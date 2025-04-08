台鐵睽違30年，將於114年6月23日正式調整票價。這項票價合理化方案已於3月28日獲行政院核定，依據立法院通過的運價率公式進行調整，平均調幅約26.8%。許多民眾關心是否從此搭車要多花錢，不過實際漲幅與優惠制度攤開來看，短程比起捷運和市區公車還是划算，中長程則透過遞遠遞減機制，價格依然具競爭力。



▲台鐵漲價！台鐵車票6/23起調漲，漲幅26.8% 自強號994元 TPASS不受影響 / WalkerLand窩客島整理提供



根據台鐵公布的試算數據，像是台北到板橋這段常見短程，區間車票價從15元調漲為22元，看似有感但仍比捷運便宜不少。若是長途族群，自強號從台北到新左營將從824元調整為975元，台北到高雄則從843元漲到994元，雖然價格接近千元，但相較高鐵仍便宜不少，而且搭越遠平均每公里價格會越低，維持台鐵長程移動的高CP值形象。



整體來看，這次票價調整是以合理報酬率0.36%為基礎，區間車每公里平均費率從現行1.46元調整為1.82元。不同列車等級採用不同計價：區間車、莒光號、自強號每人每公里分別以1.42元至3.39元為基準，並實施遞遠遞減制度，減少對長途旅客的衝擊。台鐵強調，這次漲價並非全面性平均調整，而是依照距離與搭乘方式有差異化設計，對於實際出行的影響有限。



台鐵公司董事會早在2月5日就已通過票價調漲案，交通部費率委員會於2月21日審查通過，並於日前獲得行政院核定。目前票價系統已完成修改，預計自5月26日起開放新票價的訂票功能，民眾可預購未來28天內的車票，全部都將套用新價格。



▲根據台鐵公布的試算數據，像是台北到板橋這段常見短程，區間車票價從15元調漲為22元，看似有感但仍比捷運便宜不少。若是長途族群，自強號從台北到新左營將從824元調整為975元 / WalkerLand窩客島整理提供

針對最受關注的通勤族與學生，政府則持續推動TPASS通勤月票，使用TPASS的乘客完全不受票價調整影響。沒有TPASS也沒關係，只要每月搭乘次數超過11次，就能自動享有最高八折的常客優惠，如果再加入TPASS 2.0方案，還能享有加碼回饋。以短程路線來說，調整後價格仍比市區公車便宜，是許多通勤族、通學生最實惠的選擇。另外，針對花東地區旅客，台鐵也預告會進一步研擬專屬票價優惠方案，鼓勵災後重建與觀光旅遊，讓東台灣交通更具彈性與吸引力，也幫助平衡城鄉交通資源。除了票價，台鐵這幾年也在硬體與服務上積極升級中。未來將陸續引進1,307輛新車，推動觀光列車營運，並優化各站的資訊顯示系統、閘門設備與無障礙設施。同時，透過智慧鐵道系統建置，加強安全與效率，提升民眾的搭乘體驗。長期以來，台鐵票價都未調整，面臨嚴重虧損與營運壓力，這次合理化調整不只是價格變動，更是財務改革與升級服務的轉型契機。台鐵表示，未來會把新增收入用於改善員工待遇、提升服務品質與安全措施，確保企業穩健經營，讓大家搭得起、搭得安、搭得好。▲台鐵表示，未來會把新增收入用於改善員工待遇、提升服務品質與安全措施，確保企業穩健經營，讓大家搭得起、搭得安、搭得好 / 臺鐵公司提供、WalkerLand窩客島整理

台鐵車票什麼時候開始漲？

上路時間：2025年6月23日（以乘車日計）

5月26日起訂票系統適用新票價，開放預購28天內車票



台鐵這一次漲多少？平均調幅多少？

平均漲幅：26.8%

漲幅根據車種與距離不同

調整基準為「合理報酬率0.36%」



台鐵漲價實際票價舉例

台北 → 板橋（區間車）15元 → 22元（↑7元）

台北 → 新竹（區間車）108元 → 126元（↑18元）

台北 → 新左營（自強號）824元 → 975元（↑151元）

台北 → 高雄（自強號）843元 → 994元（↑151元）

說明：長程採「遞遠遞減」機制，單價隨距離變長而下降，高雄、花東等長途搭乘價格仍壓在千元內，比高鐵與國道客運更便宜



這一漲價 通勤族、學生會變貴嗎？

不會！TPASS通勤月票價格不變



台鐵票價是怎麼算的？

以「每人每公里」計算，根據車種不同如下：

區間車：1.42元／公里起

自強號：最高至3.39元／公里



▲長程採「遞遠遞減」機制，單價隨距離變長而下降，高雄、花東等長途搭乘價格仍壓在千元內，比高鐵與國道客運更便宜 / 臺鐵公司提供、WalkerLand窩客島整理

台鐵火車一直是許多人往來交通重要的交通工具，此外台鐵便當更是好吃

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