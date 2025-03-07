根據交通部觀光署最新統計，2024年全年台灣民眾出國人次突破1,600萬，和2023年相比成長42.8%。從日本賞櫻、韓國追劇場景到泰國親子遊，各種旅遊需求全面爆發。同時，在疫後、台灣人對於旅遊的需求也悄悄轉變，越來越多旅客不再選擇傳統跟團，而是偏好擁有專屬行程與私人服務的旅遊模式。



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▲KKday迷你小團優惠，日本韓國泰國包車19,900元起 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理



旅遊電商平台KKday觀察到，疫情之後，台灣旅客的旅遊偏好出現兩大明顯趨勢。第一，行程自主性變得更加重要，旅客希望行程安排不受限，可以依照興趣自由搭配。第二，旅遊服務逐漸追求「包車專屬感」，一家人或好友獨享一台車，完全不必和陌生人併團。這樣的需求帶動KKday推出全新的「海外迷你團」，針對日本、韓國、泰國等熱門國家，設計2到10人就能出發的小團行程，兼顧自由度與便利性，更搶攻疫後旅遊市場話題。



▲以日本迷你團為例，最受歡迎的東京五日團，每人最低27,900元起 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理

以日本迷你團為例，最受歡迎的東京五日團，每人最低27,900元起，不論是必訪的富士山，還是文青最愛的輕井澤，都可以自由選配。不想趕行程的旅客，還能安排整天泡湯、逛Outlet，甚至直接加購東京迪士尼門票，一次滿足親子與年輕族群的需求。而關西迷你團則主打京都、奈良、琵琶湖等人氣景點，還可加購大阪環球影城門票，4人出發每人35,500元起。這樣的行程設計，等於把「自由行」和「跟團」的優點結合在一起，想去哪就去哪，還有專業導遊隨行解說，再也不用辛苦自己查地圖或擔心語言不通。沖繩迷你團則是家庭客的最愛，4天3夜只要18,900元起，包含一整天的包車行程與自由活動時間。想去沖繩美麗海水族館、古宇利島，或是體驗琉球文化村，通通都能自由搭配。入住那霸市區飯店，更方便旅客晚上逛街購物，享受最道地的沖繩夜生活。▲關西迷你團則主打京都、奈良、琵琶湖等人氣景點，還可加購大阪環球影城門票 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理除了日本之外，韓國的迷你團同樣熱賣。釜山迷你團安排蔚山鯨魚文化村、釜山天空膠囊、汗蒸幕體驗等話題行程，6人同行每人33,900元起。濟州島迷你團則帶旅客玩遍牛島海洋道立公園、彩虹海岸、城山日出峰等必訪景點，還有HARIBO小熊軟糖歡樂世界等親子新亮點，4人同行每人37,500元起。最貼心的是，這些迷你團全程無購物站，完全不必擔心被帶去強迫消費，行程透明又純玩，讓旅客真正輕鬆玩到滿足。▲釜山迷你團安排蔚山鯨魚文化村、釜山天空膠囊、汗蒸幕體驗等話題行程 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理至於東南亞旅遊熱點泰國，KKday也推出兩大迷你團選擇。曼谷迷你團規劃水上市場、美功鐵道、網紅咖啡廳與野生動物園等豐富一日遊行程，4人成行每人21,900元起。清邁迷你團則結合泰式料理課、泰服體驗、山林騎馬、南邦馬車觀光等多元文化體驗，搭配必比登與米其林推薦餐廳，保證讓味蕾和視覺都大滿足，4人成行每人35,900元起。▲清邁迷你團則結合泰式料理課、泰服體驗、山林騎馬、南邦馬車觀光等多元文化體驗 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理KKday強調，這類迷你團旅遊商品，以「行程自由選」、「專屬包車服務」與「專業導遊隨行」三大特色，成功打破傳統團體行程的呆板模式，也讓自由行旅客不再為交通和行程煩惱。這種全新旅遊型態，正符合疫後旅客對於高品質旅遊服務與個人化體驗的期待。▲KKday強調，這類迷你團旅遊商品，以「行程自由選」、「專屬包車服務」與「專業導遊隨行」三大特色 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理

KKday日本迷你團 東京5日迷你團

特色：富士山、輕井澤、箱根、日光等熱門路線自由選

價格：8人成行每人27,900元起，4人成行每人32,900元起



KKday日本迷你團 關西5日迷你團

特色：海之京都伊根、嵐山竹林、勝尾寺、琵琶湖遊船、奈良餵鹿

加購推薦：大阪環球影城門票

價格：4人成行每人35,500元起



KKday日本迷你團 名古屋5日迷你團

特色：白川鄉合掌村、郡上八幡古街、惠那峽展望台、上高地

親子推薦：加購樂高樂園或SEA LIFE水族館行程

價格：4人成行每人37,500元起



KKday日本迷你團 沖繩4日迷你團

特色：經典景點一日包車＋一日自由活動，親子文化、美食購物一次滿足

住宿：三晚那霸市區飯店

價格：4人成行每人18,900元起



KKday韓國迷你團 釜山5日迷你團

特色：蔚山鯨魚文化村、釜山天空膠囊、汗蒸幕、Skyline Luge斜坡滑車

無購物純玩行程

價格：6人成行每人33,900元起



KKday韓國迷你團 濟州5日迷你團

特色：牛島海洋道立公園、彩虹海岸、城山日出峰、WATERWORLD、HARIBO小熊軟糖世界

無購物純玩行程

價格：4人成行每人37,500元起



KKday泰國迷你團 曼谷6日迷你團

特色：水上市場、美功鐵道、網紅咖啡廳、賽佛瑞野生動物園，行程自由配

價格：4人成行每人21,900元起



KKday泰國迷你團 清邁6日迷你團

特色：叢林過山車、泰菜烹飪課、泰服體驗、南邦馬車觀光、山林騎馬

美食推薦：嚴選米其林與必比登餐廳

價格：4人成行每人35,900元起

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