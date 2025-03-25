飛北海道又有新選擇了！亞洲航空AirAsia今日正式宣布直飛北海道，將於2025/6/15首航台北直飛札幌新千歲機場，為旅客提供更便捷的北海道航線。本次新航線將每日直飛，讓旅人能輕鬆計畫北海道之旅，無論是夏天賞薰衣草、品嚐哈密瓜，還是探索札幌市區與周邊景點，都更加便利。並祭出超值單程機票含稅2999元起優惠，想要搶便宜機票的旅客，可把握開賣時機，提早規劃明年夏天的北海道之旅。



▲AirAsia亞洲航空 直飛北海道札幌 / AirAsia 提供、WalkerLand窩客島整理



▲AirAsia亞洲航空直飛北海道札幌直飛將於6/15首航 / WalkerLand窩客島整理提供

AirAsia亞洲航空 直飛北海道札幌

AirAsia首次開航北海道，為台灣旅客提供更多選擇，省去轉機的時間成本。札幌作為北海道的門戶城市，不僅有大通公園、狸小路商店街等熱門景點，還能輕鬆前往富良野、美瑛等地，欣賞夏日限定的夢幻紫色薰衣草花田。喜歡美食的旅客，更不能錯過夕張哈密瓜、成吉思汗烤肉、湯咖哩等北海道經典美食，滿足味蕾的同時，也感受道地的日式風情。▲夏天搭AirAsia亞洲航空直飛北海道欣賞薰衣草花海 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲北海道夏季必吃哈密瓜 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此次，亞洲航空開航特價票最低含稅2999元起，對於計畫自由行的旅客來說，是相當具有吸引力的優惠。不論是家庭旅遊、朋友揪團，或是情侶共度浪漫假期，都能輕鬆規劃北海道之旅。從新千歲機場出發，可搭乘JR快速列車前往札幌市區，或租車自駕，體驗北海道廣闊的美景。這條直飛航線不僅縮短了旅程時間，也為旅人省下一筆轉機費用，讓旅途更加輕鬆自在。▲AirAsia亞洲航空直飛北海道札幌開航特價票最低含稅2999元起 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

航線：台北（桃園機場）直飛北海道札幌（新千歲機場）

首航日期：2025年6月15日

航班頻率：每日直飛

特價票價：單程含稅2999元起（數量有限，售完為止）

旅行期間：2025年6月15日至2025年10月25日



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