潮流不只是外表，更是一種生活態度！當春日暖陽灑落樹梢，宜人溫度隨風迎面撲來的時候，正是走出家門、踏上探索旅程的最佳時機。你是否也喜歡趁著假期，信手帶上一杯咖啡，隨興漫遊在城市巷弄，尋找最符合個人風格的閒適角落？透過秒測你的樂咖旅魂測，引領出屬於你的旅魂吧！





讓樂咖陪你輕鬆穿梭於台北的街頭巷尾，享受自由自在的週末時光，探索這座充滿驚喜的城市。台北藏著無數值得發掘的隱藏寶地，從低調內斂的選物店到充滿創意能量的老街區，每一處都蘊含著不同的驚喜。今天，讓我們帶著好奇心，駕著KICKS悠遊在城市街頭，開箱日式侘寂美學下的凹逗魅力、沉浸在復古與潮流的洪流，來場最IN的一日休旅輕旅行！





不只是老屋，更是隱身都會的療癒山林

晨光灑落，睡到自然醒為休日之必須，帶著舒暢的身心出發，我們來到今日的第一站—「0km山物所」，這間隱藏在台北巷弄裡的選物店，彷彿一處遠離塵囂的秘境。推開百年日式町屋充滿歲月韻致的木製拉門，空氣中瀰漫著令人神清氣爽的木質香氣，彷彿置身於深山林道，讓人不禁放慢腳步，只想細細感受這難得的放鬆與寧靜。





店內陳列的選物，以台灣山林的製造、療癒、探索、風土四大主題為概念，從特色名產、室內香氛到戶外用品，融合了山系風格與生活美學，琳琅滿目超過2000件選品，每一件都訴說著獨特的故事與溫度。屋外的景致一樣精彩，啜著咖啡置身精心規劃的園林，感受被自然環繞的幸福愜意，重新思考生活應有的模樣。在這裡，不僅能找到符合個人風格的精緻選品，更能感受到一種與大自然連結的生活態度。帶著這份溫暖感動，繼續我們的探索旅程！





洋溢歲月的韻味，風情萬種的時空廊道

午后時分沿著台北街頭前行，慵懶的陽光攀附在或新或舊的紅磚牆上，下一站我們來到充滿歷史氣息的大稻埕。這裡不僅是台北最古老的商業區之一，更是近年來質感青年的生活靈感集散地。白天的迪化街熱鬧非凡，充滿復古與創新的衝突美感，老街屋裡藏著現代設計感十足的選物店或餐館、以及滿載文化氣息的古物店家，老靈魂與新創意在此交融，形成一種獨特的氛圍，令人流連忘返，最適合帶著一杯咖啡悠悠晃晃，享受鑽進時空縫隙的從容自在。





當陽光灑落，大稻埕開始展現它獨有的復古魅力。走在紅磚街道上，老屋的木窗輕輕開啟，咖啡香自巷弄間飄散而出，悠閒的市集攤販陸續擺好今日的特色好物，為這座歷史街區注入活力。沿著河岸散步，來到大稻埕碼頭貨櫃市集，在傍晚享受微風拂面的舒適感，挑選一杯手沖咖啡，坐在露天座位，看船隻緩緩駛過，感受這座城市的流動與律動。





自在探索城市，駕馭理想生活，你就是完美樂咖

想要隨心所欲地穿梭於台北的大街小巷，探索這座潮流城市的魅力，一台靈活且兼具個性的座駕絕對不可或缺。NISSAN KICKS以潮流外型設計搭配超過10 種車色，不管是個性鮮明的亮色系，還是低調有質感的經典色，都能完美展現你的風格。





輕鬆駛進巷弄、靈活迴轉，每一個Move都流暢俐落，因為 5.1m 最小迴轉半徑 讓你在城市裡自在遊走，搭配AVM 360度環景影像監控，停車、轉彎一目了然，就算是狹窄巷弄，也能輕鬆搞定！

▲ NISSAN KICKS AVM 360度環景影像監控，都會巷弄的停車好隊友!



進到車內，8 吋智慧數位影音多媒體系統隨時連接Apple CarPlay & Android Auto，導航、音樂一鍵啟動，想去哪裡都不怕迷路。搭配3D超體感綠壓座椅，讓你久坐也不累，還有PM2.5級溫空調，保持空氣清新，開車的每一刻都是享受。

▲ NISSAN KICKS 8 吋智慧數位影音多媒體系統(左上)、Apple CarPlay & Android Auto(右上)、3D超體感舒壓座椅(左下)、Apple CarPlay & Android Auto(右下)



當然，探索城市不只要好玩，還要安心！TNCAP五星安全評等與超剛性車體，再加上PFCW超視距車輛追撞警示系統，能主動偵測前前車的車況，遇到危險提前提醒減速，讓你在城市穿梭時，多一層守護、少一分擔憂。

▲ NISSAN KICKS 搭載PFCW超視距，彷彿就像裝了上帝之眼，能偵測前車車況。



特仕版帥氣是標配，搭載JBL喇叭才上道，讓行旅不僅欣賞移動的風景，更是聲音的盛宴，無論你的音樂愛好是什麼，KICKS都能帶著優異的音質伴你前行，讓每一段旅程都充滿感動。它不僅是一台車，更是一種展現自我態度的方式！

▲ NISSAN KICKS特仕車款，天使之翼照地燈(左上)、JBL喇叭(中上)、全新黑化外觀&足部氣氛燈(右上)、黑化鋁圈(左下)、V-Motion飾條(中下)、擾流尾翼(右下)



揮別冬日的陰霾，春天正是展現活力與企圖的最佳時機。別再宅在家裡了！來場說走就走、想去哪就去哪的城市休旅，盡情探訪你曾好奇的每一處風格角落，發掘生活的不同面貌；累了，就停下來喝杯CAMA，靜靜感受這座城市的脈動，再順著心裡的悸動，讓NISSAN KICKS陪你一起展開下一趟旅程，迎向最自在、最理想的自己！在規劃下一趟旅程的同時，無論你是想要穿梭城市街頭，還是奔向山海遠方，透過秒測你的樂咖旅魂測，引領出屬於你的旅魂吧！





秒測你的樂咖旅魂：https://www.walkerland.com.tw/event/2025/nissanxcama/



這次NISSAN X CAMA聯手推出的X-TRAIL、KICKS及SENTRA「樂咖特仕版」，以純白車身配上吸睛黑化套件，打造出個性又亮眼的外型，同步升級便利及機能配備，將每次駕駛旅途都化作輕鬆自在、充滿驚喜的冒險。無論你是穿梭城市街頭還是奔向山海遠方，都能夠感受那份只屬於你的旅魂魅力！



此外，凡入主NISSAN「樂咖特仕版」更享有實用配件升級不加價及2萬元配件金優惠。超值價格方面，KICKS「樂咖特仕版」汰舊換新價76.9萬元（限量500台）、X-TRAIL「樂咖特仕版」117.2萬元（限量400台），而SENTRA「樂咖特仕版」則起價80.4萬元（限量200台），讓你輕鬆擁有高C/P值的質感好車。準備好心情，開著這台超有feel的座駕，來一場說走就走的春季放鬆之旅吧！

