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宜蘭蘇澳 礁溪 頭城文化散策，挑戰城市邊界充滿文藝氣息新玩法。

宜蘭 頭城 蘇澳 礁溪 more
2025-04-14 09:00:00 文字：WalkerLand數位編輯室 綜合報導 圖片：Taipei Walker
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WalkerLand數位編輯室

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經過短短的車程，就能遠離城市煩囂抵達台北後花園「宜蘭」。對宜蘭印象除了溫泉和美食外，還有悠閒緩慢的生活風格、樸實充滿故事性的文化、充滿創意的文青活力都是宜蘭特色；在城市的邊界享受計程車收藏的樂趣，再前往文青澡堂感受文創精神，當然也要找間絕美咖啡廳度過愜意午茶時光，最後以充滿文化感的老屋和古蹟作為完美句點，讓旅程多點悠閒。

計程車博物館

館長李濟成因緣際會在美國紐約買到一個車牌號碼與自己生日同一天的計程車玩偶，開啟他的收藏漫漫長路，只要與計程車相關的模型、玩偶、飾品都是他的重點收藏，不只在台灣，就算國外的計程車、車頂燈、計價器等都在他的收藏範圍之內，直到家中被這些收藏品堆滿後，「計程車博物館」就誕生了，將所有珍藏放進這裡，並期望著能保存計程車的各種文化。



博物館內展出超過2,000件展示品，都是館長花了超過20年心血的收藏品，其中還包括來自台灣、美國、英國、德國、法國等七台絕版實體計程車，其中還有2015年復興航空墜落時所擦撞到的計程車。館長李濟成認爲每輛計程車除了乘載每位乘客的故事外，還代表每座城市的文化演進，所以希望透過計程車的周邊收藏一併將這些一起好好保存起來及流傳下去。

計程車博物館 Info：

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號
電話：（03）990-8088
營業時間：10：00～17：00



 

蔥澡 Hot Spring Onion

台灣人愛泡湯是不分季節的，「蔥澡」這間溫泉澡堂特別邀請不同藝術家為每處空間妝點，推出多款文創風格澡堂，其中最有名的就是「河馬浴場」，以低彩度和簡單線條設計牆面，栩栩如生的河馬就在一旁陪大家一起泡澡，既生動又有趣，因此讓這間澡堂風靡各大SNS；除了澡堂外還附設小食堂，泡澡完還能吃點小食或豆奶補充體力。這麼高人氣的溫泉澡堂是不是該來碰碰運氣，看是否有機會泡到「河馬浴場」！

蔥澡 Hot Spring Onion Info：

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號
電話：（03）987-6929
營業時間：11：00～23：30（最後入場時間21：30）


 

黑宅 Black House

將外型類似老舊穀倉的建築重新改建，打造成現在坐落在一片農田中的全黑極簡建築，搭配木質建材創造極富歐洲風格的元素，內部使用黑和白營造高度質感和神秘感，在大量加入木質創造溫馨感，每一處都展現老闆的用心，也因為這分心意讓黑宅也成為SNS上的知名咖啡館。



店內除了精心烘焙的咖啡豆和各式咖啡外，簡餐和甜點也感受主人的用心，不定時也會更換菜色，讓來客隨時都有新意，來到這裡一定要點杯咖啡，享受愜意午後，還要好好欣賞戶外絕美空間和景致。

黑宅 Black House Info：

地址：宜蘭縣頭城鎮頭城鎮三和路616巷235弄47號
電話：（03）988-7966
營業時間：10：00～18：00


 

金魚。厝邊

金魚。厝邊是宜蘭頭城鎮長邱金魚的故居，經文化工作者彭仁鴻承租下來後，打造成提供好厝邊般的旅遊、導覽諮詢，並協力地方文化活動舉辦推廣。在彭仁鴻眼中，頭城是一個存在山與海之間的地方，從北到南共有五處漁港、七座火車站，無論是從旅行、文化、 藝術、歷史任一角度出發，都相當值得一探，因此金魚。厝邊就要扮演創造、傳承的任務，除了實地逛逛頭城外，在這裡能快速一覽頭城的特色和風情。


金魚。厝邊 Info：

地址：宜蘭縣頭城鎮中庸街32-1號
電話：0911-220-886
營業時間：09：00～18：00
公休日：六日


 

頭城濱海森林公園

知名的八角瞭望台無論外觀或內部都是攝影迷的最愛，也是頭城濱海森林公園重要地標。充滿歲月痕跡的八角樓塔搭配藍天白雲和無敵海景，吸引大批攝影同好趨之若鶩，內部一層一層延伸的建築設計更是網美打卡必訪勝地，每一層樓八面窗都能欣賞到不同角度的海景，讓頭城濱海森林公園成為熱們旅遊景點。


頭城濱海森林公園 Info：

地址：宜蘭縣頭城鎮協天路400號
電話：（03）977-6173
營業時間：08：00～17：00

趁著這次NISSAN X CAMA聯手推出的X-TRAIL、KICKS及SENTRA「樂咖特仕版」，以純白車身配上吸睛黑化套件，打造出個性又亮眼的外型，同步升級便利及機能配備，將每次駕駛旅途都化作輕鬆自在、充滿驚喜的冒險。無論你是穿梭城市街頭還是奔向山海遠方，都能夠感受那份只屬於你的旅魂魅力！在規劃下一趟旅程的同時，無論你是想要穿梭城市街頭，還是奔向山海遠方，透過秒測你的樂咖旅魂測，引領出屬於你的旅魂吧！

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