四月的天氣最是宜人，微風送來剛剛好的暖意，親切的陽光溫柔地灑滿大地，讓隱忍了一個冬季的人們，紛紛忍不住想到戶外走走，沐浴在自然的懷抱裡。你會怎麼利用假期，安排嚮往的旅程？最棒的旅行不一定要搶機票、排休假、飛往國外；有時候，一趟近郊小旅行，不需要繁複燒腦的計畫，只要一輛舒適的車、一杯好咖啡，就能說走就走，擁有更多心力上的餘裕，享受沿途美景、體驗輕鬆自在的愜意。透過秒測你的樂咖旅魂測，引領出屬於你的旅魂吧！





當日常被快節奏充斥，休日更該給自己一個喘息的機會，找回曾經鍾情的生活節奏，喚醒嚮往美好的五感。從假日清晨悠閒地享受一杯香醇咖啡開始，靜靜感受咖啡香氣在空氣中流轉；這一次不是為了提神，而是迎接美好生活的幸福儀式，為接下來的休旅探索注入期待。這趟旅程，我們從城市出發，沿著蜿蜒山路往台北的後花園前進。



漫遊森林步道，擁抱療癒風景

隨著窗外的景色從都市的喧囂，轉為層層遞進的綠意，空氣也逐漸變得清新，彷彿開拓了另一個世界。第一站來到「陽明山冷水坑」，這裡被山嵐與蒼翠林木環繞，步道沿途盡是靈動活潑的綠，春風吹拂，枝葉搖曳，熱情地歡迎旅人同樂。





沿著步道緩步而行，享受微風吹過，空氣裡夾帶泥土與樹葉淡淡的清香，讓人忍不住深呼吸，心情也隨之放鬆，沉浸在這片大自然的恩賜裡。春天的陽明山，有著最生動的色彩，嫩綠的新葉迎風搖曳，讓人不自覺放慢腳步欣賞與探索，在吊橋上或生態池畔，飽覽絕美視野，盡情感受春日專屬的鬆弛感。





穿越時空長廊，沉浸悠閒時光

結束了與山林的對話，接著驅車來到「北投溫泉博物館」。即使靜靜佇立於北投公園內，但帶著英國都鐸時期鄉村建築風格的特色身影，彷彿有著說不完的故事。走在館內，迎面而來的是淡淡的木香與舊時光的氣息，光影透過彩色玻璃灑落在羅馬拱柱環繞浴池中，如夢似幻的斑斕像帶人穿越時光隧道，從日治時期東亞最大的溫泉公共浴場，到今日的文化地標，讓人搭配空氣中淡淡的溫泉味，一同沉浸在溫泉鄉的歲月點滴。





走出博物館，夜幕緩緩降臨，空氣中多了一絲涼意，既然來到北投溫泉區，就別錯過這泡湯的好時機。尋找一間喜愛的溫泉會館，用溫熱的泉水包覆全身，讓身體從日常的疲憊中釋放，感受腳底湧上的股股暖意。這一刻，所有的煩惱都像被裊裊升起的熱氣帶走，只剩下純粹的放鬆與愜意。





探索美好，品味自在愜意的生活

這不只是一趟旅程，更是一段對美好生活的探索。從咖啡的醇香，到山林溫泉的療癒，坐上擁有強勁動力與靈活操控的 NISSAN X-TRAIL，隨心馳騁於每一條探索之路，到哪裡都能如此自由自在、舒適暢快。





當第一眼看見 X-TRAIL，就會被它的分離式頭燈設計與空氣力學進氣壩所吸引，俐落有型，駛過每一條道路都自帶氣場。而當你打開車門，映入眼簾的是媲美豪車的內裝質感金屬髮絲紋排檔座、木紋飾板，每一處細節都散發著精緻與品味，讓旅程不只輕鬆，更充滿格調。

▲ NISSAN X-TRAIL 分離式頭燈設計(左上)、木紋飾板(右上)、金屬髮絲紋排檔座(左下)、空氣力學進氣壩(右下)



不論是穿梭山林，或是駛向海邊，全車靜音工程與雙層隔音玻璃讓你沉浸在屬於自己的寧靜時光，NISSAN沙發級3D紓壓皮椅更是讓每一段旅程都舒適無比。後箱的平整化大空間，輕鬆收納行囊與裝備，隨時準備好迎接下一場冒險。

▲ NISSAN X-TRAIL 舒適的乘坐空間(左上)、雙層隔音玻璃(右上)、3D紓壓皮椅(左下)、後箱平整化大空間(右下)



四螢幕連動讓副駕變身專業領航員，導航資訊一手掌握，享受每一段旅途的美好。這不只是一輛車，更是一場關於自由與品味的探索。

▲ NISSAN X-TRAIL 四螢幕連動一眼掌握開車必須訊息，旅遊找路好方便



特仕車專屬配件讓休日氛圍感再升級！電動側踏板次次邀請你踏上寵愛自己的旅程，足部氣氛燈在出發前就先療癒一波；最鼓舞人心的還是黑化外觀，用與眾不同的帥勁魅力，伴你追尋真我，從城市出發，遨遊山林，變身享受生活的樂咖。

▲ NISSAN X-TRAIL特仕車款，電動側踏板&黑化鋁圈(上)、足部氣氛燈(左下)、V-Motion飾條(中下)、擾流尾翼(右下)



在旅途中，怎能少了一杯咖啡的陪伴？來杯CAMA濃醇香醇的手沖咖啡，替這趟旅程增添更多儀式感。無論是晨間提神，還是午後小憩，一口咖啡、一抹香氣，瞬間讓步調慢下來，感受純粹的生活美好。



生活不該只是連續的忙碌行程，而是一段值得細細品味的深度之旅。想像一下，駕著你的樂咖休旅車，穿梭在陽明山冷水坑的清新空氣與北投溫泉的暖心氛圍中，每一口呼吸都在替你洗滌身心。春暖花開，正是說走就走的好時機。在規劃下一趟旅程的同時，無論你是想要穿梭城市街頭，還是奔向山海遠方，透過秒測你的樂咖旅魂測，引領出屬於你的旅魂吧！



秒測你的樂咖旅魂：https://www.walkerland.com.tw/event/2025/nissanxcam



這次NISSAN X CAMA聯手推出的X-TRAIL、KICKS及SENTRA「樂咖特仕版」，以純白車身配上吸睛黑化套件，打造出個性又亮眼的外型，同步升級便利及機能配備，將每次駕駛旅途都化作輕鬆自在、充滿驚喜的冒險。無論你是穿梭城市街頭還是奔向山海遠方，都能夠感受那份只屬於你的旅魂魅力！



此外，凡入主NISSAN「樂咖特仕版」更享有實用配件升級不加價及2萬元配件金優惠。超值價格方面，KICKS「樂咖特仕版」汰舊換新價76.9萬元（限量500台）、X-TRAIL「樂咖特仕版」117.2萬元（限量400台），而SENTRA「樂咖特仕版」則起價80.4萬元（限量200台），讓你輕鬆擁有高C/P值的質感好車。準備好心情，開著這台超有feel的座駕，來一場說走就走的春季放鬆之旅吧！

