、十八世紀中法文化交流」，展期至5月4日，展出紫禁城與凡爾賽宮的重要文物，揭示17至18世紀兩大帝國之間的文化、藝術與科技交流。觀眾可透過150件珍貴展品，一窺這段跨越時空的文化對話。▲「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」展示中法在科學、工藝、藝術、文化及哲學思想等領域的交流歷程 / 香港故宮文化博物館提供、WalkerLand窩客島整理對於印象派藝術的愛好者而言，香港藝術館正在展出「塞尚與雷諾瓦的世界」，匯集法國橘園美術館及奧賽博物館的52幅珍貴畫作，讓觀眾沉浸於這兩位藝術大師的經典筆觸之中。此外，展覽還特別設計了模擬對話區，透過互動體驗，帶領觀眾進入兩位畫家的創作世界，重新詮釋印象派藝術的魅力。除了傳統藝術展覽，香港亦迎來全球潮流文化的巔峰盛事。ComplexCon將於3月21日至23日在亞洲國際博覽館舉辦，作為美國境外唯一的分站，這場結合時尚、音樂與藝術的盛會將吸引來自世界各地的潮流文化愛好者。今年更邀請了韓流超人氣團體NJZ（前稱NewJeans）及美國嘻哈製作人Metro Boomin，勢必掀起一波潮流熱潮。▲ComplexCon 是體驗全球最新流行文化潮流的重要目的地 / ComplexCon提供、WalkerLand窩客島整理對於街頭藝術的支持者而言，HKwalls街頭藝術節將於3月22日至30日舉行，邀請本地與國際藝術家在中西區創作大型壁畫，並舉辦多項社區藝術活動，讓街頭巷尾化身為充滿創意的藝術空間，讓藝術走入城市的日常生活。▲HKWALLS期望透過街頭藝術為香港最活躍的社區帶來新生 / HKWALLS提供、WalkerLand窩客島整理同時，第53屆香港藝術節亦正如火如荼進行，涵蓋音樂、戲劇、舞蹈等多種類型的表演，國際知名的劇場與音樂團隊將帶來超過125場精采演出，包括比才的歌劇《卡門》、捷克國家芭蕾舞團的《仙凡之戀》，以及坂本龍一與高谷史郎共同創作的《TIME》，為觀眾帶來多元文化體驗。此外，藝術收藏界亦迎來重磅活動，佳士得香港首度於藝術三月期間舉行春季大型拍賣，預展將於3月24日至28日在佳士得藝廊The Henderson展出，拍品涵蓋當代藝術名家如雷尼·馬格利特與劉野的經典之作，為藝術市場帶來前所未有的矚目焦點。同時，富藝斯拍賣行則推出「畢卡索的動物王國」展售會，探索畢卡索在雕塑、陶瓷及繪畫領域對動物形象的創作詮釋，為藝術愛好者提供珍貴的收藏機會。隨著藝術盛事陸續登場，香港的文化氛圍也達到最高潮。今年三月，香港不僅僅是亞洲金融之都，更成為全球藝術與文化交流的核心舞台，無論是藝術愛好者、收藏家或是一般旅客，都能在這座城市找到專屬於自己的藝術靈感。▲富藝斯拍賣公司今年春天呈獻《畢卡索的動物王國》展售會 / 富藝斯提供提供、WalkerLand窩客島整理

2025 香港三月藝術與文化盛事重點整理



巴塞爾藝術展香港展會

日期：2025年3月28日至3月30日

地點：灣仔香港會議展覽中心

亮點：來自42個國家與地區的240家畫廊展出當代藝術作品

特色：亞洲最具影響力的藝術博覽會，藝術家、收藏家、愛好者的交流平台



Art Central

日期：2025年3月26日至3月30日

地點：中環海濱活動空間

亮點：迎來第十屆，展示國際與新生代藝術家的作品

特色：以香港天際線為背景，打造藝術與城市融合的獨特氛圍



香港賽馬會呈獻系列：畢卡索—與亞洲對話

日期：2025年3月15日至7月13日

地點：西九文化區 當代視覺文化博物館M+

亮點：展出來自巴黎國立畢卡索藝術館的60多件經典畫作

特色：與亞洲藝術家作品對話，台灣藝術家李明維以沙粒裝置重現《格爾尼卡》



當紫禁城遇上凡爾賽宮—十七、十八世紀中法文化交流

日期：即日起至2025年5月4日

地點：西九文化區 香港故宮文化博物館

亮點：展出150件珍貴文物，包括宮廷肖像、瓷器、玻璃器等

特色：首度同時展出紫禁城與凡爾賽宮的重要藏品，呈現中法文化交流歷史



塞尚與雷諾瓦的世界—法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展

日期：即日起至2025年5月7日

地點：尖沙咀 香港藝術館

亮點：展出52幅來自橘園美術館與奧賽博物館的經典畫作

特色：特設模擬對話區，帶領觀眾進入藝術大師的創作世界



ComplexCon

日期：2025年3月21日至3月23日

地點：香港國際機場 亞洲國際博覽館

亮點：美國境外唯一ComplexCon分站，結合潮流文化、音樂與藝術

特色：邀請韓流團體NJZ（前稱NewJeans）與美國製作人Metro Boomin



HKwalls 街頭藝術節

日期：2025年3月22日至3月30日

地點：香港島中西區

亮點：邀請本地與國際藝術家創作大型壁畫

特色：透過壁畫、藝術裝置與社區工作坊，讓藝術融入城市日常



第53屆香港藝術節

日期：2025年2月28日至3月29日

地點：全港各表演劇場

亮點：超過125場演出，涵蓋音樂、戲劇、舞蹈等多類型表演

特色：《卡門》、《仙凡之戀》、《TIME》等國際級節目登場



佳士得香港二十及二十一世紀春季拍賣預展

日期：2025年3月24日至3月28日

地點：佳士得藝廊 The Henderson

亮點：首度於香港藝術三月期間舉行春季大型拍賣

特色：展出雷尼·馬格利特、劉野等當代藝術大師的經典之作



富藝斯《畢卡索的動物王國》展售會

日期：2025年3月13日至4月15日

地點：西九文化區管理局大樓

亮點：展出畢卡索以動物為題材的繪畫、素描、雕塑及陶瓷作品

特色：探索畢卡索如何透過藝術表達對動物世界的情感與想像