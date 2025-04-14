當春天的陽光溫和地照亮了台北這座城市，把握閒暇漫遊林蔭交織的民生社區，如同走進一段充滿詩意的旋律，適合放慢腳步、欣賞街道上流轉的日常，用不一樣的角度，擁抱和自己相處的時光。





從富錦街兩旁風格別具的店家，到街角不經意綻放的花朵，及咖啡廳裡浮在奶泡上的美麗拉花，這裡的氛圍洋溢生活迷人的節奏，一景一物都美好得讓人想透過畫面珍藏於心。無論是發揮巧思捕捉街角可愛的小劇場、拍攝VLOG記錄當下的心境，或是將咖啡廳的甜點變成一幀幀甜在心的回憶，只要帶上Canon EOS R8與RF 16-28mm f/2.8 IS STM，就能陪你探索不一樣的日常風景，盡情蒐集生活中的美好時刻。





輕巧隨行好攜帶，捕捉美景無負擔

對於愛拍照的人而言，繁重的裝備若背上一整天，常常還沒享受到拍攝的樂趣、捕捉到滿意的畫面，就已心力交瘁。若你深有同感，Canon EOS R8 搭配 RF 16-28mm f/2.8 IS STM 這組合，絕對是你重拾攝影熱情的福音；整組重量不到 1 公斤，卻具備全片幅的成像實力，不只輕便好帶，影像品質一點也不打折，輕鬆應對多種拍攝需求，是城市散策的理想夥伴。





無論是週末出門晃晃記錄日常，或是穿梭在城市巷弄散步拍街景，這一機一鏡不會讓你覺得負擔，反而提供你另一種享受生活的方式，輕鬆漫步在民生社區的林蔭步道，欣賞枝葉間篩下的搖曳光影、轉角貓咪的慵懶姿態，隨心所欲地做好拍攝準備、等待最美的畫面，即使單手持握操作也能瀟灑自如，迅速捕捉一閃即逝的瞬間，不錯過任何吸引你的風景，像一位貼心旅伴，和你心有靈犀、幫你留意更多生活中的細節與驚喜。





賦予寬廣視野，盡情珍藏唯美日常

在城市有限的空間街拍，常常覺得空間不足、無法將喜歡的店面、街景拍出滿意的畫面？RF 16-28mm f/2.8 IS STM 這顆鏡頭絕對能解放你的禁錮。16mm的超廣角提供你更寬廣的視野，讓你於富錦街邂逅眼前美景時，可以從容地留下對街質感咖啡店，與青翠路樹、燦爛日光交織的悠然自得。





想在這片美景中留下自己的身影，28mm的景深與散景讓人像更加清晰、立體，整個街區都變成你唯美的拍照背板，輕鬆營造專業攝影的氛圍。不甘於每一個快門響起的瞬間，想把當下讓人如癡如醉的整個情境拍成影音，壓縮成時空膠囊打包帶走？這支鏡頭的超廣角無論自拍、拍朋友、拍街景都輕鬆寫意，防手震效果搭配Canon EOS R8的對焦與追蹤能力，即使邊走邊錄也能保持穩定清晰，畫面細膩、層次分明，精準捕捉你和這座城市的互動。







掌握幸福光影，讓回憶清晰無瑕

走累了，不妨選一家咖啡廳休息一下，點杯喜歡的單品或拿鐵，加上賞心悅目的甜點，享受難得優閒的午後。室內的昏黃和窗外耀眼的陽光形成強烈的對比，這樣的微光情境，正適合展現全片幅強大的感光實力，加上內建恆定f/2.8大光圈，即使光源柔弱，依然能保留食物與空間的質感紋理，呈現乾淨細緻的畫面。









16mm的寬廣視角幫你留心咖啡廳裡每一處暖心細節，完整記錄當下的時空氛圍；28mm恰到好處地關注甜點與飲品的細節，柔焦散景襯托主體，讓餐點更加夢幻誘人，即使只是記錄一杯咖啡、一塊蛋糕，透過鏡頭與空間、光線的無聲交流，也能拍出生活的質地與溫度，用影像收藏這午後的片刻溫柔。



不只是拍照，更對話想要的生活

從街角的日光到瀰漫咖啡香的午後，拍照不只是留下一張又一張照片，更是一種對理想生活的思索與追尋。Canon EOS R8 搭配 RF 16-28mm f/2.8 IS STM 不只讓攝影變得輕鬆好上手，更讓每一個轉瞬即逝的美好日常，都能如令你心動的初見般，清晰地珍藏在你的記憶中。無論你是攝影愛好者、影像創作者，還是單純喜愛紀錄生活，這組「輕旅行生活玩家組」都能成為你探索生活、實現創意的最佳夥伴。不需要複雜設定，也無需讓你手忙腳亂的各式裝備，一機一鏡現在入手只要$67,900，就能讓你用精美的畫面，記錄更多一期一會的感動。



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Canon RF16-28mm f/2.8 IS STM：https://tw.canon/zh_TW/consumer/rf16-28mm-f-2-8-is-stm/product