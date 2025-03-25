只花幾十元就能成為百萬富翁，這絕對不是夢。財政部公布114年1至2月統一發票中獎名單後，全家便利商店與7-ELEVEN兩大超商掀起一波中獎熱潮，全台多位民眾僅用零錢買咖啡、飲料甚至只是繳個帳單，就輕鬆抱回百萬甚至千萬大獎，這期中獎紀錄令人驚艷，也讓發票對獎成了全民運動。





本期統一發票中，全家便利商店共誕生7位百萬以上得主，橫跨特別獎、特獎與頭獎等獎項，且高達6位得主消費金額都在百元以下，幾乎可以說是「小錢換大運」的最佳寫照。特別獎1,000萬元中獎者分別現身高雄湖內正億店與桃園中壢中央三店，其中一位民眾僅花47元購買一杯Let’s Café大杯冰拿鐵就擊中千萬大獎。特獎200萬元也由一位新竹金湳雅店的顧客拿下，僅僅花費48元購買飲品。頭獎20萬元則有4位得主分別於桃園、新竹、平鎮與APP平台上中獎，其中一位民眾更是只花24元購買阿華田便幸運中獎，其他中獎品項多為瓶裝水或日常飲料，代表平凡日常中其實處處藏有驚喜。



統一發票114年1-2月千萬獎號碼

此外，7-ELEVEN同樣在這期發票開獎中表現亮眼，共開出6位百萬以上得主，其中2人獲得千萬特別獎、2人抱回200萬元特獎，另有2位幸運兒贏得雲端發票專屬百萬元獎。其中最受關注的，是一位民眾只在7-ELEVEN晉江門市花88元買了御飯糰、地瓜與飲品便成為千萬富翁，另一位則在欣漢華門市花139元購買鮮食與ibon列印等服務也擊中千萬特別獎。200萬得主分別於北投公岩門市與台中南屯精田門市購買CITY CAFE、茶葉蛋等常見商品，同樣是在日常中輕鬆中獎。最令人驚訝的是，7元也能中百萬。有位民眾僅在湖口鄉的7-ELEVEN湖口廠門市繳交帳單時付了7元手續費，便幸運獲得雲端發票專屬百萬元大獎；另一位位於板橋中正門市的民眾花費154元購買鮮食與CITY CAFE也成為百萬得主。這次開獎結果顯示，不論是購物還是繳費，只要有開立發票就可能中獎。

千萬大獎號碼：95980685

同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元

特獎

37166026

同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元



頭獎

78394633

26503878

39200954

同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元



二獎

同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元



三獎

同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元



四獎

同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元



五獎

同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元



六獎

同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元



統一發票領獎注意事項

1、領獎期間自114年4月6日起至114年7月7日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代)及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

2、統一發票未依規定載明金額者，不得領獎。

3、統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，不得領獎。

4、中三獎(含)以上者，依規定應由發獎單位扣繳20﹪所得稅款。

5、中五獎 及雲端發票專屬獎500元（含）以上者，依規定應繳納0.4%印花稅款，但已於財政部電子發票整合服務平台或統一發票兌獎APP設定領獎帳戶兌領獎金者，免繳納印花稅。

6、中獎之統一發票如同時對中多數獎項，以兌領一個獎項為限。

7、詳細領獎規定，請查閱「統一發票給獎辦法」。若有疑義，請洽財金公司客服專線：4128282(手機請撥：02-4128282)，或至財金公司網站查詢。



全家便利商店特別中獎名單

特別獎（1,000萬元）

・高雄市湖內區 正億店 ｜消費金額：47元 商品：Let’s Café大杯冰拿鐵

・桃園市中壢區 中央三店 ｜消費金額未公開

特獎（200萬元）

・新竹市東區 金湳雅店 ｜消費金額：48元 商品：飲品

頭獎（20萬元）

・桃園市平鎮區 金豐店 ｜消費金額未公開

・桃園市 武陵店 ｜消費金額未公開

・新竹市東區 交大店 ｜消費金額未公開

・全家 APP 線上購買 ｜消費金額：24元 商品：阿華田

雲端發票專屬獎（100萬元）

・台南市永康區 文化店 ｜消費金額：約200元 商品：未公開

7-ELEVEN發票中獎資訊

特別獎（1,000萬元）

・台北市中正區 欣漢華門市 ｜消費金額：139元 商品：鮮食、統一調味乳、ibon列印

・台北市中正區 晉江門市 ｜消費金額：88元 商品：御飯糰、現蒸地瓜、飲品

特獎（200萬元）

・台北市北投區 公岩門市 ｜消費金額：60元 商品：幸福餐盒

・台中市南屯區 精田門市 ｜消費金額：159元 商品：CITY CAFE、茶葉蛋、便利用品、飲品

雲端發票專屬獎（100萬元）

・新竹縣湖口鄉 湖口廠門市 ｜消費金額：7元 項目：繳帳單手續費

・新北市板橋區 板橋中正門市 ｜消費金額：154元 商品：鮮食、CITY CAFE