調酒控一定要喝、不能不喝的SUNMAI金色三麥！為了讓啤酒控可以一直有不同的新選擇，特別推出全新限定新「葡萄調酒」，以濃郁果香和優雅酒感，再次刷新大人系果感飲品的感官體驗。以伏特加作為基底，融合香甜紫葡萄原汁與莓果層次堆疊，打造出入口柔順、酸甜恰好的超濃果感，從開罐瞬間釋放的香氣到入喉後餘韻繚繞，每一口都讓人停不下來。





這款葡萄調酒不只在風味上精雕細琢，更體現SUNMAI金色三麥一貫以來對品質的堅持與創新精神。作為台灣少數擁有國際級釀造實力的品牌之一，SUNMAI金色三麥累積至今已榮獲超過70面國際啤酒賽事獎牌。此次再度挑戰創新，以世界冠軍釀造工藝跨足調酒領域，並精準鎖定台灣市場對水果與茶系風味的高度熱愛，持續推出兼具風味層次與設計美學的瓶裝酒飲。



為讓更多人能第一時間感受葡萄調酒的迷人魅力，即日起於全台7-ELEVEn率先開賣，接續自四月起將陸續登上全聯福利中心、家樂福、大潤發、OK-MART、樂比亞以及各大通路架上，每罐容量500ml，售價為99元。商品數量有限，售完為止，更加深了這款春日限定的珍稀感。無論是日常微醺時刻，還是春日野餐、好友聚會，都是完美點綴氣氛的好選擇。



SUNMAI金色三麥 葡萄調酒獨家首賣

除了新品上架，SUNMAI金色三麥也特別打造行動酒吧「大人的果汁BAR」，預計於4月13日進駐華中露營場「2025 YES YOU CAN！BEAUTY音樂祭」，並於4月19日至20日現身人氣熱點「心中山市集」。只要民眾於活動現場拍照打卡並上傳限時動態，即可免費兌換這款專為春天調製的超濃果感葡萄調酒，體驗來自SUNMAI金色三麥為大人們獨家打造的果汁風味。微醺5%的酒精濃度，加上如同現榨果汁般的真實風味，讓人喝一口就忘不掉，是迎接春季最具儀式感的品飲方式。

時間：即日起

通路：7-ELEVEN 統一超商限定

價格：每罐500ml／建議售價99元



SUNMAI金色三麥 葡萄調酒通路全面上市

時間：2025年4月起

通路：全聯福利中心、家樂福、大潤發、OK-MART、樂比亞、各大量販超市

SUNMAI「大人的果汁BAR」行動酒吧快閃活動

2025 YES YOU CAN！BEAUTY 音樂祭

日期：2025年4月13日

地點：華中露營場

心中山市集

日期：2025年4月19日～4月20日

地點：心中山市集

現場互動：

拍照打卡並上傳限動

可免費兌換「葡萄調酒」乙杯

體驗專為大人打造的超濃果感特調