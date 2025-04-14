

梅山鄉位在嘉南平原盡頭，接壤阿里山從百米高到海拔千米的劇烈起伏，因此造就梅山梅山鬼斧神工的自然山林之景，這裡除了自然美景，因此也成爲當地許多物資匯集的集散地，透過藝術家設計的地標，經過幾番迴旋的道路後，即可抵達海拔約1,000公尺的太平社區，進入充滿山林氣息的觀光勝地，這裡也保留梅山最早的聚落氣息，對於喜愛大自然的旅客來說，可以在這裡好好休息、好好感受樹林的悠閒氣息。



太平雲梯

太平社區在清朝就有商賈往來，是非常熱鬧的山林聚落，山嶺之間佈滿大小古道，吸引許多喜愛登山走步道的游客造訪，由於地處海拔甚高，形成終年雲霧繚繞的神秘形象，因此也被稱作「天空之城」。其中貫通太平山和龜山的太平雲梯可以引領遊客從雲之南步道登上山嶺之巔，飽覽迴旋三十六轉的壯闊景色，除了山與山的連接外，也是梅山當地很重要的觀光資源之一。







太平雲梯 Info：

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號（遊客中心）

電話：（05）257-1215

營業時間：09：00～16：30；六日假09：00～17：30（每半小時一個場次）

公休日：三







太平老街

在太平老街入口處以兩幅彩繪壁畫迎接遊客，也展現太平老街濃厚的人文和歷史風情。老街上還保有民國35年開設的「陸榮商店」擺賣山區物產；巷弄裡還有文學家張文環故居，經過改造現在已經是人文圖書館，廳室保留白牆藍柱和馬賽克花磚的懷舊裝潢。不過百餘公尺的老街有懷古氣氛，也有不少年輕活潑店舖，有藝術家的金屬雕塑、用蘭花佈置而成的空氣圖書館、太平特色雲糕甜點店、八月文創小餐館等，這些特色店家都為梅山太平老街注入有趣的生命力。



太平老街 Info：

地址：嘉義縣梅山鄉太平村







琥珀咖啡莊園

在海拔1,000～1,200公尺的高海山區裡群山環抱，氣候涼爽舒適，非常適合產茶，因此茶葉文化興盛，近年也發展出咖啡栽種，琥珀就是從茶農轉型咖啡，以自家五分地種植咖啡，採用友善環境栽種法，讓在山裡長得的咖啡生長緩慢、果實密實，手沖出來的口感醇厚，因此讓在茶鄉品嚐咖啡成為當地特色之一。店內運用許多老物件裝潢，佈置出懷舊氛圍，戶外則有一大片草皮綠意盎然，阿里山日出、滿天星斗都有機會看得到，也有不少露營愛好者選擇這裡紮營，能好好享受山林的美景。



琥珀咖啡莊園 Info：

地址：嘉義縣梅山鄉碧湖村碧湖38號

電話：0922-204-987

營業時間：09：00～17：00

公休日：一～五







太興飛瀑步道

深入梅山的深幽山谷，一座擁有180多年歷史的的太興村遺世獨立，早年以伐木為主業，現在多以茶葉取代，讓太興成為阿里山著名的茶村，阿里山國家風景區管理處也積極將太興飛瀑步道融入茶藝相關推廣之中，現場搭建鋼構木棧道、高空平台、茶席傢俱等，在阿葉溪畔沿線640公尺山林祕徑，設置茶埕、觀瀑、林溪、飛瀑等主題品茗，將茶藝徹底與山林融合，讓五感都能感受茶的氛圍。



太興飛瀑步道 Info：

地址：嘉義縣梅山鄉太興村溪頭28之1號（入口在鷺露茶居旁）



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