

沿著東海岸遠眺太平洋的美麗海灣一路走，沿途可以在台東都歷遠離人潮很有秘境感的小小海灣戲水，也能品嚐海港邊新鮮活跳跳的海鮮，當然大家熟悉、視野遼闊的三仙台絕對值得一訪再訪，還有打卡熱門景點卡片教堂及預約制咖啡館作為旅程的尾聲，在無敵海景旁的旅程讓人心曠神怡。



都歷秘境小海灣

老實說東海岸常常到處都滿是遊客，尤其到了假日人潮更是絡繹不絕，若想找個人不多的地方拍拍照實在不容易，但是仔細仔細挖掘，還是能有驚喜發現的，位於東管處下方的私房小海灣就非常迷人，停好車沿著隱密的小徑前行突然景色豁然開朗；這個海灣一半是沙灘，另一半是火山岩，造就獨特的海灣地質景觀，果骯好遇到退潮還有機會拍到天空之鏡的海天一色美景，天氣若好還能看到遠處的綠島呢！





都歷秘境小海灣 Info：

地址：台東縣成功鎮







海邊仔海鮮小吃

鄰近成功漁港的成功魚市場有間「海邊仔海鮮小吃」餐廳，販賣新鮮美味的海味料理和各式魚乾，除此之外中午時段的魚獲販賣吆喝聲也讓現場熱鬧非凡，因此成為東台灣的熱門餐廳。海邊仔海鮮小吃以每日新鮮上岸的海鮮為主要食材，搭配台東依時節出產的蔬食提供一道道物美價廉的熱炒小吃，招牌菜有三杯鯊魚尾、酥炸鬼頭刀、炒魚肚、鮮魚湯等，在地人也當作口袋名單呢！





海邊仔海鮮小吃 Info：

地址：台東縣成功鎮港邊路19號

電話：0973-129-116

營業時間：10：00～16：00







三仙台

三仙台位於台東成功鎮北側，受到海蝕侵襲而形成的離岸島，以八拱橋與本島連結，造就壯闊的景色，成為東海岸非常熱門的景點。民間相傳八仙八仙過海時，何仙姑、李鐵拐和呂洞賓曾經在這裡休息，烙印了仙跡而被稱作「三仙台」。島上自然生態豐富，夏季更有許多海鳥棲息，形成獨特景色，沿著島上步道可以登頂燈塔欣賞景，此外，三仙台也是東部非常知名的日出和海洋運動的景點，每年跨年活動會在此處舉辦，也有不少海上獨木舟活動都可以在這裡體驗。





三仙台 Info：

地址：台東縣成功鎮三仙里基翬路74號（東管處三仙台遊客中心）

電話：（089）854-097







宜灣卡片教堂

宜灣卡片教堂用有美麗的哥德式建築尖塔外觀，純白的外觀搭配彩繪和天使雕飾據說是參考聖誕卡片建造的，隸屬基督教長老教會；據說當年因為經費有限，所以僅有正面美麗的佈置，後方仍是鐵皮屋，因此有了「卡片教堂」的稱呼，是個蠻有趣的故事。

這座教堂是宜灣部落重要的精神寄託，莊嚴肅穆的氣氛讓人心情寧靜，兩側聖歌看板是以羅馬拼音寫下的阿美族語，雖然看不懂但仍讓人覺得很有特色，更重要充滿當地人文色彩。





宜灣卡片教堂 Info：

地址：台東縣成功鎮宜灣路11號







野碧咖啡

放眼是一望無際的稻田和海洋，位在長濱鄉金剛山腳下的野碧咖啡，是原本從事旅遊業的老闆長居長濱後開設的咖啡館，精心打造一處自己最愛的居所；店名「碧野」是指隱藏碧綠原野於金剛山下，的確很有意境。簡約的設計讓整間店融入周圍景色，店內的餐店咖啡皆是太太親手製作，不管是戚風蛋糕、瑪德蓮、個是甜點麵包和手沖咖啡等等都是經典美味，點一杯咖啡坐任意的角落，放慢步調沉澱心情，隨著時光的流淌就越來越能感受太平洋的唯美情境，全店採預約制，記得要提前預約喔。





野碧咖啡 Info：

地址：台東縣長濱鄉三間村真柄47-13號

電話：0939-190-727

營業時間：13：00～17：00



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