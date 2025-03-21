換手機殼的時候到了！CASETiFY 宣布攜手當代藝術巨擘村上隆，推出全新「村上隆 x CASETiFY：Mr. DOB 聯名系列」，預計將於 4/11 發售，搶攻藝術潮流迷的心。這次聯名以村上隆最具代表性的角色「MR. DOB」為主軸，將藝術與日常配件完美結合。此外，CASETiFY 也同步推出Coca-Cola、Ketnipz、BLACKPINK Lisa 愛牌 RAVIPA、迪士尼《仙履奇緣》75 週年紀念等聯名，讓人直呼選擇障礙發作，通通都想要。



▲CASETiFY 三月聯名系列新品，有村上隆、可口可樂、Lisa同款 /CASETiFY 提供、WalkerLand窩客島整理



這次村上隆與 CASETiFY 的聯名，被雙方形容為「歷史性的藝術與科技結合」，系列主打的 MR. DOB 是村上隆從創作初期至今的重要角色，不僅象徵藝術家的蛻變，也承載對當代文化的觀察。村上隆表示，期待這次聯名讓 MR. DOB 融入日常生活，帶來全新的藝術體驗。聯名款將於 4/3 搶先公開預覽、登記加入購買名單，4 月 11 日正式在 CASETiFY 台灣官方網站與品牌概念店登場。



▲CASETiFYＸ村上隆聯名款將於 4/3 搶先公開預覽、4/11正式開賣 /CASETiFY 提供、WalkerLand窩客島整理

村上隆 x CASETiFY 聯名系列

除此之外，CASETiFY 也同步祭出多款聯名系列，包括懷舊音樂風的 Coca-Cola 混音帶聯名、英國插畫角色 Ketnipz 的暖心小怪獸設計、Lisa 同款泰國首飾品牌 RAVIPA 聯名款，以及仙履奇緣 75 週年紀念系列與法國設計師 Mossi 前衛設計，風格多變，滿足各種喜好。▲CASETiFY仙履奇緣 75 週年紀念系列 /CASETiFY 提供、WalkerLand窩客島整理▲CASETiFYCoca-Cola 混音帶聯名商品 /CASETiFY 提供、WalkerLand窩客島整理

開賣時間：2025 年 4 月 3 日公開預覽，4 月 11 日正式開賣

販售通路：CASETiFY 台灣官方網站、CASETiFY STUDiO 品牌概念店



CASETiFY 聯名系列

