

屏東老眷村、舊屋舍再造，讓這些有些年代的建築隨著時代更迭有獲得新生命，近年屏東市花了不少心力經營這些老屋，讓南台灣旅遊多了一處可以好好散步的地方，這樣的文青旅遊型態吸引不少喜歡聽故事的旅人，搭配咖啡和美食讓文化饗宴再升級，悠閒慢遊享受屏東市的文化樂趣。



屏菸1936文化基地

屏菸1936文化基地的前身是「屏東支局葉菸草再乾燥場」，在日治時代主要負責屏東地區煙草栽種、收穫、加工及儲存等工作，1949年改為「臺灣省菸酒公賣局屏東菸葉加工廠」，經過多年的營業直到2022年停止工作。屏東縣政府評估這裡存在的歷史意義及文化價值，結合各方學者和地方民眾齊心合力改造成現在見到的「屏菸1936文化基地」，目前規劃分階段開放，現已開放區域包含菸葉館、客家館、原民館等，也將持續推出多樣特和和活動，讓大家除了能了解屏東煙草文化外，更能打造屬於屏東縣的特色博物館。



▲圖片來源/夫子



▲圖片來源/夫子



▲圖片來源/夫子

屏菸1936文化基地 Info：

地址：屏東縣屏東市菸廠路1號

營業時間：戶外園區09：00～21：00，展場09：00～18：00

公休日：一

官方網站







小陽日栽書屋

這裡是一間屏東在地人一手打造的獨立書店，屋外滿是綠意盆栽，越過這些盆栽走進屋內一股溫潤的書香氣息迎面而來，每個角落都蘊藏著手感溫度，挑本書在他配一杯咖啡，隨性靠在就窗櫺旁，就能馬上栽入圖書的世界裡，愜意又悠閒。不定時店家也會邀請作家駐店舉辦分享會，例如劉克襄、簡媜都曾經來這裡作客，歌手陳綺貞也曾經在這裡辦過草地音樂會，對藝文有濃厚興趣的旅人一定不能錯過這個溫馨的書店。



小陽日栽書屋 Info：

地址：屏東縣屏東市清營巷1號

營業時間：14：00～20：00

公休日：一二三







勝利星村

離屏東火車站不遠的老眷村屋經重新打造成為「勝利星村創意生活園區」。時光倒回1927年，這裡生活的日本陸軍飛行第八聯隊合併先前的警察飛行班，1936年在擴編為第三飛行團，直到戰後這裡成為國軍眷村安置所，濃濃的眷村文化在此展開。2017年眷舍被登錄為歷史建築後得以保存，並同時展開修復計畫，也因此正式命名為「勝利星村創意生活園區」，作爲新是眷村體驗基地，逐漸獨立書店、餐飲空間、選物店等陸續進駐，還有不定時特展，讓遊客進一步認識勝利星村及眷村文化。



勝利新村 Info：

地址：屏東縣屏東市青島街106號

電話：（08）732-6512（遊客中心）

營業時間：09：00~12：00、13：00～17：00（遊客中心）

公休日：二







自然綠音樂咖啡館

進駐勝利星村非常久的「自然綠音樂咖啡館」，主打音樂和美食的交流共享空間，除了品嚐主題餐點、特色下午茶的同時，還能享受現場音樂表演；店家為了給獨立音樂人一個表演空間，甚至還設置戶外舞台，不定時提供精彩的表演，為了讓大家可以更自在的用餐及喝咖啡，電子點餐讓大家更方便，音樂、美食、咖啡共同打造遊客一處休憩空間。



自然綠音樂咖啡館 Info：

地址：屏東縣屏東市青島街87號

電話：（08）765-6001

營業時間：11：30～21：00

公休日：二



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