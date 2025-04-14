

老台北人都知道大稻埕一代是早期台北相當繁榮的城區，自清朝淡水通港後，大稻埕成為北台灣最重要的物資集散地，茶葉和布料貿易造就這一代快速發展，可見當年欣欣向榮的樣貌。因為茶葉貿易的發達帶動經濟快速起飛，許多老洋房都是當年繁榮的象徵，隨著時代流轉，貿易漸漸向東區轉移，這裡也慢慢變成台北老城區，雖然繁榮不再，但卻成為別具風格的老宅聚集區，有不少經過二三代經營的老店舖進行轉型，也有不少年輕人承租下老屋經營起選物店或咖啡館，為老屋注入新活力。



新春芳茶行

建於1934年新芳春茶行在2009年被列為市定古蹟，早年是大稻埕茶商王連河與父親來台灣發展的起家厝，屬於融合終日風格的建築，後來經過整修後整棟捐贈給台北市政府，成為政府種點規劃的古蹟。

先後有誠品等許多文化單位加入重整，現由臺北教育大學經營，作為茶葉文化和人才培育的地標博物館經營團隊雜入駐，保存並融合更多的茶文化、茶交流、茶教育和茶生活。一樓可以欣賞茶行的傳統建築美學，二樓有書坊、茶塾和不定期的特展，讓大家能更深入了解茶的歷史和故事，來走一遭更能了解台灣茶的故事。







新春芳茶行 Info：

地址：台北市大同區民生西路

電話：（02）2550-4141

營業時間：10：00～19：00；六10：00～21：00

公休日：一







稻舍食館

老街最北端的稻舍早年是做碾米、賣米的事業，在地經營至今已是第五代，第五代老闆返家創業，將家族的事業做了創新，在百年紅磚洋房裡開設這間以米食料理為主的創意餐廳。店內選用台農71號益全香米，此款米帶有淡淡的芋香味，店裡不定時會推出匯集台灣各地好食材的料理，一方面展現家族老屋的優美，又能好好推廣台灣在地食材和美味，老闆希望在這間店裡能傳遞「在百年米行吃好米，聽聽家族故事，也能讓遊客回味大稻埕這塊土地的美好時光」。



稻舍食館 Info：

地址：台北市大同區迪化街一段329號

電話：（02）2550-6607

營業時間：12：00～15：00、17：30～21：00







A Design & Life Project

老街南端尾端有一間視覺相當強烈的選物店，店裡盡是生活中必須的生活用品，透過設計讓這些日常用品更便利、更有美感。主理人早年就非常喜歡大稻埕這個區域，常常來這裡買食材、乾貨，後來乾脆在大稻埕開一間屬於自己的店，所以看重這間經歷過茶行、布莊的透天老宅，整個空間從天花板、圓柱、牆壁、、樓梯、採光盡顯老屋的原始之美，主理人僅做簡單的整理，就能與店裡各種選物完美融合，做到傳承舊時代的工藝及展現新時代的品味，創造出獨一無二的環保風格。



A Design & Life Project Info：

地址：台北市大同區南京西路279號

電話：（02）2555-9908

營業時間：11：00∼19：00







森高砂咖啡館

這個位置對老一輩台北人的印象是黑美人大酒家與第一間由在地人開的維特咖啡館，但現在則由台灣精品咖啡「森高砂咖啡館」經營。老闆早年是豆類經營商，因緣際會下覺得台灣山多、雨水集中及經緯度適中的條件下，很適合種植咖啡豆，透過輔導農戶、專業分工，咖啡豆達到一定的水準後成立「森高砂」這個品牌，後來又積極發展在檳榔樹下種植咖啡，繼保有經濟價值又能增加又能增加水土保值，也讓更多人認可台灣產出的咖啡，老闆堅持只有台灣咖啡才能進得了森高砂，所以想喝杯道地台灣風味咖啡就來這裡吧！



森高砂咖啡館 Info：

地址：台北市大同區延平北路2段1號

電話：（02）2555-8680

營業時間：12：00∼20：00



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