運動完直接開吃美食市集「美國牛肉 趣味牧場跑」很可以！首屆「美國牛肉 趣味牧場跑」將於5月25日熱鬧登場，選在新北新店陽光橋舉辦，從碧潭河濱出發，跑到終點後大啖頂級美牛。除了跑出活力與健康，現場更將化身為全台最大美牛市集，結合超人氣餐車與品牌料理，包括晶華酒店、人氣餐車等夯店提供豐富多元的牛肉料理，就算沒有參加路跑，窩客島編輯也很推薦大家前去吃限定美食市集。



▲ 新店美食市集！美國牛肉趣味路跑沿路吃，超過15間免費換美牛料理/ 美國牛肉 趣味牧場跑 提供、WalkerLand窩客島整理



▲美國牛肉趣味路跑5/25於新店陽光橋登場/ 美國牛肉 趣味牧場跑 提供、WalkerLand窩客島整理

活動不只是路跑，更是健康與飲食的融合展現。希望透過輕鬆有趣的方式，讓大家了解優質蛋白質對身體的重要性。現場打造美牛主題市集，邀請眾多品牌餐飲業者共同參與，打造前所未有的牛肉嘉年華。從「湯瑪仕肉舖」的牛仔肉醬脆片、「晶華酒店」推出的黑金爐烤肋眼牛肉包，到「玫瑰廚房」、「美福食集」、「喜生食品」、「台畜」、「維多麗亞酒店」等獨家料理應有盡有，口味涵蓋燒烤、舒肥、紅燒等，滿足牛肉控的各種喜好。▲美國牛肉趣味路跑現場規劃美食市集 / 美國牛肉 趣味牧場跑 提供、WalkerLand窩客島整理肉肉控還可以鎖定現場限定推出的「美國牛肉特餐」，用「美牛兌換券」換到超值餐點，不論你跑不跑步，美味都不能錯過。活動邀來多台高人氣餐車快閃，包括「柯基倚肉」的希臘烤肉捲、「頭家嬤煙燻BBQ」的煙燻牛胸肉、「沒有靈魂的餐車」的南洋牛咖哩與日式紅酒牛肉飯、「黑膠漢堡」與「附近漢堡」的經典美牛漢堡系列，每台餐車都設計獨家創意牛肉料理。▲路跑完吃美國牛肉美食市集爽感加倍 / 美國牛肉 趣味牧場跑 提供、WalkerLand窩客島整理這場「美國牛肉 趣味牧場跑」不只是跑步活動，更是一場吃到心滿意足的盛宴。無論是想找運動目標，還是單純想來吃牛肉的人都歡迎報名。報名分單人與雙人組，只要完成報名，就能拿到「隨心所欲美牛兌換券」，活動當天直接變身VIP吃遍全場。5月25日鎖定陽光橋，來場奔跑與美食的雙重療癒之旅，感受身體的熱血與舌尖的驚喜，肉肉控千萬別錯過。▲新店限定美國牛肉美食市集號召超過15間人氣餐車、名店快閃 / 美國牛肉 趣味牧場跑 提供、WalkerLand窩客島整理美國牛肉 趣味牧場跑活動時間：2025年5月25日活動地點：新北市新店區陽光橋下報名截止：2025年5月5日止報名網址：https://reurl.cc/qnQr63報名贈品：隨心所欲美牛兌換券